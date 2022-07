„Pelicans“ žvaigždžių akivaizdoje Sirvydis prapliupo tritaškiais

random

visiskai atsitiktinai isijungiau 3 kelinuko vidury kada ir buvo vel isleistas Sirvuha, tritaskiai sumesti sunkus, po driblingo, po step backo, contestinti, per rankas kas yra labai grazu, pamaciau viena prasiverzima be kamuolio, verpste, varzovo atsistumima ir du taskus, beeet, prarado kamuoly persivarant i kita aikstes puse ir apskritai nepasiimdavo ant saves kamuoli izaist, atrodytu, kad tame visiskai nera pasitikejimo, taipogi aibe klaidingu judesiu po kuriu seka tik step backas, ir metimas, bet nera kazkokios ivairoves su prasiverzimu, grazu kai permeta zemesnius oponentus is itin dideliu atstumu nuo tritaskiu ir kamuoli tiesiog suswishina, bet noretusi kazkokios ivairoves, dar tik 22eji, fiziskai sutvirtejes, tikekimes atsiras staigesnis pirmas zingsnis ir astresni prasiverzimai su kontaktu