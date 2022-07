Dar vienas „Wolves“ pirkinys – Arnas Beručka

Bricks

Nnz kas cia ko tikisi, nes LeBrono tikrai nepirks, kaip ir Jokubaicio bent siemet, o ir tokiu tikslu nebuvo. Bet is to kas JAU paimta, tikrai viskas graziai deliojasi. Treneris geras, sie zaidejai tikrai galetu kovoti del startinio penketo vietos bet kurioje kitoje LKL komanoje isskyrus Zalgiri ar Ryta, Eigirdas ir Zemaitis panasu, kad kovotu del minuciu Zalgiryje, jau nekalbant apie ryta. Atvaziuos dar 2-3 legioneriai, is esmes labai retai Lietuvoje legioneriu nuperka anksti, paprastai tai buna rugpjucio ar net rugsejo menesio pirkiniai + Lukauskis ant suolo tikrai yra gerai. Tad jau turi 8-9 padorius zaidejus, dar liko kokius 3 paimti ir viskas bus puiku. Cempionais gal netaps, bet kova praktiskai visiems duos.