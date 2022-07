Rinktinės mūšiams artėjant – Maksvyčio baimė dėl NBA lietuvių

Nuotr.: BNS

Klaipėdoje praūžė Jono Valančiūno organizuota vaikų stovykla, kurią rėmė NBA lyga. Naujojo Orleano „Pelicans“ lietuvis talkinti pasikvietė savo ilgametį trenerį jaunimo, o dabar – Lietuvos rinktinėje, Kazį Maksvytį, kuris mintimis jau gyvena pasirengimo stovyklos nuotaikomis.

Lietuvos vyrų rinktinė jau pirmadienį renkasi į Palangą, kur pradės ruoštis pasaulio čempionato atrankos langui ir rugsėjo 1-18 dienomis vyksiančiam Europos čempionatui.

Pasibaigus vaikų stovyklai, Maksvytis atskleidė, jog liepos 25-ąją į pajūrį susirinks ne visi 16 sąraše atsidūrusių žaidėjų. Du yra aiškūs – Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas negali atvykti dėl NBA taisyklių bei prie rinktinės prisijungs rugpjūčio 5-6 dienomis, tačiau trečiasis buvo kiek netikėtas.

„Ignas Brazdeikis, kuris paprašė porą dienų vėluoti. Jis turi susitvarkyti savo šeimyninius reikalus Kanadoje, nes vasara bus užimta. Manau, kad visi kiti turėtų pradėti nuo pradžių“, – teigė Kazys.

Strategas buvo paklaustas, ar dėl vėluosiančių žvaigždžių Sabonio ir Valančiūno yra nerimo. Maksvytis pritarė ir įvardijo priežastį.

„Sunkiau bus dėl to, nes jie turėjo gana ilgą pertrauką – apie 2-3 mėnesiai. Tikiuosi, kad jie atvažiuos neblogos formos. Labiau bijau tos pauzės po sezono“, – pasakojo rinktinės vairininkas.

– Ar vaikų stovykloje pastebėjote kažkokių talentų, kurie patraukė jūsų akį? – žurnalistai paklausė Maksvyčio.

– Iškart pastebėjau. Tikrai, širdis džiaugiasi matant perspektyvų jaunimą, nes pats atėjau iš jaunimo krepšinio. Pakilo ūpas atėjus į treniruotę, nes pamačiau perspektyvius, talentingus jaunuolius. Kaip mes sakome – ilgomis galūnėmis, gražiai nuaugusius. Taip, kad smagu buvo padirbėti ir manau, kad ne vienas iš jų ateis į vyrų krepšinį.

– Noro jaunimui netrūksta?

– Noro netrūksta. Kartais jis net veržiasi per kraštus, reikia stabdyti, bet nuo to tik geriau.

– Iš matytų veidų buvo Lavrinovičių sūnūs. Kokį įspūdį jie paliko?

– Labai smagų įspūdį. Pasaulis mažas, Lietuva, krepšinis. Jau prieš stovyklą pažinojau 5-6 vaikus, krepšininkų vaikai ir panašiai. Darjušo ir Kšištofo sūnus mačiau jau tada, kai dirbau „Lietkabelyje“. Darjušo Titas ir Kšištofo Danielius. Buvo smagu pamatyti po ilgos pertraukos ir kaip jie yra patobulėję.

– Kitą savaitę su Lietuvos rinktine renkatės į pasirengimo stovyklą. Koks planas?

– Visi šiek tiek pailsėjome, kas po sezono, kas po lango. Nuo pirmadienio kibsime į darbus. Kaip visada, pradėsime Palangoje. Kažkiek laiko sportuosime be kamuolio. Pradėsime be Jono, kuris yra pasiruošęs, bet NBA taisyklės neleidžia sportuoti su komanda, dalyvauti kontaktinėse treniruotėse, gali sportuoti tik individualiai. Taip, kad iš 16 žmonių sąrašo pradėsime treniruotis tik su 13 žaidėjų, kurie pasijungs tik nuo pirmosios dienos. Vėliau sulauksime savo NBA žaidėjų. Žaisime nemažai draugiškų rungtynių. Manau, kad laukia įdomi vasara. Kažkiek man smagiau ateiti į rinktinę ir padaryti kažkokį įdirbį, o ne tik dirbti per langus, ką prieš tai dariau. Laukiu su nekantrumu.

