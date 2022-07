Kilnus poelgis: Freedomas Jeruzalėje surengs vaikų krepšinio stovyklą

Nuotr.: AP-Scanpix Nuotr. AP-Scanpix







Šiuo metu NBA laisvasis agentas Enesas Kanteris Freedomas vasarą tęsia savo filantropinę veiklą. Žaidėjas paskelbė, kad Jeruzalėje ketina atidaryti krepšinio stovyklą musulmonų, žydų, krikščionių ir drūzų vaikams. Anot „Jerusalem Post“, stovykloje dalyvaus geriausi treneriai ir NBA komandos bei bus mokoma pagrindinių krepšinio įgūdžių. „Tikiu, kad sportu galime skatinti toleranciją ir pagarbą, – sakė Freedomas. – Suburdami vaikus krepšinio aikštelėje, žinau, kad galime parodyti jiems, kaip svarbu gerbti visų tikėjimų žmones, kuriant bičiulystę ir plėtojant santykius. NBA žaidžiau 11 metų kaip religingas musulmonas, ėjau petys į petį su savo broliais žydais ir krikščionimis. Mes gerbėme vienas kito tikėjimą ir daug išmokau iš jų, apie juos ir jų tikėjimą. Nekantrauju parodyti teigiamą pavyzdį Jeruzalės vaikams.“ Kanteris Freedomas šiuo metu yra laisvasis agentas. Sezoną jis pradėjo kaip Bostono „Celtics“ narys, bet vėliau buvo iškeistas į Hjustono „Rockets“. Vasario 14-ąją „Rockets“ atsisakė Kanterio ir nuo to laiko centro nepasiėmė jokia komanda. Žaidėjas yra pilietinis aktyvistas, visuomenės dėmesį patraukęs priešindamasis Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui. Neseniai jis viešai priešinosi NBA santykiams su Kinija dėl to, kaip ši šalis elgiasi su uigūrų mažuma. Jis mano, kad tai yra pagrindinė priežastis, kodėl jis dabar nežaidžia jokiame NBA klube. Per savo karjerą Kanteris Freedomas surengė daugybę krepšinio stovyklų. 2019 m. jis sukūrė lėšų rinkimo akciją, skirtą kovoti su miškų gaisrais Graikijoje. Paremkite BasketNews ir mes atsidėkosime dar geresniu turiniu. BasketNews.lt Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Atrinkti (0) Visi (0) Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.