„Lietkabelį“ į „Wolves“ iškeitęs Žemaitis: „Karjeroje dar nebuvo tokio sunkaus sprendimo“

Nuotr.:

Kristupas Žemaitis šią vasarą po proveržio sezono paliko Panevėžio „Lietkabelio“ ekipą bei patikėjęs nauju Gedimino Žiemelio projektu papildė Vilniaus „Wolves“ gretas.

26-erių 192 cm ūgio gynėjas davė pirmąjį interviu, kaip Vilniaus ekipos naujokas, bei pasidalino mintimis apie sprendimą prisijungti prie klubo, savo asmeninį progresą, žaidimo stilių ir komandos trenerį Rimą Kurtinaitį.

„Labai buvo viskas netikėta, – pripažino gynėjas. – Jau buvau garantuotas, kad lieku Panevėžyje. Atsimenu, kad liepos 1-ąją – pirmąją mano vestuvių dieną, „Lietkabelis“ pasirašė Stefaną Peno, kas sąlygojo, kad aš, ko gero, būsiu pagrindinis įžaidėjas. Vestuvių antrąją dieną iš agento išgirdau: „Kristupai, aš tau duosiu truputį įtampos.“ Pasakė, kad manimi domisi „Wolves“, taip pat ir Saragosos klubas. Visą vestuvių antrą dieną ir kitas dienas iki liepos 5-osios, kuomet man reikėjo pateikti sprendimą, buvo nuolatinis mąstymas. Kalbėjausi su vienais, su kitais. Labai galvojau apie ateitį. Tikrai mano karjeroje dar nebuvo tokio sunkaus sprendimo, bet viską išsigryninau, pasikalbėjau su artimaisiais ir susidėliojau, kad šis pasiūlymas, su visa perspektyva, pasirodė geriausias man pačiam, kaip žaidėjui. Laukia labai įdomus sezonas.“, – teigė Žemaitis.

– Ar teko kalbėtis su klubo vadovais?

– Kalbėjausi tiek su Rimantu Kaukėnu, tiek su treneriu Rimu Kurtinaičiu. Jie paliko labai gerą įspūdį. Kas rašoma medijoje, yra tik dalis istorijos, ne viską žino. Po pokalbių su Kaukėnu man viskas pasidarė aiškiau, kokios yra perspektyvos, kaip viskas bus. Aš tikrai juo (Kaukėnu) tikiu ir su tuo pačiu Rimu Kurtinaičiu tikrai patiko pokalbis. Tai žmogus, kurio CV yra tikrai labai geras, jis buvo aukščiausiame lygyje, kaip treneris ir kaip krepšininkas. Manau, kad bus vienas malonumas pasisemti patirties iš trenerio. Man labai patiko visa ta vizija ir visi apskritai iš klubo pasirodė labai draugiški, nori padėti, marketingo prasme viskas, matosi, yra aukštame lygyje. Tai pirmieji įspūdžiai iš visų – tik geriausi.

– Ar žinai, liek reiklus yra treneris Kurtinaitis?

– Kažkiek esu girdėjęs iš žmonių ir per podkastus paklausydavau, koks yra treneris Rimas Kurtinaitis. Treniruotėse bus disciplina, griežtumas, bet aš to nebijau. Būtų nesąmonė to bijoti ar pergyventi dėl to. Esu nusiteikęs, kad reikės dirbti, išsikovoti visas minutes. Nesu tas žaidėjas, kad klausinėčiau, koks mano vaidmuo, ar aš žaisiu. Tu ateini, turi išsikovoti tas minutes ir tada tu žaisi. Tau treneris negali prižadėti, kad tu žaisi tiek ir tiek, jeigu žaisi blogai. Pokalbio metu tų dalykų net nebuvo. Man labai patinka trenerio frazė: „Kur jūs einate, aš ten jau buvęs.“ Tai šita legendinė Rimo frazė, kurią pokalbio metu man pasakė. Tas visas pokalbis buvo geras, šiltas ir manau, kad tarp mūsų bus geras ryšys.

Nuotr. BNS

– Kaip vertini buriamą lietuvišką branduolį?

– Žiauriai teigiamai. Labai geri, logiški lietuvių pasirašymai iš to, kas yra įmanoma. Tas pats Adas Juškevičius kiek užsienyje pražaidęs. Šita komanda sudarė galimybę tokiems žaidėjams atvykti į Lietuvą, kas kelia komandos lygį ir viso LKL lygį. Esu labai patenkintas tuo pačiu Regimantu Miniotu, mano geras bičiulis jau nuo senų laikų. Po 6 metų suvienysime jėgas vienoje komandoje. Kol kas viskas labai teigiamai. Aišku, dar yra darbo, laiko nedaug, bet aš manau, kad per artimiausią laiką viskas išsispręs bei turėsime gerą, įdomią komandą su pajėgiais lietuviais ir įdomiais, gerais užsieniečiais.

Nuotr. ZUMAPRESS.com-SCANPIX

– Kiek pats esi patenkintas savo asmeniniu progresu?

