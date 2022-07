„Ryto“ Draymondas Greenas: apie Hardeno pamokas, Evansą „Žalgiryje“ ir LKL titulo gynybą

Nuotr.: BNS, S.Magrisso - Getty Images, AP, AFP-Scanpix, FIBA | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

Po 12 metų pertraukos LKL titulą išvydusį Vilnių užplūdo euforija. „Rytas“ sostinės gyventojams atnešė džiaugsmą – visas miestas šventė šį ilgai lauktą pasiekimą. Tačiau po stiprių švenčių ateina pagirios. Ne išimtis ir „Ryto“ klubas, kuris, pasibaigus sezonui, išvydo išvykstančius lyderius.

Todd Withers Pozicija: PF Amžius: 27 Ūgis: 203 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Šiaurės Karolina, JAV

Komandą paliko LKL MVP Ivanas Buva, beveik penkerius metus „Ryte“ praleidęs kapitonas Arnas Butkevičius, sirgalių numylėtiniu tapęs amerikietis Speedy Smithas, patikimas rotacijos žaidėjas Mindaugas Girdžiūnas ir Tanneris Leissneris. Nebeliko beveik pusės komandos.

Giedrius Žibėnas, Donatas Zavackas ir kompanija susidūrė su galvos skausmu bei užduotimi suburti naują branduolį. Viena svarbiausių dilemų buvo, kas pakeis kapitoną Butkevičių ir perims iš jo gynybines užduotis, prilygs jo universalumui, lyderystei bei energijai. Taip, vilniečiai turi įpėdinį Gytį Radzevičių, kuris Arno Robinu buvo pastaruosius kelis sezonus, tačiau reikėjo ir saugiklio.

Nuotr. LKL

Vilniečiai surizikavo bei pasikvietė Toddą Withersą, 26-erių 202 cm ūgio amerikietį, kuris Europos krepšinyje dar nieko neįrodė. Be to, jis krepšinio kamuolį į rankas pirmą kartą paėmė vos prieš devynerius metus – būdamas septyniolikos.

„Buvo labai sunku, neslėpsiu. Mano bendraamžiai turėjo visą įgūdžių paketą, o tuo metu aš mokinausi mesti iš po krepšio su kaire ranka, – tinklalapiui BasketNews apie pradžią krepšinyje pasakojo amerikietis. – Tačiau ties vienu aspektu buvau geras nuo pradžių – gynyba. Visada buvau atletiškas, galėjau blokuoti metimus, perimti kamuolius. Tai man padėjo užsikabinti ir gauti vietą komandose, o tuo metu sunkiai dirbau plėsdamas puolimo arsenalą.“

Withersas – labai įdomus žaidėjas. Jis gali žaisti tiek ketvirtoje, tiek trečioje pozicijoje. Puolėjas yra greitas, gali mesti tritaškius, gynyboje keistis su visomis pozicijomis bei pasižymi įspūdingu atletiškumu – gerai kyla į viršų.

Tačiau komandos, kuriose žaidė Withersas, ir rezultatai, kuriuos jis demonstravo, kol kas neįtikina.

Neišgirdęs savo pavardės NBA naujokų biržoje (2018 m.), neužsikabinęs už Detroito „Pistons“ šiaudo ir dvejus metus praleidęs G lygoje, puolėjas pasuko į Europą bei 2020 m. apsivilko Bolonijos „Fortitudo“ marškinėlius.

Debiutiniame sezone Withersas FIBA Čempionų lygoje per 6 rungtynes rinko po 5,2 taško, 3,5 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo, 1 bloko ir 4 naudingumo balus.

Vėliau – etapas Australijoje, Adelaidės „36ers“ ekipoje, kur puolėjas fiksavo 8,3 taško (36,8 proc. trit.), 3,9 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 8,2 naudingumo balo.

Nei Italijoje, nei Australijoje Withersas skaičiais neišsiskyrė, tačiau aišku viena – šis vyrukas pasiruošęs dirbti. Baigęs sezoną Australijoje balandį, amerikietis vietoje atostogų Mykonos saloje Graikijoje pasirinko sezono pratęsimą ir šiuo metu pluša Naujosios Zelandijos krepšinio lygoje, Otago „Nuggets“ komandoje.

Ten Withersas yra neabejotinas lyderis – renka po 15,4 taško (31 proc. trit.), 9,1 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 21,3 naudingumo balo, o jo klubas reguliariajame sezone rikiuojasi ketvirtas bei užsitikrino vietą atkrintamosiose.

