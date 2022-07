Brazdeikis: „Maksvytis mane mato kaip žmogų, kuris gali kurti žaidimą“

neatspejau. atejo keli zaliu fanai ir pradejo rekti kad as rytfanis:D na taip buvo vienas zodis apie ryta komentare. jei kas mate mano komentarus turbut retai kas pasakys kad palaikau ryta, nes prie ryto temu isvis nekomentuoju. ten nera ka daug sneketi, tai cl komanda kuri dabar turi gan nebloga treneri iskiepijusi kovotojo mentaliteta bet tik tiek. tai komanda apie nieka, kurios 25 proc akciju kainuoja 50k ir kurias gali nupirkti cerskus ir janciauskas susimete is asmeniniu santaupu. bet griztant apie zalgiri beda kad ir siemetine komplektacija labai prasta. jei ziureti nuo pernai - atejo tik tu pajegus zaidejai - brazdeikis ir evansas. dar is bedos smitas. priekine linija ner lyginant su pernai atrodo susilpnejusi. taip, zalgiris siemet bus ne toks pazeidziamas gynyboje, tures daugiau opciju small balle, bet tai ne stipri eurolygos komanda. dar ivertinant krapika, kalnieti.. snaiperiu nera, kureju nera. yra trys gynejai kurie gali ant saves paimti - lukas, evans ir iggy, pora gerai besiginanciu sf ir priekine linija su dviem zaidejais kurie apskritai yra eurolyga mate. nebent skaitysi kad kevarius ar birutis kaip trecias centras kazkada lose po 5min eurolygoje yra dabar solidus rotacijos zaidejai. tik aklas zalgirio fanas gali nepripazinti kad is didelio burbulo kad zalgiris tures savo larkin ir micic motiejui gavosi eilinis sudas - pirma nieks nemate reikalo eiti i ta zalgiri, antra komanda negali pasiulyti kazko ko neduotu kitas eurolygos klubas. o beda paprasta - nera vadyboje talento. nes kai jo buvo visi zaidejai tada ateidavo is eurocup ar zemesniu komandu nes saras mate ju potenciala. dabar tokio krepsini suprantancio zmogaus nera, todel sarase chris jones, keenan evans ir pan. bet retas ju nori i ta zalgiri eiti, nes kam? arba turi duoti pinigu kuriu zalgiris neturi, arba turi rasti zaideja kuris pas tave zais proverzio sezona. vienintelis siemet zalgiryje proverzi gali suzaisti iggy. keenan ir taip geras, visi zino ko is jo tiketis, smitas zais neblogai bet kazkokio wow nebus. nebent cia auksciau apsiputojes zalgirio fanas man dabar parasys kaip kitamet dimsa, lukosiunas ir birutis isaus.