Nematyti metus ar daugiau: 10 labiausiai intriguojančių NBA sugrįžimų

2021-22 m. NBA sezonas po dvejų metų pertraukos sugrįžo į normalų ritmą. Vis tik trūko svarbios dalies – krūvos elitinių žaidėjų, kurie dėl skirtingų priežasčių nesužaidė nė vienų rungtynių.

Jamal Murray Komanda: Denver Nuggets

Pozicija: PG Amžius: 25 Ūgis: 193 cm Svoris: 94 kg Gimimo vieta: Kanada

Kawhi Leonardas, Zionas Williamsonas, Jamalas Murray ir Benas Simmonsas nežaidė dėl traumų, o Johnas Wallas buvo sveikas, bet kelią užkirto Hjustono „Rockets“ ekipa, kuri buvo labiau suinteresuota auginti jaunus krepšininkus.

Pastarieji penki žaidėjai turėtų iškart pakelti savo komandas į kitą lygį. Pavyzdžiui, Los Andželo „Clippers“ su Leonardo pasveikimu ir Wallo prisijungimu vėl virto į pretendentus iškovoti titulą.

Ko sirgaliams tikėtis iš savo mėgstamų žaidėjų šį rudenį treniruočių stovyklose? Kaip komandos sugrąžins į ritmą metus ar net dvejus nežaidusius žaidėjus, kaip Jonathanas Isaacas?

ESPN ekspertai pažvelgė, kas pasikeitė nuo to laiko, kai pastarąjį kartą žaidė ilgai nematyti krepšininkai, bei ko iš jų tikėtis 2022-23 m. sezone.

„Clippers“ savininkas Steve‘as Ballmeris aiškiai leido suprasti, ką komandai duos Leonardo sugrįžimas kitą sezoną.

„Leonardas ne tik yra geriausias mūsų žaidėjas, bet ir iš saujelės geriausių visame pasaulyje, – sakė Ballmeris. – Labai džiaugiuosi, kad jis grįš. Kawhi dirba treniruočių salėje ir laikome sukryžiavę pirštus, kad jo reabilitacijos tvarkaraštis liktų sklandus.“

Žinoma, „Clippers“ imsis visų saugumo priemonių. Leonardas nežaidė nuo 2021 m. birželio 14 dienos, kai jam plyšo dešinės kojos kelio priekinis raištis. Dar apmaudžiau, kad amerikietis susižeidė ketvirtųjų Vakarų konferencijos pusfinalio rungtynių ketvirtajame kėlinyje.

„Clippers“ krepšinio operacijų prezidentas Lawrence‘as Frankas teigė, kad Leonardas reabilitaciją atliko San Diege, o labiausiai džiugina fantastinė darbo etika.

Pasak Franko, šiuo metu Leonardas dar nėra pasirengęs žaisti 5 prieš 5, bet jo atsistatymas vyksta sklandžiai.

Jei sveikas bus ir Paulas George‘as, kuris praėjusį sezoną turėjo problemų su alkūne, „Clippers“ tikrai pretenduos į trofėjų. Be to, komandą papildė ir Wallas, kuris taps pagalbininku geriausiems komandos žaidėjams.

Prireiks laiko, bet jo yra pakankamai, o „Clippers“ tikėsis, kad Leonardas bus sveikas ir dar stipresnis.

Wisemanas nežaidė nuo 2021 m. balandžio 11 d., kai nusiplėšė dešinįjį meniską. 2020 m. NBA naujokų biržos antrasis šaukimas iškentė operaciją, bet vis buvo stabdomas kitų kliūčių. Gruodį krepšininkui pradėjo tinti kelis, tad sugrįžimas vėl nusikėlė. Kurį laiką jis rungtyniavo ir G lygoje, kol galiausiai buvo priimtas sprendimas nerizikuoti žaidėjo sveikata ir neleisti jam žaisti 2021-22 m. NBA sezone.

Šis aukštaūgis „Warriors“ turi suteikti jėgos po krepšiu, nors žygyje iki čempionų titulo pavyko išsiversti ir su Draymondu Greenu bei Kevonu Looney. Pastarasis fiksavo 12,4 atkovotų kamuolių vidurkį ir kompensavo Wisemano netektį.

