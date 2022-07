Didžioji „Žalgirio“ intriga: kokius sunkumus Eurolygoje sutiks Iggy?

nereik visko piesti taip juodai. seniai man susidaro ispudis kad kai kabelis pasiraso vengra sako koks geras zaidejas, bet stai jau iggy tai ir to nemoka ir ano. nezinau ar bn turi kazkokio insaido kad iggy pagrindinis sg o dimsa jo dubleris. isties jei nebus kurejo/metiko, gali buti sunku, bet gal visgi dar bus? zalgiris perimetro linija yptingai siemet akcentavo, tikiu, kad mes bapkiu dar vienam zaidejui, galbut ne tik is karto. is kitos puses, reikia ivertinti kad tai lietuvis, su aukstomis lubomis, o jei jam nepasiseks pirma sezona - dar yra pliusas sutartyje. bendrai vertinant tokio lygio lietuviu nesimeto. manau kad jis nebuvo planuotas, todel gavosi sudetyje trys sf. bet kai rinkoje atsiranga iggy, tu tiesiog negali jo neimti. losiant small ball jo gynyba bus maza beda, kadangi kiti du sf yra gynybos specialistai.