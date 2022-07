„Panathinaikos“ prisiviliojo Europos taurėje žibėjusį amerikietį

Nesuprantu as to zalgirio kur jie ziuri ko jiesko bet kiek matau tai lygis ir zaideju surinkimui labsi prastas... zaideju algom nera net 3milijonu pasiekusiu sio metu kiek skaiciavau bet kaip nieko nepasiraso taip nieko ipatingo mepasiraso... Jai istikruji kiek matau kiek kiti klubai pasiraso kitus zaidejus as isitikines kiti metai vel dugne nes motiejunas ant tiek bybi padejes kad as nebesuprantu kaip jis komplektuoja ta komanda nu visiskai ant pravalo!...