Netradicinis Buzelio pasirinkimas: kuo ypatingas naujasis jo tramplinas į NBA?

Nuotr.: Matas Buzelis - Instagram | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

Kai Matas Buzelis savo socialiniame tinkle paskelbė laikmatį, kuris ištiksėjęs turėjo skelbti paskutinę lietuvio karjeros stotelę prieš NBA, mažai kas tikėjosi, kad tai bus ne vienas iš prestižinių NCAA universitetų.

Buzelių pašto dėžutėje Ilinojuje netilpo visų prestižinių NCAA universitetų pasiūlymai.

Galutinį NCAA variantų sąrašą sudarė tokios programos kaip Kentukis, Šiaurės Karolina, Floridos valstijos universitetas ir Wake Forest.

Tačiau 17-os metų Buzelis pasirinko dar tik neseniai išasfaltuotą takelį į NBA – G lygoje rungtyniaujančią „G League Ignite“ komandą.

Tai tik 2020-aisiais duris jauniesiems talentams atvėrusi, bet jau nuo debiutinio sezono bene geriausiai vertinamo JAV talento Jaleno Greeno parašą gavusi G lygos programa.

Per du pirmuosius sezonus net šeši „G League Ignite“ žaidėjai buvo pašaukti NBA naujokų biržoje. Trys jų – pirmajame dešimtuke (Jalenas Greenas – 2, Jonathanas Kuminga – 7, Dysonas Danielsas – 8).

„Ši programa sudaryta jauniems talentingiems vidurinių mokyklų žaidėjams, kurie, mūsų manymu, turi galimybę ateiti, žaisti aukštame lygyje ir būti aukštai pašaukti NBA naujokų biržoje, – BasketNews Las Vegase pasakojo „G League Ignite“ vyr. treneris Jasonas Hartas. – Į šią programą neverbuojame kiekvieno žaidėjo. Ieškome tokių, kurie labai greitai gali virsti NBA žaidėjais.“

208 cm ūgio Buzelis ne veltui buvo kertinis „G League Ignite“ programos taikinys. Tai vienas geriausiai vertinamų talentų visoje Amerikoje.

„NBA Draft Room“ ankstyvoje 2024-ųjų naujokų biržos prognozėje aiškios pozicijos neturinčiam, bet itin universaliam krepšininkui su retu įgūdžių paketu prognozuoja 7-ąjį šaukimą.

Tinklalapiai ESPN ar 247 Sports geriausiai vertinamų 2023-ųjų kartos JAV talentų sąrašuose reitingavo Buzelį atitinkamai 11 ir 7 vietose.

Savo sėkmę ant naujokų biržos šaukimų statantis „G League Ignite“ projektas padarys viską, kad Buzelis patektų į NBA iš kuo geresnės pozicijos. O tai reiškia keletą esminių privalumų, kurias Lietuvos krepšinio viltis gaus pirmoje jo profesionalioje komandoje.

Apie Buzelį – griežtai nė žodžio

Būsimas Buzelio treneris Jasonas Hartas – buvęs NBA įžaidėjas, per 10 metų stipriausioje lygoje atstovavęs 10 skirtingų organizacijų.

Baigęs karjerą jis devynerius metus dirbo „Pepperdine“ ir USC NCAA komandų trenerių štabe.

Pats „Syracuse“ universitetą baigęs atakų organizatorius iš skirtingų stovyklų galėjo įsitikinti, kokia platforma gali geriausiai paruošti jauną žaidėją šuoliui į NBA.

Tiesa, Hartas dar negali išsamiai kalbėti apie Buzelį, jo talentą ir vaidmenį „G League Ignite“ komandoje.

Nors pats Lietuvos ir JAV pasus turintis jaunuolis treniruotėse ar laisvalaikiu vilki drabužius su „G League Ignite“ simbolika, taisyklės neleidžia viešai aptarinėti jo asmenybės ir situacijos komandoje, kol jis dar nėra klubo narys.

Prieš profesionalo karjeros startą G lygoje, 2022-2023 m. sezoną Buzelis dar atstovaus „Sunrise“ krikščioniškajai akademijai Kanzase.

Tačiau NBA vasaros lygoje sutiktas Hartas BasketNews galėjo papasakoti apie kitus privalumus, kuriuos Buzeliui galės suteikti „G League Ignite“ programa.

G lygos privalumai

Vienas didžiausių privalumų, kurį įvardija BasketNews kalbinti NBA žmonės, yra buvimas arčiau NBA aplinkos. Pirmiausia, iš žaidimo perspektyvos, tai yra greičio ir atletiškumo suvokimas.

Anot NBA skautų, Europos ir NCAA krepšinis nė iš tolo neprilygsta tokiam greičiui ir žaidėjų judėjimui ant parketo, koks yra NBA.