„Warriors“ išsaugojo Looney, tad Wisemanui nereikės iškart rodyti geriausio savo veido. Be to, centras jau yra pasiruošęs žaisti ir vasaros lygoje per ketverias rungtynes fiksavo 10,5 taško bei 5,5 atkovoto kamuolio vidurkius.

Vis tik virš žaidėjo kybo dar labai daug klaustukų. Per du sezonus Wisemanas sužaidė 39 mačus, o prieš akis – tretieji profesionalo metai.

2022 m. per NBA atkrintamąsias Murray sakė, kad nėra pasiruošęs sugrįžti į aikštelę. Tačiau „Nuggets“ gynėją tikimąsi išvysti treniruočių stovykloje rudenį.

Dėl plyšusio kairės kojos kelio raiščio Murray nežaidė nuo 2021 m. balandžio 12 d. Per tiek laiko pačioje organizacijoje įvyko daug pakitimų. Komandos prezidentas Timas Connelly išvyko į Minesotos „Timberwolves“, o generalinis vadybininkas Calvinas Boothas atliko mainus: Willą Bartoną ir Monte Morrisą išsiuntė už Kentaviousą Caldwellą-Pope‘ą.

Pastarasis turėtų tapti geru pasirinkimu šalia Murray. Caldwellas-Pope‘as suteikia tiek gerą tritaškių pataikymą, tiek solidžią gynybą perimetre. Būtent to gali prireikti žaidžiant šalia Murray, kuris taikysis prie naujo savo žaidimo.

„Jaučiu, kad mano žaidimo stilius pasikeitė, – balandį kalbėjo Murray. – Iškart galiu pasakyti, kad pirmosios rungtynės bus labai sunkios. Nežaidžiau pusantrų metų ir geras dienas keis blogos. Tačiau neabejoju, kad galiu atgauti formą.“

Labiausiai džiaugsis dukart iš eilės lygos MVP Nikola Jokičius, kuris sutiks ne tik sveiką Murray, bet ir po traumos atsigavusį Michaelą Porterį.

Paskutinį kartą Williamsonas žaidė 2021 m. gegužės 4 d. Nuo to laiko atletą užgriuvo virtinė traumų. Iš pradžių lūžęs pirštas, vėliau lūžusi pėda, o po to nesėkminga reabilitacija, kuri išbraukė Zioną iš 2021-22 m. sezono.

Pozityvių ženklų buvo jau praėjusio sezono pabaigoje, kai per apšilimus krepšininkas dovanodavo publikai dėjimus ir galėjo sportuoti 5 prieš 5. Vis tik sugrįžimas buvo atidėtas iki kito sezono.

Paskutinį kartą aikštelėje Williamsoną treniravo Stanas Van Gundy. Dabar „Pelicans“ treniruoja Willie Greenas, kuris po slogaus starto sugebėjo nuvesti ekipą į įkrintamąsias, iš kurių pavyko prasibrauti ir į atkrintamąsias.

Taip pat „Pelicans“ per mainų laikotarpio pabaigą gavo neblogą porininką Williamsonui – C.J. McCollumą. Susiformavo geras jaunų žaidėjų branduolys: Jose Alvarado, Herbertas Jonesas ir Trey Murphy.

Vienintelis klaustukas šioje dėlionėje buvo Williamsonas, bet visi klausimai buvo atsakyti po pasirašyto naujo kontrakto. Krepšininkas padėjo parašą ant penkerių metų 193 mln. JAV dolerių vertės kontrakto ir akivaizdu, kad komanda savo ateitį sieja su Zionu.

Simmonsas paskutinį kartą žaidė 2021 m. birželio 20 d. septintajame Vakarų konferencijos pusfinalio mače su Atlantos „Hawks“.

Tai buvo Simmonso pabaiga Filadelfijos „76ers“ klube. Jis paprašė mainų, o vėliau atskleidė apie savo psichologines problemas. Taip Jamesas Hardenas iškeliavo į Filadelfiją, o Simmonsas – į Bruklino „Nets“.

Simmonsas dar neišbėgo į aikštę su „Nets“ marškinėliais dėl nugaros traumos ir besitęsiančių psichologinių bėdų, bet po operacijos šią vasarą klubas tikisi išvysti žaidėją treniruočių stovykloje.