– Ar galėtumėte išplėsti mintį apie Donatą Motiejūną, kodėl jis atsisakė atvykti? Ar tai yra vaidmens klausimas, ar asmeninės priežastys?

– Nepriėjome iki vaidmens. Buvau pasiruošęs paaiškinti vaidmenį ir kas jo vasarą lauktų. Nenorėčiau gilintis, bet yra tam tikrų asmeninių dalykų, kuriuos šią vasarą Donatas norėtų išspręsti. Jeigu taip atsitiktų, kad kažkas iš mūsų aukštaūgių gautų traumą, jis galbūt paaukotų savo asmeninius dalykus ir atvyktų. Šiai dienai jis paprašė nusiimti nuo rinktinės.

– Ar nesumaišė kortų tai, jog draugiškas rungtynes atsisakė žaisti Šiaurės Makedonija ir vietoje to gavote po dvejas rungtynes su Suomija bei Estija?

– Su draugiškomis rungtynėmis būna sudėtinga. Kartais norisi stiprių rinktinių. Turime gerus santykius tiek su slovėnais, tiek su jų treneriu. Visgi su jais nenorime žaisti, nes būtent prieš juos turime pirmas rungtynes Europos čempionate. Kažkiek sumaišė kortas tiek federacijai, tiek mums. Žaisime po du kartus tiek su Estija, tiek su Suomija ir išspręsime šį klausimą.

– Ar Ignas Brazdeikis gali žaisti antroje pozicijoje didžiąją dalį laiko?

– Man atrodo, kad gali, nes prieš tai buvau jo nečiupinėjęs. Visokių gandų girdėjau, kad jis galbūt yra labiau trečias numeris nei antras, o Europoje galbūt ir ketvirtas numeris. Manau, kad jis gali žaisti tiek trečioje, tiek antroje pozicijoje, nes gana neblogai žaidžia su kamuoliu ir vienas prieš vieną, ko rinktinei trūksta. Reikia individualiai sugebančių žaisti krepšininkų, kurie galėtų spręsti rungtynių baigtį.

– Atsisveikinimo su vaikais kalboje minėjote, jog smagiau dirbti su šešiolikmečiais nei vyrais. Gal galite išplėsti mintį?

– Nenoriu pasakyti, kad su vyrais dirbti kančia, bet atėjau iš jaunimo krepšinio, turėjau labai gerą laiką tiek Kauno krepšinio mokykloje, tiek jaunimo rinktinėse. Tos emocijos vis mane užvaldo. Manau, kad baigdamas karjerą aš grįšiu prie jaunimo krepšinio ir savo malonumui turėsiu kažkokią krepšinio grupę, kurią treniruosiu bei tiesiog mėgausiuosi. Malonu dirbti su talentingais jaunuoliais, ypač kai matai, kokį jie gali duoti progresą, kokį jie norą reiškia. Su jais kartais būna smagiau dirbti.

– Vokiečiai buria sudėtį iš NBA žaidėjų, Prancūzija suteikė Joeliui Embiidui pilietybę. Ar tokia informacija turi kažkokios įtakos pasirengimui?

– Kažkiek tą informaciją mes stebime. Žinome, kad dauguma žaidėjų, kurie net neplanavo, žada rungtyniauti. Čempionatas turėtų būti stipresnis. Nuo to tik maloniau. Nemanau, kad gąsdina. Kažkiek rinktinės tvarkaraštis yra sudėtingas. Iš vienos pusės gal ir gerai. Nuo pat pradžių pradėsime rungtynes su rimtais varžovais. Sąlyginai kitas etapas bus lengvesnis. Kad gąsdina – nepasakyčiau, bet kad bus įdomiau tai tikrai.