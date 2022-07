Dėl Grigonio kovoja trys klubai: tarp jų – „Žalgiris“

Fanas

Būsiu nepopuliarus, bet norėčiau, kad Grigonio neimtų Žalgiris. Per dideli pinigai (700k) ir ne vienam sezonui įsipareigojimas, taip būtų vienas lyderių, bet aš netikiu, kad atlaikys jo kūnas tokią eurolygą ir jos fiziškumą. Kažkaip visi pamiršta kaip paskutinio sezono Žalgiryje jis atrodė antroj pusėj ir lemiamoj sezono stadijoj. Daug kas nurašo ale, kad jau turėjo kontraktą su CSKA ir dėl to krito žaidimo kreivė, bet tai ne Grigonio charakteriui, jis tiesiog buvo nusivaręs, jo prastas fiziškumas, ne veltui CSKA traumavosi. Jam geriausia eiti į komandą kur nebūtų ant jo viskas pastatyta, žaistų iki 20min. ir būtų kas nuima naštą nuo jo pečių. Rinktinėj irgi aiškiai matėsi, kad ir gynyboj nepersistengia, sunkiai kartais ant kojų išstovi, griuna nuo menko kontakto ir tada jau tik nuo teisėjų priklauso ar jie tai leidžia. Taip ilgą laiką nežaidęs, atrodys geriau. Jis geriausias SG kokį LT turi, bet Žalgiriui mano galva per didelė prabanga būtų, ir jei yra galimybė imti Homesly ar Thomson imčiau vieną jų už mažesnius pinigus. Ir sezonui startavus, bus kas atkris iš NBA, liks vienas kitas vasarą laikęs kainą, bus galima už adekvačius pinigus paimti gerą žaidėją pasipildymui.