O, anot jų, tai yra pirmoji didžiausia kliūtis, iš NCAA arba Europos atėjusiems NBA naujokams bandant prisitaikyti stipriausioje lygoje.

G lyga, kurioje rungtyniauja naujokų biržos šaukimai, NBA krepšininkai ar arti stipriausios lygos slenksčio esantys žaidėjai, yra gerokai arčiau elitinių duomenų, kurių reikalaujama NBA.

„Koledže žaidžia gerokai jaunesni priešininkai. Mūsų žaidėjų varžovai G lygoje yra NBA krepšininkai, – BasketNews tikino Jasonas Hartas. – „G League Ignite“ nariai turi prisitaikyti prie to greičio ir fiziškumo daug greičiau. Tai juos paruošia NBA tiek fiziškai, tiek psichologiškai.“

Skirtingai nei koledže, ten visas žaidėjų dėmesys sutelktas tik į krepšinį.

Nauja G lygos programa siūlo žaidėjams galimybę studijuoti pagal Arizonos valstijos universiteto studijų programą. Be to, „G League Ignite“ rengia seminarus ir paskaitas, kuriose lektoriai ruošia žaidėjus savarankiškam gyvenimui NBA, pavyzdžiui, elgesį su pinigais ir draugų atsirinkimą.

Bet tai neapriboja žaidėjų treniruočių valandų krepšinio salėje, kaip tą griežtai reglamentuoja NCAA taisyklės. Todėl teoriškai krepšininkai gali visą parą arti krepšinio salėje su „G League Ignite“ komandos draugais ir treneriais.

Be to, jaunus žaidėjus NBA ruošia buvę lygos veteranai. Pavyzdžiui, per pastaruosius porą sezonų „G League Ignite“ atstovavo tokie buvę NBA krepšininkai kaip Amiras Johnsonas, Jarrettas Jackas, CJ Milesas, Kostas Koufas ar Bobby Brownas.

Toks koncentruotas dėmesys krepšiniui buvo vienas svarbesnių akcentų ir Buzelio sprendime rinktis G lygos ekipą.

Kitas reikšmingas momentas, kuris svarbus kiekvienam ryškiam krepšinio talentui, yra jo privalumų išnaudojimas.

Skirtingai nei koledže, kur NCAA programa gali sudaryti su treneriu 10 metų kontraktą, „G League Ignite“ labiau fokusuojasi į turimus žaidėjus, o ne į dešimtmetį puoselėjamą žaidimo sistemą.

Tai reiškia, kad „G League Ignite“ trenerių štabas statys žaidimą ant Buzelio stiprybių.

Viena tokių – daugiau žaidimo su kamuoliu rankose. Išskirtinių fizinių duomenų jaunuolis gali kurti sau ir kitiems, atakuoti krepšį iš įvairiausių situacijų ir kuria didžiulius pranašumus savo komandai.

Kad Buzelis būtų efektyvus, sparčiai eitų į priekį ir maksimaliai pasikeltų savo naujokų biržos akcijas, Jasonas Hartas galės jam įteikti žaidimo vadeles.

Palyginimui, Brewsterio akademijoje Buzeliui neretai tekdavo rungtyniauti be kamuolio.

„G League Ignite“ duos Buzeliui tobulėti per didžiules minutes, žaidimo praktiką ir klaidas nepaisant galutinio rezultato.

Juolab, „G League Ignite“ nekonkuruoja G lygos sezone ir žaidžia tik draugiškų mačų pobūdžio rungtynes. Išskyrus G lygos žiemos turnyrą, kuriame pernai septynių komandų grupėje „G League Ignite“ užėmė ketvirtą vietą, bet nepateko į ketvirtfinalį.

„Aš bandau įpūsti žaidėjams pasitikėjimo. Noriu juos pastūmėti į priekį. Padėti pasiekti lygį, kuriame galbūt jie netiki, kad gali žaisti“, – BasketNews apie savo požiūrį į netradicinės G lygos komandos treniravimą pasakojo Jasonas Hartas.

„G League Ignite“ dirba profesionalaus klubo ritmu. Tai ugdo žaidėjų savarankiškumą.

Ši G lygos komanda gali suteikti visas individualaus darbo sąlygas, bet didžiulė atsakomybė dirbti papildomai savarankiškai nugula ir ant paties žaidėjo pečių. Panašiai kaip ir NBA, kuri reikalauja atskaitomybės iš kiekvieno žaidėjo.

Todėl kai kurie NBA skautai mano, jog nepaisant ribotų treniruočių valandų su individualiais treneriais, NCAA treneriai yra tinkamesni įgūdžių tobulinimui, ypač, jei žaidėjui reikia taisyti akivaizdžias technikos spragas.