„Noriu įrodyti savo vertę. Manau, jog Australijoje neparodžiau viso savo potencialo, – priežastį, kodėl nusprendė pratęsti sezoną, įvardijo Withersas. – Tikrai galėjau daug labiau parodyti savo universalumą, todėl nusprendžiau nesiilsėti ir pažaisti Naujosios Zelandijos vasaros lygoje. Norėjau parodyti, kad esu geresnis už tai, ką rodžiau Australijoje. Vis dar esu jaunas ir mano kūnas jaučiasi puikiai. Mėgaujuosi buvimu aikštelėje, todėl šiuo metu man nerūpi poilsis vasarą.“

Jeigu „Nuggets“ nužygiuos iki finalo ir prireiks visų rungtynių, Withersas sezoną užbaigs rugpjūčio 14-ąją bei iškart turės skristi į Vilnių ir ruoštis sezonui su „Rytu“. Ne per daug žvėriški tempai? Sostinės ekipos naujokas turi savų argumentų.

„Kelias dienas pailsėsiu, bet vis dar esu jaunas, todėl poilsio man per daug nereikia. Dabar darbas darbas darbas ir dar kartą – darbas“, – motyvuotai kalbėjo aukštaūgis.

Galima sakyti, jog „Rytas“ gauna savotišką katę maiše – nestandartinį, vėlai krepšinį pradėjusį žaisti puolėją, galintį daryti visko po truputį ir vis dar turintį neaiškias lubas. Taip pat – nieko neįrodžiusį Europoje, bet labai alkaną ir motyvuotą dirbti.

Withersas savyje mato panašumų su „Golden State Warriors“ puolėju Draymondu Greenu.

„Didžiuojuosi, jog galiu gintis prieš visų pozicijų krepšininkus, ypač išsikeitimo situacijose, galiu tai daryti efektyviai. Esu efektyvus pagalbose, galiu blokuoti metimus. Taip pat ant parketo esu labai garsus, kalbu kiekvienos atakos metu. Noriu būti komandos Draymondas Greenas. Aišku, jis viską daro kur kas aukštesniame lygyje, bet mūsų žaidime yra panašumų. Aš taip pat galiu mesti tritaškį. Noriu visus suvienyti į vieną kumštį ir kovoti dėl titulo. Taip daro ir Draymondas“, – užtikrintai kalbėjo krepšininkas.

Nuotr. AFP-Scanpix

Tinklalapiui BasketNews į sostinę atvyksiantis Withersas papasakojo apie neišsipildžiusią NBA svajonę, Jameso Hardeno pamokas, sunkumus Europoje, draugystę su Speedy Smithu, Keenano Evanso galimybes „Žalgiryje“, norą apginti LKL titulą bei įrodyti savo vertę.

– Toddai, kada supratai, kad visgi gali tapti krepšininku?

– Vėlai – paskutiniais savo metais koledže – prieš 4 metus. Turėjome labai gerą sporto programą universitete. Tą sezoną aš dėjau didžiulį žingsnį ir vis daugiau žmonių išreiškė manimi susidomėjimą – agentai, skautai, treneriai. Dėmesio tikrai buvo. Buvo žmonių, kuriems patiko mano istorija ir ne vienas stebėjosi, kaip aš, taip vėlai paėmęs kamuolį į rankas, sugebėjau prasimušti į NCAA. Tada supratau, kad jeigu galiu žaisti prieš šiuos vyrukus, galiu žaisti prieš bet ką. Į krepšinį nuo to laiko pradėjau žiūrėti dar rimčiau.

– Iki 17 metų nieko nežinojai apie krepšinį?

– Minimaliai. Mano draugai žaisdavo krepšinį lauko aikštelėse, tačiau aš taip mylėjau beisbolą, kad nė vienas kitas sportas man nebuvo įdomus. Visgi 11-oje klasėje labai išstypau ir supratau, kad reikia pabandyti. Taip pat labai spaudė treneris, todėl vieną dieną neištvėriau daugiau prašymų ir pabandžiau. Bet taip, aš visiškai nesidomėjau krepšiniu, nežinojau NBA krepšininkų, visiškai nežiūrėjau krepšinio. Vėliau teko greitai mokytis.

– Koks jausmas būti septyniolikos ir mokytis mesti iš po krepšio, kol tavo bendraamžiai atlieka eurostepus, moka įvairiai mušinėti kamuolį, turi krepšinio supratimą?

