Viltis moterų 3x3 krepšinyje: kaip Lietuva artėja prie olimpinių žaidynių?

Nuotr.: FIBA

Lietuvos moterų rinktinė šį savaitgalį pratęs kovą FIBA „Women's Series“ turnyre – liepos 30-31 dienomis Vilniaus „Kibirkšties“ klubas kausis Prahoje (Čekija).

Tik šį sezoną prestižiniame FIBA „Women‘s Series“ turnyre su Vilniaus miesto savivaldybės pagalba debiutavusi Lietuva nežinojo ko tikėtis, tačiau jau po kelių etapų lūkesčiai stipriai šovė į viršų.

Turnyro debiutantės po keturių „Women‘s Series“ etapų rikiuojasi ketvirtoje pozicijoje, o ta pati „Kibirkšties“ pagrindu sudaryta komanda triukšmavo ir pasaulio 3x3 čempionate. Tokie rezultatai į lietuves leidžia žiūrėti jau nebe kaip į debiutantes, o kaip į vienas iš favoričių.

„Sporte dažnai veikia paradoksas – kad šalyje išpopuliarėtų sporto šaka, sportininkai turi rodyti itin aukštus rezultatus, o iki reikšmingų pasiekimų įprastai veda ilgas ir vingiuotas kelias, – kalbėjo Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas. – Tačiau 3x3 krepšinio turnyruose mūsų moterų rinktinė laužo visus standartus. Nors komandos krepšininkės dar gali vadintis naujokėmis šiame formate, jos jau laikomos vienomis favoričių ir labai rimtai pretenduoja iškovoti ir olimpinį kelialapį.“

Būtent nuo to, kaip sėkmingai Lietuva pasirodys „Women's Series“ turnyre, priklausys, ar 2023-iųjų lapkričio 1-ąją ji atsidurs tarp keturių šalių, kurios pagal reitingą be atrankos keliauja į Paryžiaus olimpines žaidynes.

Jei prieš metus dar nedrįsome net svajoti, jog Lietuvos moterų 3x3 krepšinio rinktinė galės taikyti į Paryžiaus olimpines žaidynes, dabar tai – realus tikslas. Kur slypi tokia greita „Kibirkšties“ integracija į 3x3 krepšinį paslaptis?

„Tokią sėkmę aiškinčiau laiku ir vietoje mobilizuotais resursais. Dažnai diskutuojama, kas sporte turi eiti pirmiau – finansavimas ar motyvacija, rezultatai. Mano įsitikinimu, tiesiausias kelias į sėkmę yra garantuotas, kai ta motyvacija ir galimybės susijungia į vieną, – dėstė Benkunskas. – Šiuo atveju tikrai buvo patikėta komandos užsidegimu, trenerių ir sporto vadybininkų idėja, skirtos nemažos investicijos.

Tokia strategija pasiteisino su kaupu, nes rinktinė šiuo metu reitinge rikiuojasi ketvirta ir tik per plauką atsilieka nuo trečios vietos. Be to, tikimės, kad tai tik pradžia ir mums tikrai pavyks dar kilstelti pora laiptelių.“

Šį sezoną FIBA numatė 11 „Women’s Series“ etapų bei finalinį turnyrą, į kurį pateks 12 stipriausių rinktinių.

Prahoje Lietuvos rinktinei atstovaus jau tradicine tapusi ketveriukė – Kamilė Nacickaitė, Monika Grigalauskytė, Gabrielė Šulskė ir Martyna Petrėnaitė.

Mūsiškės Čekijoje pateko į C grupę, kur jų laukia Turkijos ir Austrijos iššūkiai. Į ketvirtfinalį pateks dvi stipriausios grupės komandos.

Pirmąjį susitikimą lietuvės žais šeštadienį su Turkija 12.50 val., o antrasis mūšis su austrėmis – 14.40 val. Visas kovas tiesiogiai galėsite stebėti FIBA3x3 YouTube kanale.

„Women's Series“ – klubiniu principu vykstantis turnyras, kuriame komandos kovoja dėl reitingo taškų ir prizinių fondų: 20 000 dolerių kiekviename etape ir 224 000 dolerių finale.

Čekijos sostinėje „Kibirkštis“ nesijaus vienišos – tuo pat metu vyks ir FIBA „World Tour“ serijos vyrų turnyras, kuriame Lietuva turės dvi komandas – Šakių „Gulbelę“ ir Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“.