– Tikrai esu patenkintas. Bet sakyčiau, kad kažkiek vėluoju. Kur dabar žaidžiu, sakyčiau, kad norėjau prieš porą metų žaisti. Man 26-eri. Žiūriu, kas tas amžius jau vyresnis. Šiek tiek galbūt vėluoju su visu progresu, bet geriau vėliau nei niekada. Jeigu 26-eri ir yra vietos tobulėti – smagu. Kiekvieną vasarą sezono metu dirbu ties savo silpnybėmis, gerinu stiprybes ir visuomet norisi dėti tuos žingsnius į priekį.

– Kiek sunkiai dirbai šią vasarą?

– Ši vasara man yra ganėtinai išskirtinė. Įprastai gegužę baigiasi sezonas, mėnesį pailsiu ir pradedu ruoštis kitam. O šią vasarą mes tik birželio 7 baigėme sezoną prieš „Rytą“. Susidėjo labai daug dalykų, tos pačios draugų, mūsų vestuvės, medaus mėnuo. Truputį vėliau pradėjau sportuoti, bet praėjusią savaitę toje pačioje Turkijoje pajungiau treniruoklių salę, kažkiek kūną paruošiau. Šią savaitę prieš rinktinę bus treniruoklių salė, krepšinis. Stengsiuosi į rinktinę atvažiuoti kuo geresnės formos.

– Ką tau reiškia patekti tarp Lietuvos rinktinės kandidatų?

– Fantastiška. Aš kai pasižiūriu, kad 2020-ųjų vasarą buvau niekam nereikalingas. Jeigu ne Alytaus „Dzūkija“, kuri mane rugpjūčio mėnesį priėmė, išvis nežinia, kur būčiau žaidęs. O dabar, po poros metų, gaunu kvietimą į pagrindinės rinktinės atranką. Tai yra fantastiška, kažkoks kosmosas. Tikiuosi, jog trečias kartas nemeluos, nes pirmus du kartus rinktinėje nesužaidžiau. Vieną kartą nepatekau, o kitą susirgau koronavirusu. Šią vasarą gavau kvietimą, tačiau turėjau vestuves. Tikiuosi, kad pavyks pasinaudoti šansu ir darysiu viską, kas nuo manęs priklauso. Pakliūti į tą dvyliktuką ir būti tarp geriausių Lietuvos žaidėjų prieš visus draugus, artimuosius, būtų puikus jausmas. Jie galėtų didžiuotis. Motyvacijos daug. Matysime, labai nekantriai laukiu stovyklos ir tikiuosi parodyti viską, ką galiu.

Nuotr. LKL

– Kaip vertini „Wolves“ patekimą į LKL?

– Tik teigiamai. Jau praėjęs sezonas buvo išimtis iš taisyklės, kad „Žalgiris“ buvo silpnesnis, o kiti klubai buvo stipresni. Sulaužėme tradiciją, kad „Žalgiris“ visuomet žaidžia finale ir viską laimi eilę metų. O šiemet ateina didelis klubas su dideliu biudžetu, didelėmis ambicijomis. Vertinu tik teigiamai. Kuo daugiau konkurencijos, tuo geriau. Bus labai intriguojantis kitas sezonas dėl tos visos kovos. Labai nekantriai laukiu, kaip viskas atrodys.

– Ką manai apie FIBA Europos taurę?

– Paprastiems žmonėms FIBA Europos taurė turbūt nelabai įdomi, bet mums, kaip žaidėjams, kaip klubui, vis tiek gera terpė. Tai yra papildomos rungtynės per savaitę ir lygis yra normalus. Pirmajame atrankos etape žaisime su Salonikų „Aris“. Tai vis tiek yra legendinė komanda, kuri surenka gerą sudėtį ir tikrai su jais bus, ką veikti. Geriau žaisti daugiau rungtynių per savaitę nei treniruotis. Kažkokia patirtis, skraidai, žaidi su kitų mokyklų atstovais. Patekimą į šį turnyrą vertinčiau tik teigiamai.

– Kiek patinka žaisti kietai gynyboje?

– Aš manau, kad galiu prisitaikyti prie visokio stiliaus. Panevėžyje pas Nenadą Čanaką buvo akcentuojama gynyba. Puolimas ten labai retai buvo pabrėžiamas. Treneris liepdavo spausti kamuolį, suartėti prie pikenrolo gynybos, rankų darbas, kamuolio perėmimas. Man tai pas Rimą Kurtinaitį tikrai nebus svetima. Kalbant apie puolimą, mes Panevėžyje nežaidėme taip greitai, labiau disciplinuotai, ilgesniais deriniais, ieškoma pranašumų. O čia, „Wolves“, įsivaizduoju, kad bus greitas puolimas su ankstyvais kamuolio išmetimais į krepšį.

Nuotr. LKL

– Kiek svarbi komandinė dvasia?

– Pernai Panevėžyje turėjome fantastiką atmosferą, kas leisdavo nugalėti stipresnes komandas. Kai vienas už kitą tu griūni, kai vienas kitą palaikai, nėra komandoje kažkokių piktžolių, tai tie dalykai labai prideda. Manau, kad pas mus komandoje formuojami labai geri charakteriai, kur nebus kažkokių bėdų tarp žaidėjų, ego. Manau, kad einame gera linkme.