Didžiulis laimėjimas: Matas Buzelis pasirinko atstovauti Lietuvai

BinG

Va kaip skiriasi Jav krepsinio mokykla nuo Lietuvos/daugumos europos. 17 metu 208 ugio juda kaip izaidejas, turi driblinga ir metima. Dabar palyginimui paziurekit is U20 rinktines ziurejau pora macu 21 numeris 208 ugio ar 31 numeris 203 ugio o juda kaip kokie centrai, driblingo nerasta, metimo nerasta, viskas ka moka tai pastatyt uztvara ir lyst po krepsiu tikintis perdavimo. Laikas butu baigt ta senovini krepsinio mokyma pagal pozicijas, nesvarbu kad 16 metu 2m ar didesnio ugio tegul moko zaist su kamuoliu o ne kist i centro pozicija, po to ir uzauga tokie sasyskos be metimo ir be technikos.