Paklaustas, apie didžiausią iššūkį „G League Ignite“ jaunuoliams, Hartas išskyrė porą kertinių momentų.

„Kai perėmiau trenerio vairą, dvejojau, ar šie vyrukai tiesiai iš vidurinės gali įšokti į profesionalų lygį. Ar jie atlaikys fiziškumą ir prilygs tam talentui. Bet praėjusį sezoną įsitikinau, jog jie pasiruošę iššūkiui“, – BasketNews tikino Hartas.

„Didžiausias yra psichologinis išbandymas. Profesionalai stabiliai eina į priekį nepaisant geresnių ar blogesnių rungtynių. Mes rūpinamės, kad žaidėjai būtų pasiruošę visiems iššūkiams.“

Kiek uždirba „Ignite“ žaidėjai?

Ko gero, vienas mažiausių, bet tikrai ne paskutinis faktorius šioje istorijoje – piniginis aspektas.

Nuo 2021-ųjų NCAA krepšininkai pagaliau gali užsidirbti iš reklamos. ESPN skaičiavimais, potenciali pirmųjų tokių sandorių vertė – nuo 1 tūkst. iki milijono JAV dolerių.

Tuo metu G lygoje viskas labai konkretu. Pirmieji „G League Ignite“ talentai uždirbo 500 tūkst. JAV dolerių.

G lyga taip pat leidžia žaidėjams užsidirbti iš reklaminių sandorių. O tai gali išauginti metinį uždarbį iki maždaug 700-800 tūkst. JAV dolerių.

Tačiau tai smulkmena, palyginus su NBA uždarbio lubomis. Dabar didžiausias metinis atlyginimas priklauso NBA čempionui Stephenui Curry (48 mln. JAV dolerių), o pirmasis naujokų biržos šaukimas uždirba per 9 mln. JAV dolerių.

Maža to, 2024-aisiais bus pasirašyta nauja NBA kolektyvinė sutartis, kuri sukels dar vieną algų kepurės sprogimą.

NBA skautų užtarimas

NCAA šalininkai mano, kad „G League Ignite“ krepšininkams trūksta normalios konkurencinės aplinkos.

Kadangi komanda nekvalifikuojama G lygos reguliariajame sezone, „G League Ignite“ nesivaržo atkrintamosiose ir nekovoja dėl čempionų titulo.

Tai visiška priešingybė NCAA „Kovo beprotybei“ ir titulo siekio Amerikoje kultūrai.

NCAA programa prie televizorių ekranų sukausto milijonus žiūrovų. Be to, tai suteikia tik kartą gyvenime pasitaikančią galimybę išgyventi ypatingą NCAA universiteto miestelio atmosferą su perpildytomis tribūnomis ir unikalia sirgalių kultūra, kuriai prilygsta tik Europos aistruoliai.

Ankstyvi dideli pinigai, ankstyvas žingsnis į savarankišką gyvenimą, garantuotos minutės, specialus dėmesys ir daugybė labai skirtingo kalibro žaidėjų aplinkui bei varžovų stovykloje ir išdirbtos ilgametės komandos kultūros stoka skamba kaip laiko dar nepatikrinta NBA laboratorija.

Skeptikai spėlioja, kad „G League Ignite“ projektas taip pat gali griauti dešimtmečius statytą NCAA platformą. Ypač, kai G lygos klubas vidurinę pabaigusiems jaunuoliams gali pasiūlyti solidžius pinigus.

Tačiau BasketNews kalbinti NBA skautai visiškai pateisina Buzelio pasirinkimą ruoštis NBA per G lygą, o ne universitetą. Nepaisant tik pirmųjų žingsnių, „G League Ignite“ platforma jiems atrodo visiškai tinkama ruošiantis debiutui stipriausioje krepšinio lygoje.

„Aš buvau patenkintas savo žaidėjų tobulėjimu, – savo pirmąją „G League Ignite“ patirtį praėjusį sezoną įsivertino Jasonas Hartas. – Mano žaidėjai nuolat kovojo. Aišku, kiekvienose rungtynėse aš jiems mečiau iššūkius, nes mes norime matyti tą kovą. Bet tos kovos buvo labai daug.

Tiems vyrukams tikrai nereikia papildomos motyvacijos. Jie bando tapti profesionalais. Tai yra didžiausia motyvacija. Kai jie suvokia, kad gyvens iš krepšinio, dar labiau susitelkia tobulėjimui ir tai matyti visose treniruotėse.

Pats bandau tobulėti kaip treneris. Dar geriau suprasti žaidėjus ir išspausti iš jų visą potencialą. Pirmiausia, juos auklėti kaip asmenybes. O kaip žaidėjus, pastatyti juos į poziciją, kur jie atrodytų geriausiai be perdėtų pastangų išsiskirti. Tai traukia NBA skautus.“