Podiumo su rinktine pasiilgęs Kuzminskas: „Būtų smagu nutraukti medalių sausrą“

Nuotr.: BNS

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susirinko Palangoje, kur pradės pasiruošimą artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui bei rugsėjo 1-18 dienomis vyksiančioms Senojo žemyno pirmenybėms. Tarp kandidatų yra ir 32-ejų Mindaugas Kuzminskas, kuris tapo vyriausiu rinktinės žaidėju.

Sezonas Kuzminskui baigėsi anksčiau nei įprastai. Rusijai užpuolus Ukrainą vasario 24 dieną, lietuvis paliko Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipą ir nuo to laiko nerungtyniavo. Pasak puolėjo, tai gali atsiliepti formai.

„Reikia persijungti iš vasaros režimo. Pirmoji stovykla bus tokia labiau įžanginė. Manau, kad ilgokai visi nesimatę, reikės to laiko, kad vienas kitą pagautume, įeitume į formą. Pats esu nežaidęs nuo vasario mėnesio. Pagal Mariaus Grigonio pavyzdį matėme, kad nėra lengva įsivažiuoti. Tokie ir lūkesčiai, o po to matysime", - teigė aukštaūgis.

Lietuvos rinktinė medalių nelaimėjo jau septynerius metus. Paskutinis buvo iškovotas 2015-aisiais Lilyje, kuomet lietuviai finale nusileido ispanams ir iškovojo Europos čempionato sidabrą.

Tuo metu Kuzminskas buvo vienas pagrindinių rinktinės žaidėjų bei rinko po 9 taškus, 5 atkovotus kamuolius ir 12 naudingumo balų. Vilnietis pripažįsta, jog pasiilgo apdovanojimų su nacionaline komanda.

„Būtų smagu nutraukti medalių sausrą. Jaunimėlis jau iškovojo medalius, būtų nerealu pasekti jų pavyzdžiu. Nemanau, kad mes esame ant tiek galingi, kad galėtume prisižadėti kažką. Grupė yra itin sunki. Pradžioje reikia gerai pasirodyti, o atkrintamosiose visko gali būti“, – teigė Kuzia.

– Ar per tą laiką palaikėte fizinę formą?

– Taip, visuomet. Nėra kalbų. Esu profesionalus krepšininkas, tavo toks darbas. Apie kažkokią ilgesnę pertrauką be sporto nėra kalbos.

– Kiek laiko prireiks įeiti į formą?

– Nežinau. Sunku pasakyti, nes pas mane nėra buvę tokių pertraukų. Po koronaviruso netrukau labai ilgai įsivažiuoti. Neaišku, koks rinktinėje bus visų vaidmuo. Kiek gausiu laiko, kiek negausiu. Labai sunku pasakyti.

– Kaip vertinate komandos sudėtį?

– Teigiamai (juokiasi). Manau, kad stipri. Visose pozicijose turime stiprių žaidėjų. Ketvirta pozicija, kaip ir visi akcentuoja, yra truputį apnuoginta. Manau, kad bendromis jėgomis tai kompensuosime.

– Koks rinktinėje yra balansas tarp patirties ir jaunimo?

– Aš manau, kad nėra didelio skirtumo tarp jaunimo ir senimo, nes kuomet prasideda krepšinio treniruotės, visi lekia kaip akis išdegę. Nesvarbu, ar tau 22 metai, ar 34. Tai yra rinktinė, visi atvažiuoja savo noru, iš gerų paskatų ir atiduoda visas jėgas.

– Šįkart jūs vyriausias...

– Deja, bet taip. Labai keista. Su Mantu Kalniečiu juokėmės, kaip greitai laikas bėga. Atrodo, dar neseniai važiavau prisibijodamas brolių juokelių ar kažkokių lazdavonių, o dabar atvažiuoju pats vyriausias. Labai greitai viskas pasikeitė. Tuo pačiu supranti, kaip viskas yra laikina, ir reikia mėgautis tomis akimirkomis, kol dar esi reikalingas.

– Ar tikitės žaisti sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje?

– Nėra taip, kad nemėgčiau joje žaisti. Aš rinktinėje tiek prie Jono Kazlausko su Jonu Mačiuliu dalindavomės 3-4 poziciją, tiek su Dainiumi Adomaičiu 2017 metais žaidžiau ketvirtu. Nėra problemų. Aš tiesiog manau, kad esu naudingesnis trečioje pozicijoje, bet čia labiau klubiniame krepšinyje, kuomet yra ilgas sezonas. Čempionatas yra trumpas ir kur treneriui reikės, ten žaisime.

– Ar teko su treneriu kalbėti apie savo vaidmenį?

– Ne. Nei treneris, nei kažkas negali pasakyti, kaip viskas atrodys. Duok dieve, kad visi būtų sveiki. Labai priklauso nuo pačių varžovų. Tu negali nusimatyti, kad su kiekvienu varžovu vienodai žaisi.

– Vakar žiūrėjote U20 vaikinų finalą?

– Žiūrėjau visas rungtynes. Mano brolis dirba ten trenerio asistentu. Sirgau labai, šaunuoliai. Žinant tą, ką jie praėjo – prieš čempionatą turėjo avarinį nusileidimą... Kai pagalvoji, galėjo nebūti jų tame čempionate. Kiek žaidėjų atsisakė dalyvauti. Ką jie nuveikė, yra įspūdinga.

– Jau spėjote pasveikinti brolį?

– Jis ką tik atsikėlė. Neblogą naktį jie turėjo, sprendžiant iš nuotraukų. Tai spėjau.

– Kiek greitai tikitės rasti naują klubą?

– Norėčiau kuo greičiau, bet kol kas yra kaip yra. Būkime biedni, bet teisingi – ta situacija... Vasario mėnesį pabaigėme sezoną ir tai į gerą neišėjo karjeros atžvilgiu. Esu laukime. Pasiūlymų yra, bet kol kas nėra tokių, kad galėčiau rašytis ir važiuoti. Manau, kad pirmą kartą į rinktinę atvažiuoju be kontrakto. Konkrečių pasiūlymų ant stalo, tokių, kad norėčiau važiuoti, dar nėra. Vienur esu in the mix su kitais žaidėjais, kitur yra ne iki galo susitariama.

– Ar turite daug vilčių atsidurti Eurolygos komandoje?

– Tų vietų vis mažėja. Viltis miršta paskutinė.

– Kiek linkęs esate laukti kontrakto?

– Norisi kuo greičiau. Būtų ramiau ir už tą pačią rinktinę žaisti ir dėl traumų, ir dėl viso kito. Dabar rinka yra nenuspėjama. Kai esi jaunesnis, kontraktų gali gauti avansu. Kai esi vyresnis, ne visuomet gauni to, ko tikiesi arba to, ko esi vertas. Kiek reikės, tiek lauksiu. Matome pavyzdžių, kuomet čempionato metu pasirašydavo sutartis. Be abejo, nenorėčiau atsidurti tokioje situacijoje.