– Tai erzindavo. Nepamirškime, kad kai kurie vaikai pradeda žaisti krepšinį būdami 5-7 metų ir jau 13-os moka daugiau nei aš būdamas 17-os. Labai sunku, kai visi yra penkiomis galvomis aukščiau. O aš turėjau tik atletiškumą – jokio metimo, apie krepšinio IQ net nekalbu. Nežinojau, kas yra pikenrolas, nemokėjau mesti iš po krepšio kaire ranka. Galėjau dėti kamuolį iš viršaus, tačiau tai buvo viskas, ką mokėjau puolime. Buvo sunku, bet tuo pačiu tai mane labai motyvavo ir aš labai norėjau išmokti žaisti vien dėl užsispyrimo. Norėjau parodyti, kad galiu žaisti. Buvo ir bendraamžių, kurie iš manęs juokėsi, bet aš tai panaudojau kaip didžiulę motyvaciją ir po kiek laiko jau juokiausi aš.

– Kada buvo lūžio taškas, kuomet pradėjai dominuoti?

– Po pirmųjų metų koledže mano treneris pasisodino mane ir pasakė: „Jeigu nori kažką pasiekti krepšinyje, turi į tai pažiūrėti labai rimtai.“ Tuo metu tie žodžiai man per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo. Grįžau namo ir dirbau su savo vidurinės mokyklos treneriu, kuris pasakė lygiai tą patį, kad turiu pakeisti savo požiūrį į krepšinį. Jis man buvo didžiulis autoritetas ir iš antro karto patarimą išgirdau. Netrukus paskambinau savo universiteto treneriui, kuris man pasiūlė apsigyventi studentų miestelyje bei visą vasarą užsidaryti salėje. Taip ir padariau. Visą vasarą treniravausi studentų miestelyje tiek su fizinio pasirengimo treneriais, tiek aikštelėje.

Nuo antro kurso visuomet vasaromis likdavau miestelyje bei užsidaręs tyliai dirbdavau. Būtent tada ir supratau, jog galiu tapti profesionalu ir galbūt net žaisti NBA. Esu labai dėkingas jiems, nes treneriai išlaikė mane kukliu. Kai gavau kvietimų pasirodyti NBA klubų treniruotėse prieš naujokų biržą, pasklido kalbos apie mano pavardę antrajame rate, aš pradėjau džiūgauti, jog būsiu pašauktas ir panašiai. Visgi treneriai mane nusodino, pasakė, kad tokių kaip aš yra ne vienas ir ne du bei labai daug gerų žaidėjų neišgirsta savo pavardės naujokų biržoje. Jie man labai padėjo tokiais momentais. Neliūdžiu dėl to, kad nebuvau pašauktas NBA naujokų biržoje. Žinojau, kad jeigu sunkiai dirbsiu, galiu ten prasimušti ir kitais būdais arba turėti gerą karjerą Europoje.

– Su kokiomis komandomis treniravaisi prieš 2018 m. NBA naujokų biržą?

– Treniravausi su „Hornets“, „Kings“, „Bucks“, „Nets“. Tai buvo nuostabios patirtys. Žaidžiau su labai talentingais krepšininkais, bet niekuomet nenusileidau. Mane intrigavo galimybė išspardyti užpakalį aukštai pašauktam krepšininkui ir žinojau, kad dienos pabaigoje jis vis tiek turės taip pat užsirišti batus, kaip ir aš. Dirbau kaip šuo ir mane vežė tikslas nugalėti „talentingesnius“ už mane bendraamžius. Žinojau, kad tokioje aplinkoje esu underdogas ir visada norėjau nukonkuruoti NBA naujokų biržoje pašauktus krepšininkus.

– Ar teko susidurti su garsiais NBA krepšininkais?

– Tai nebuvo labai maloni patirtis, bet taip. Įsimintiniausias susitikimas buvo su Jamesu Hardenu. Kuomet priklausiau Detroito „Pistons“, treniravomės Los Andžele ir prie mūsų ten prisijungė Hardenas. Žaidėme penki prieš penkis ir man teko jį dengti. Jis varė mane iš proto. Negalėjau išsilaikyti prieš jį, negalėjau jo pagauti, sulaikyti fiziškumu. Jamesas man išspardė užpakalį, tame mače jis pataikė viską. Po to susitikimo supratau, kad iki tvirtos vietos NBA man dar tolimas kelias.

