NBA lygoje – didžiausia konkurencija šiame amžiuje? Tarp favoritų yra ir JV klubas

Mano meilė ir dėmesys NBA krepšiniui galutinai pradėjo formuotis maždaug panašiu metu, kai LeBronas Jamesas Majamio „Heat“ klube suformavo didįjį trejetą ir tapo visuomenės priešu nr. 1. Žinoma, finalus ir atkrintamąsias pažiūrėdavau ir anksčiau, bet maždaug nuo tada NBA tapo mano pagrindiniu hobiu.

Tuo metu atrodė visiškai natūralu, kad kiekvieną sezoną lygoje yra aiškus favoritas, kuriam, jei pasiseks, iššūkį gali mesti 1-3 klubai. Pirmiausiai tuo klubu buvo „Heat“, paskui estafetę iš jų perėmė „Warriors“. Dar anksčiau mes turėjome „Lakers“ – „Celtics“ akistatą, kurios visi laukė jau nuo sezono pradžios, o amžiaus pradžioje finale nuolat tikėdavomės išvysti vieną iš „Spurs“ ar „Lakers“.

Žinoma, staigmenų ir netikėtumų būdavo, tačiau visuomet turėdavome daugiausiai kelis klubus, apie kuriuos prieš sezoną kalbėdavome kaip galinčius mesti rimtą iššūkį. Šis status quo sugriuvo kartu su Kevino Duranto išėjimu iš „Warriors“ 2019-ųjų vasarą. Žymiai daugiau komandų staiga pradėjo save regėti kaip būsimus NBA čempionus ir tai lygos krepšinį padarė kur kas sunkiau nuspėjamu.

Kas gadino bendrą malonumą? Traumos, traumos ir dar kartą traumos. Nuo pat KD Achilo nusitraukimo, kiekvieną sezoną pasitikdavome žinodami, kad bent 2 iš Top10 lygos krepšininkų jį turės praleisti dėl patirtų traumų. Metus praleidom be KD, dvejus metus be Klay Thompsono, o beveik visą praeitą sezoną teko lygą stebėti be Kawhi Leonardo ir Paulo George'o tandemo.

Ir šiemet, pagaliau, bent jau tarpsezonio metu mes turime didžiąją daugumą komandų, kurių žvaigždės, bent jau tariamai, yra pasiruošusios žaisti visa jėga. Taip pat į šturmą kyla ir jaunų žvaigždžių vedamos komandos, kurios ruošiasi pasinaudoti tuo, kad lyga šiuo metu neturi favorito, kuris būtų dviem galvomis aukščiau nei likusi lygos dalis.

Taigi, pristatau komandų sąrašą, kurios sezoną pradės tikėdamos, kad gali jį užbaigti NBA finale (tai nereiškia, kad jos tam turi realių šansų, bet vien tokia ambicija reguliarųjį sezoną padaro kur kas įdomesniu).

Pasikėlę savo akcijas

Šių komandų akcijos per pastaruosius kelis mėnesius pakilo aukščiau, negu buvo galima tikėtis dar reguliariojo sezono metu. Taip pat absoliučiai nėra pagrindo manyti, kad jos ateinantį sezoną trūks plyš nesieks tų akcijų išlaikyti ar dar pakelti.

Bostono „Celtics“. Klubas, kuris dar praėjusio sezono pirmoje pusėje buvo tarp labiausiai nuviliančių lygoje, staiga tapo Rytų konferencijos favoritu numeris vienas. Šiek tiek atidėkime į šoną KD mainų gandus, nes jie kol kas tik gandais ir belieka, bei pasižiūrėkime į tai, kokie „Celtics“, tikėkimės, bus kitą sezoną.

Komanda, kuriai itin trūko ginklų puolime žaidžiant prieš puikią „Warriors“ gynybą, savo gretas papildė patyrusiais Brogdonu bei Gallinari, bet svarbiausias „Celtics“ papildymas turėtų būti sveikas Robertas Williamsas. Krepšininkas lig šiol neturėjo reputacijos kaip turintis daug problemų su traumomis, tad visiškai natūralu tikėtis, jog išsigydžius atkrintamųjų metu kentėtas traumas, Williamsas grįš visa jėga ir taps vienu iš favoritų laimėti geriausiai besiginančio krepšininko titulą.

Visiškai logiška, kad kitą sezoną „Celtics“ pasitiks būdami vienais favoritų žaisti NBA finaluose.

„Golden State Warriors“. Na, čia nelabai yra kur plėstis. Čempionai, tikėtina, turės geresnės formos Thompsoną, išvykusius Gary Paytoną ir Otto Porterį pakeitė Donte DiVincenzo ir JaMychalas Greenas. Taip pat kur kas didesnio indėlio tikimasi iš jaunuolių Jonathano Kumingos bei praėjusį sezoną nežaidusio Jameso Wisemano.

Žinoma, tikrąjį „Warriors“ veidą turbūt vėl pamatysime tik atkrintamosiose, bet neabejoju, kad tiek Curry, tiek jo kompanija turi užtektinai parako dar vienam čempioniškam maratonui.