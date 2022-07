Užduokite klausimą ENBO podkastui

Legacy klausimas. Sudėliokite šiuos žaidėjus pagal jų padaryta/ ateityje galimai padaroma legacy. KD, MJ, Lebronas, Stephen Curry, Nowitzki. Mano asmeninis 1.Curry 2. MJ (vien dėl to jog nesu matęs MJ, Curry, aukščiau) 3. Nowitzki (ištikimybė klubui ir tikslingas darbas link titulo, nors spėju per karjerą tikrai turėjo pasiūlymų 4. Lebronas (vis dėlto karalius yra karalius, nors bėgioja per klubus renka superteam dėl titulo, ištikimybės 0). 5. KD (titulo k***a, žinoma supertalentas, turi titulą, kuris buvo per cheatcode atėjęs, žinoma jo indėlis yra, bet jis nėra laimėjęs ar atvedęs, jis prisidėjo tik prie jo su dideliu indėliu) - čia man asmeniškai, ir pasikartoju, ne kuris iš jų geresnis, o kieno legacy didesnis. Gal savo įdėtumėt? Žinoma yra dar Kobė, bet aš jo irgi nelabai žinau ar mačiau.