– Kai tau buvo spardomas užpakalis, Hardenas kalbėjo nešvariai?

– Žinoma, kaip gi be to (juokiasi). Kiekvieną kartą po taiklaus metimo jis vis kuždėdavo: „Turi pasistengti, nes dabar vykdoma žmogžudystė.“ Visas rungtynes girdėjau jo mėšlą, bet man patiko. Puiki patirtis.

– Ar po rungtynių teko su juo pasikalbėti?

– Taip. Klausinėjau Jameso begalės dalykų apie krepšinį. Kad ir kaip būtų juokinga, bet aš vis dar nežinau daug niuansų ir vis dar mokausi. Pamenu, jog Hardenas man papasakojo apie savo krepšininko kelio frazę ir kada jis turėjo lūžį karjeroje, kodėl jis apskritai žaidžia krepšinį. Vėliau aš Jamesui atskleidžiau savo istoriją. Atsimenu, kad jis labai nustebo ir pasakė: „Brolau, tu krepšinį pradėjai žaisti septyniolikos ir dabar esi toks geras? Ateitis šviesi.“

Nuotr. AP-Scanpix

– Per šešerius metus – nuo starto krepšinyje iki žaidimo prieš Hardeną. Įspūdinga, tiesa?

– Tai – nuostabu. Aš esu palaimintas. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad viskas taip susiklostys. Aš dirbu be galo sunkiai ir per gyvenimą sutikau puikių žmonių, kurie man padėjo tapti geresniu žaidėju.

– Karjerą 2018 m. pradėjai G lygoje ir 2019 m. sulaukei „Pistons“ šanso, kurie su tavimi pasirašė trumpalaikę sutartį, tačiau prieš sezoną buvai atleistas. Kodėl nepavyko užsikabinti?

– Aš buvau per mažas. „Pistons“ norėjo metančio ketvirto numerio, bet pagal NBA lygos standartus aš šiai pozicijai buvau per mažas ir per silpnas. Neturėjau jokių šansų prieš tokius kūnus, kaip Blake‘as Griffinas, Markieffas Morrisas ar LaMarcusas Aldridge‘as. Taip pat neturėjau tokio lygio krepšinio IQ, kokio reikia NBA. Tuo metu buvo per daug dalykų, kurių dar nemokėjau. Bet žvelgiant iš gerosios pusės, būdamas su „Pistons“ įgijau neįkainojamos patirties. Pamačiau, kaip dirba ir prisižiūri tikri profesionalai.

– Tačiau su „Pistons“ marškinėliais spėjai sužaisti kelerias rungtynes?

– Žinoma. Tai buvo ikisezoniniai mačai. Į vienerias rungtynes atvyko mano mama ir tėtis. Niekuomet nepamiršiu, kai mama pamatė mane su „Pistons“ marškinėliais, ji pradėjo verkti. Tikrai nedaug žmonių pasaulyje turi galimybę atstovauti NBA komandai.

– 2020 metais, po antrojo sezono G lygoje, pasukai į Europą bei prisijungei prie Bolonijos „Fortitudo“. Kaip kilo toks sprendimas?

– Norėjau pokyčių. G lygoje jaučiausi išsisėmęs. Taip pat labai norėjau pamatyti pasaulį, pamatyti naują kultūrą. Nenorėjau visą karjerą žaisti JAV, norėjau naujų iššūkių, naujų nuotykių, pažaisti kitokį krepšinį. Italija skambėjo kaip nuostabi vieta karjeros tęsiniui. Ilgą laiką norėjau ten nukeliauti. Ilgai negalvojau, susikroviau daiktus ir išskridau.

– Kol kas Europoje sužaidei tik vieną sezoną Bolonijos klube. Žiūrint į statistiką, tai nebuvo labai sėkmingi metai, tiesa?

– Buvo sunku prisitaikyti prie europietiško krepšinio. Iki tol niekada nebuvau su juo susidūręs. Europoje vyrukai po krepšiu yra labai tvirti, žaidžiamas kur kas fiziškesnis krepšinis nei G lygoje. Įgūdžių paketas taip pat skiriasi, daug derinių, o G lygoje dominavo greitas puolimas. Viskas labai stipriai skyrėsi ir buvo sunkūs metai. Prireikė nemažai laiko, jog prisitaikyčiau. Stabilų žaidimą pradėjau demonstruoti tik sezono pabaigoje. Man reikėjo šio sukrėtimo, aš labai užsigrūdinau ir esu motyvuotas „Ryte“ parodyti, kiek stipriai aš pasikeičiau nuo pirmųjų mėnesių Bolonijoje. Esu labiau patyręs, stipresnis, geresnis ir prisitaikęs prie europietiško krepšinio. Noriu žaisti prieš geriausius Europos žaidėjus ir esu motyvuotas pakilti į aukščiausią lygį.