Per pristatymą krepšininkas labai džiaugėsi, kad galės žaisti šalia Kevino Duranto ir Kyrie Irvingo, bet viskas pasikeitė labai greitai. Abi „Nets“ žvaigždės pareikalavo mainų, tad praradus kertines komandos dalis, nežinomybės debesys kaupiasi ir virš Simmonso ateities.

Brukline dabar gali nutikti bet kas, o Simmonsui reikia įrodinėti, kad jis vis dar gali žaisti aukščiausiu lygiu. Vasarą jis „Instagram“ įsikėlė nuotrauką, prie kurios parašė „jaučiuosi neįtikėtinai“. Tačiau staigiai išjungė savo paskyrą kelioms dienoms. Jo 100 mln. dolerių vertės kontraktas galioja dar trejus metus, tad Simmonso situacija išlieka viena įdomiausių NBA.

Skirtingai nei prieš tai vardinti žaidėjai, Wallas neturėjo problemų su sveikata. Problemų buvo su „Rockets“ klubu, kuris nusprendė paspartinti Kevino Porterio ir Jaleno Greeno tobulėjimą. Taip minutės buvo atimtos iš Wallo, kuris visą sezoną nesužaidė nė vienų rungtynių, tad ir atsisveikinimas atrodo pakankamai logiškai.

Wallas pasirašė 13,2 mln. dolerių dvejų metų kontraktą su „Clippers“. Skelbiama, kad „Rockets“ buvo skolingi žaidėjui 47,4 mln. dolerių, bet krepšininkas pats atsisakė 6,5 mln. dolerių, kad galėtų atsisveikinti.

Tuoj 32-ąjį gimtadienį švęsiančiam Wallui metai be krepšinio galėjo išeiti ir į naudą. Prieš tai problemų su traumomis turėjęs žaidėjas dabar negali skųstis jokiais sutrikimais, o ir žaidimo alkis turėjo atsirasti nemenkas.

Akivaizdu, kad 2020-21 m. po 20,6 taško ir 6,9 rezultatyvaus perdavimo rinkęs žaidėjas pagelbės „Clippers“. Wallas turėtų pridėti kūrybos perimetre kartu su George‘u ir Leonardu.

Daugelis manė, kad praėjusią vasarą Los Andželo „Lakers“ labai pasisekė, kai jie gavo Nunną už vos 5 mln. dolerių. Tačiau 25-erių gynėjo sezonas nuvilnijo traumomis.

Iš pradžių manyta, kad žaidėją kamuoja nestiprūs dešinio kelio skausmai. Po kurio laiko pranešta, kad krepšininkas yra patyręs kaulo sumušimą. Reabilitacija užsitęsė iki sausio, vėliau vasario, bet į aikštę sugrįžti taip ir nepavyko. Tai buvo dar viena karti piliulė „Lakers“ komandai, kuri slogiame sezone ir taip pridarė krūvą klaidų.

Tačiau „Lakers“ sudėtyje jis lieka dar vienam sezonui, pasirinkęs aktyvuoti žaidėjo pliusą. Už sąlyginai mažus pinigus Los Andželo klubas šįkart gali laimėti, tačiau reikės to, ką Nunnas demonstravo Majamio „Heat“ 2020-21 m. sezone.

Tada pirmajame atkrintamųjų etape lygos debiutantas metė po 10,3 taško, nors nebuvo pasirinktas NBA naujokų biržoje.

Kol kas „Lakers“ sudėtyje yra dar daug neaiškumų. Jei komandą paliks Russellas Westbrookas ir minučių neužpildys kitas žaidėjas, Nunnui gali būti suteikta galimybė atsiskleisti. Tačiau apie tai dar anksti kalbėti.

Kroatui pirmajame 2021 m. NBA finalo mače plyšo kryžminis kelio raištis. Net ir 10 mėnesių reabilitacijos neužteko, nes puolėjas vėl gulėsi ant operacinės stalo dėl menisko problemų.

Finikso „Suns“ pagalbinis aukštaūgis iki traumos labai praversdavo, treneris Monty Williamsas su juo dirbo ir Filadelfijos „76ers“. Šaričius 2020-21 m. rinko po 8,7 taško, metimus pataikydamas 44,7 proc. tikslumu.

Per metus be Šaričiaus „Suns“ išbandė nemažai aukštaūgių: JaVale‘ą McGee, Franką Kaminsky, Jaleną Smithą, Bismacką Biyombo ir Ishmaelį Wainrightą. McGee šią vasarą išvyko į Dalasą, o „Suns“ mainų būdu gavo Jocką Landale‘ą.

