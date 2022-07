U20 rinktinės lyderis – apie miegą išblaškiusį pasirodymą ir pokalbį su Čanaku

Nuotr.: BNS

Lietuvos jaunimo U20 rinktinę į priekį vedęs Mantas Rubštavičius kuklinosi prieš Lietuvos žiniasklaidą, kai Vilniaus oro uoste teko antrajam stoti prie mikrofonų.

„Kambariokas čia mano... susigyvenome per mėnesį“, – žurnalistams repliką iš žaidėjų minios nedrąsiai paaiškino Rubštavičius.

O kuklintis turbūt reikėtų mažiausiai, nes 198 cm gynėjo žvaigždė Europos čempionate iškilo labai aukštai.

Sidabrinės rinktinės vedlys Rubštavičius čempionate fiksavo 19,7 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 17,3 naudingumo balo statistiką. Be to, jis padarė tai, ko per istoriją nepavyko nė vienam lietuviui – tapo rezultatyviausiu U20 Europos čempionato žaidėju.

38 taškų pasirodymą ketvirtfinalyje su prancūzais surengęs Rubštavičius taip pat tapo Lietuvos rekordininku pagal pelnytus taškus per vienerias rungtynes U20 Europos čempionatuose.

Rubštavičiaus pasirodymas ketvirtfinalyje:

„Dabar net sunku žodžius rinkti, – kalbėjo Rubštavičius. – Tiek fanų, vos ne pirmas kartas... pačios geriausios emocijos. Su šia komanda nuveikėme tikrai labai daug, aišku, gal pritrūko paskutinių rungtynių, bet aš didžiuojuosi šia komanda ir pats geriausias laikas buvo praleistas čia.“

Rubštavičius plačiau papasakojo apie rinktinės žygį Europos pirmenybėse bei laukiantį sezoną Panevėžio „Lietkabelyje“.

– Mantai, atmosfera komandoje atrodė rimta. Kas tai padeda suformuoti? Kaip tai padėjo nužygiuoti iki finalo?

– Mūsų komanda susiformavo, kai su lėktuvu nenuskridome, važiavome 15 valandų su autobusu. Tokie maži dalykai mus formavo ir labai prisidėjo prie šio pasiekimo.

– Pačiam praėjęs sezonas buvo sudėtingas, nemažai traumų. Kaip pavyko persilaužti ir sužibėti šiame turnyre?

– Visų pirma, norėčiau padėkoti trenerių štabui ir savo komandos draugams, nes be jų tikrai nebūčiau nieko padaręs. Treneriai patikėjo manimi, aš pagavau gerą formą ir taip nuvažiavau toliau.

– Treneris Mindaugas Noreika ir tokie žaidėjai kaip Mindaugas Kuzminskas minėjo, kad ši komanda jautė daug kritikos. Ar galima praplėsti šią mintį?

– Po dviejų pralaimėjimų jautėme, kad kai kurie žmonės nebetiki mumis. Tačiau komandoje jautėme, kad galime nužygiuoti daug toliau.

– Kalbant apie jus, fantastiška statistika. Kiek tai suteikė pasitikėjimo po pirmų kelerių rungtynių, kai pamatėte, jog šiame lygyje nelabai turite lygių?

– Pradžia davė gerą impulsą, viso čempionato metu žaidžiau kaip ant sparnų. Tačiau vėl galiu paminėti, kad komanda labai prisidėjo. Be jos nieko nebūčiau padaręs.

– Nebuvo kažkiek šokas sumesti 38 taškus prancūzams?

– Šokas buvo tikrai didelis, negalėjau užmigti visą naktį.

– U20 čempionate tai pirmas kartas, kai lietuvis – rezultatyviausias žaidėjas. Spaudėte ranką Nikola Pekovičiui, esate lyginamas su Arvydu Macijausku, Martynu Pociumi. Jaučiate didžiulį dėmesį?

– Taip, šiuo metu tikrai pajutau. Daug žinučių, daug visko. Crazy (liet. beprotiška) savaitė. Sunku apibūdinti tai, kas įvyko.

– Prieš čempionatą pasirašėte sutartį su Panevėžio „Lietkabeliu“. Kiek tai pridėjo ramybės?

– Tai irgi prisidėjo, žaidžiau savo žaidimą. Pasirašiau kontraktą prieš čempionatą ir tikrai geriau jaučiausi. Žinojau, kad žaisiu, nereikėjo nieko įrodinėti.

– Ar teko su Nenadu Čanaku kažkiek aptarti savo vaidmenį?

– Aš trenerį pažįstu nuo tada, kai man buvo 16 metų ir jam buvo pirmas sezonas „Lietkabelyje“. Kalbėjome apie vaidmenį, sakė, jog gausiu minučių, bet viskas priklauso nuo manęs, kaip dirbsiu gynyboje. Ne paslaptis, kad pas Nenadą labai svarbu gynyba ir stengsiuosi įrodyti.

– Vienas didžiausių Europos talentų Juanas Nunezas tapo turnyro MVP. Ką galite pasakyti apie jį po dvejų rungtynių?

– Tikrai nuostabus žaidėjas. Plastika, driblingas... turi viską, ko reikia geram žaidėjui.