– G lygoje žaidei kartu su Speedy Smithu, kuris praėjusį sezoną padėjo „Rytui“ iškovoti LKL čempionų žiedus. Ar jis ir įtikino jus žaisti Vilniuje?

– Speedy tikrai turėjo įtakos. Jis yra tarsi mano vyresnysis brolis, kuris stipriai prisidėjo prie mano tobulėjimo. Speedy – geriausias įžaidėjas, su kuriuo esu žaidęs. Labai daug laiko praleidome kartu. Kai „Rytas“ laimėjo LKL, jis man paskambino ir pasakė: „Brolau, mes ką tik laimėjome titulą, kitą sezoną turi žaisti čia.“ Po poros mėnesių sulaukiu dar vieno skambučio – su manimi susisiekė „Rytas“, kuris išreiškė didžiulį susidomėjimą. Vėliau dar kartą kalbėjausi su Speedy, jis man papasakojo šiek tiek apie klubą, jo kultūrą, Vilnių. Apie viską jis atsiliepė pačiais geriausiais žodžiais, pasakė, kaip mėgavosi šia patirtimi. Ir žinoma, perspėjo, kad žiemą čia labai šalta (juokiasi). Labai norėjau vėl žaisti kartu su Speedy, toks ir buvo mudviejų planas, tačiau „Rytui“ nepavyko jo išlaikyti. Nežinau, kas nepavyko, bet Speedy norėjo pasilikti komandoje. Jis yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl pasirinkau Vilniaus ekipą.

– Kaip manai, ar Speedy turėjo įtakos tam, jog „Rytas“ paskambino būtent tau?

– Tikriausiai. Nežinau detalių, bet žinau vieną, jog mūsų duetas G lygoje buvo sunkiai stabdomas. Jis žinojo, ką gaus kaip įžaidėjas.

Nuotr. BNS

– Komandoje taip pat buvo Keenanas Evansas, kuris kitą sezoną žais „Žalgiryje“. Ką gali pasakyti apie šį vyruką?

– Keenanas Evansas yra labai talentingas žaidėjas. Jis vienodai gerai gali pelnyti taškus ir perduoti kamuolį. Jis yra puikus atletas. Su Keenanu taip pat palaikau puikius santykius, dažnai kalbamės. Manau, jog bus labai smagūs derbiai (šypsosi). Prižiūrėsiu ir užlaušiu jį gynyboje. Evansas yra puikus komandos draugas, geras žmogus ir kiekvienas treneris norėtų turėti tokį žaidėją savo komandoje. Tegul prieš mus jis nešokinėja, bet linkiu jam visko, kas geriausia. Bet vis tiek turiu išsikėlęs tikslą kitą sezoną jį įdėti į plakatą.

– Ar Keenanas Evansas gali būti komandos lyderiu?

– Jis gali būti puikiu lyderiu. Apdėliojus jį tinkamais žaidėjais, Keenanas tikrai gali vesti komandą į titulą. Aišku, kad tai padarytų, jie turės peržengti „Ryto“ barjerą, bet Evansas yra pakankamai geras žaidėjas, kad būtų lyderis, kapitonas ir komandos siela. Jis turi visas savybes tam, kalbant tiek apie įgūdžius aikštelėje, tiek apie savybes už jos ribų. Tai – puikus papildymas „Žalgiriui“.

Nuotr. ZUMAPRESS.com - Scanpix

– Dėl kokių dar priežasčių pasirinkai „Rytą“?

– Per karjerą dar nebuvau komandoje, kuri pretenduotų į titulą. Žinant, kad „Rytas“ laimėjo LKL, labai norėjau tapti šios kultūros dalimi ir padėti pratęsti šią gražią istoriją. Taip pat visuomet norėjau žaisti šalyje, kuri yra išprotėjusi dėl krepšinio.

– Ar teko kalbėtis su treneriu Giedriumi Žibėnu, kokį įspūdį jis paliko?