Aukštaūgių rinka NBA šiuo metu yra kiek susiaurėjusi. Šaričius geba perduoti kamuolį, pataikyti iš toli, bet lieka neaišku, ar „Suns“ lauks, kol kroatas pasveiks. Aišku viena – „Suns“ priekinėje linijoje pastiprinimo reikia, nes išvyko McGee, Kaminsky ir Smithas.

Vienu Indianos „Pacers“ lyderiu projektuotas Warrenas nerungtyniauja nuo 2020 m. gruodžio 29 d. Jis sužaidė pirmąsias ketverias 2020-21 m. sezono rungtynes, bet stresinės reakcijos kairėje kojoje privertė krepšininką atitolti nuo krepšinio dviem sezonams.

Dabar Warrenas yra visiškai pasveikęs po traumų ir žaisti galėjo jau nuo kovo mėnesio. Vis tik „Pacers“ praėjusį sezoną į atkrintamąsias nepretendavo, tad nusprendė nerizikuoti. Jei nieko nenutiks, Warrenas turėtų sugrįžti nuo kito sezono.

2020 m. NBA burbule atsiskleidęs Warrenas tapo viena iš gražiausių to turnyro istorijų. „Pacers“ tikėjosi, kad tai bus dar vienas solidus žaidėjas prie Domanto Sabonio, Malcolmo Brogdono ir Cariso LeVerto branduolio. Tačiau prasti rezultatai privertė komandos vadovus keisti kryptį ir išmainyti visus lyderius.

29-erių Warrenas taip pat paliko Indianą ir prisikelti bandys Bruklino „Nets“ – gavo vienerių metų sutartį. Kol klube neaiški Duranto ir Irvingo padėtis, tol nebus aiškus ir Warreno vaidmuo. Šiuo metu jis gali būti tiek pagalbinis, tiek vienas pagrindinių žaidėjų.

Ilgiausiai be krepšinio praleidęs žmogus iš visų vardintų žaidėjų. 2020 m. rugpjūčio 2 d. krepšininkas NBA burbule patyrė labai sunkią traumą – nusiplėšė priekinį kryžminį kelio raištį bei meniską. Išsilaižyti traumų nepavyko ir per du sezonus.

Isaacas reabilitacijos metu buvo patyręs blauzdos traumą, kuri privedė prie dar vienos operacijos. Kovo mėnesį jis dar kentė kelio skausmus. Per penkerius metus NBA Isaacas sužaidė vos 136 rungtynes iš galimų 391.

„Magic“ pastaruosius du sezonus rimčiau atkrintamųjų link nepasistūmėjo. Komanda iškeitė svarbius žaidėjus (Nikola Vučevičių, Aaroną Gordoną, Evaną Fournier), bet gavo pirmąjį šaukimą 2022 m. naujokų biržoje. Dabar ekipa tikisi atsispirti su jaunais žaidėjais, tarp kurių ryškiausi – Paolo Banchero, Jalenas Suggsas, Franzas Wagneris, Cole‘as Anthony ir R.J. Hamptonas.

Nėra aišku, koks vaidmuo numatytas Isaacui. Greičiausiai jis kils nuo suolo, o pagrindiniais pasirinkimais bus Banchero ir Wagneris. Kitais trimis startinio penketo pasirinkimais turėtų tapti Wendellis Carteris, Suggsas ir Anthony.

Jei tik Isaacui pavyktų pademonstruoti, už ką jis buvo vertinamas prieš dvejus metus – jau bus neblogai. Tai yra 210 cm ūgio puolėjas su elitiniais gynybos įgūdžiais ir potencialu tapti geru metiku. Tokie žaidėjai yra labai svarbūs šalia Banchero, kuris bus viena svarbiausių „Magic“ ateities dalių.

Isaacas privalo įrodinėti, kad gali žaisti ir dėl savo kontrakto situacijos. Kitą sezoną jis turi garantuotą 7,6 mln. dolerių kontraktą, bet 2023-24 m. sezone kontraktas tampa negarantuotu. Tiek Isaacui, tiek „Magic“ šis sezonas bus įsivertinimas, ar verta tęsti bendradarbiavimą.