– Taip, kelias valandas su juo bendravome. Jis yra labai užsidegęs. Kai su juo kalbu, mane apima labai geri jausmai, jis yra šiltas žmogus. Tas jo intensyvumas ir užsidegimas užburia. Kalbėjomės apie komandos viziją. Treneris nusiteikęs itin ambicingai ir entuziastingai, kas mane labai džiugina. Matau, kad šitas treneris gali pastovėti už savo žaidėjus, o žaisti pas tokius strategus – vienas malonumas. Giedrius buvo labai atviras, nepažadėjo man minučių ir pasakė, kad jas pats turėsiu išsikovoti, nes komandoje bus nemažai jaunimo. Supratau, kad minutes aikštelėje turėsiu išsikovoti ir man tai patinka. Tai padaro mane dar alkanesniu.

– Ko Žibėnas iš tavęs tikisi?

– Jis sakė, jog turėsiu būti aštrus lyg šveicariškas peilis. Žibėnas iš manęs nori taškų greitose atakose, universalumo tiek puolime, tiek gynyboje. Jis nori, kad būčiau „Ryto“ Draymondas Greenas, tik aš dar galiu mesti tritaškius. Turėsiu būti komandos klijai, ramybės palaikytojas ir kartu su treneriu priėjome išvados, jog reikia apginti titulą. Mes tai galime padaryti.

– Ar aikštelėje kalbi nešvariai?

– Žinoma. Tai darau visų rungtynių metu. Bet viską darau su protu ir pats iš vėžių neišsimušu. Išlieku ramus bei išvedu kitus iš kantrybės. Jeigu įdėsiu per tave, rėksiu iš visų jėgų. Jeigu blokuosiu tavo metimą, sakysiu traukti šitą mėšlą iš čia. Bet tuo pačiu nesu išprotėjęs vyrukas, kuris negerbia savo varžovų. Viskas daroma su protu, bet tikrai mane girdėsite.

– Ar gali papasakoti Lietuvos krepšinio fanams, koks žaidėjas yra Toddas Withersas?

– Esu geras metikas, geriausiai tai darau iš pagavimo arba pikenpopo situacijose. Taip pat galiu žaisti po krepšiu nugara, pastebėti kertančius komandos draugus. Man labai patinka žaisti atviroje aikštelėje, skrieti į greitą puolimą ir pabaigti atakas dėjimais. Taip pat labai mėgstu žaidimą be kamuolio – įkirtimus į baudos aikštelę arba pro galinę liniją. Daug dirbu ties puolimu greitose atakose. Labai mėgstu bėgimą, laisvę. Į „Rytą“ atnešiu daug energijos, entuziazmo. Aišku, bus ir šou elementų, mėgstu padėlioti į krepšį.

– Kokia yra tavo didžiausia silpnybė?

– Nesu geras vienas prieš vieną žaidėjas, kuomet reikia gelbėti pozicinę ataką. Tai nėra mano žaidimas. Mėgstu viską susikurti iš judėjimo, o ne žaidimo izoliacijoje.

– Gali žaisti per dvi pozicijas – lengvojo ir sunkiojo krašto. Kurioje jautiesi patogiau?

– Man labiau patinka žaisti sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje, tačiau be problemų galiu pasislinkti ir į trečią poziciją – kirsti po krepšiais, mesti tritaškius. Gynyboje prieš trečius numerius apskritai nėra problemų. Tačiau man labai patinka dalykai, kuriuos daro sunkusis kraštas. Mėgstu kurti kitiems, stebėti komandos draugus, blokuoti metimus, kovoti dėl kamuolių. Man patinka tas juodas darbas, stumdymasis po krepšiu.

– Atvyksti į čempionišką komandą. Ar esi pasiruošęs spaudimui apginti titulą?

– Taip, po velnių. Padarykime tai. Pasistengsiu pratęsti tai, ką pradėjo Speedy. Noriu, kad jis manimi didžiuotųsi. Didžiuotųsi visas Vilnius.

– Kiek esi alkanas įrodyti, kad gali žaisti aukščiausiame lygyje Europoje, nes pirmasis sezonas nebuvo itin sėkmingas?

– Esu labai labai alkanas. Per visa karjerą nesu buvęs toks motyvuotas. Tai yra šansas parodyti daug žmonių, kad jie buvo neteisūs, kurie manimi netikėjo. Tai bus puikus šansas parodyti, ką iš tikrųjų sugebu, nes pirmieji dveji metai užsienyje buvo apšilimas, dabar laikas visiškai atsiplėšti nuo žemės.