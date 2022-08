Svajonės, norai ir gailestis: išsami Jameso Gisto istorija „Panathinaikos“

Nuotr.: Vangelis Stolis Nuotr. Vangelis Stolis







2012 metų vasarą Atėnų „Panathinaikos“ atsidūrė nepažintoje situacijoje. Drastiškų pokyčių pareikalavo ne tik pralaimėtas Graikijos lygos finalas prieš Pirėjo „Olympiakos“, bet ir savininkų Pavlos ir Thanasio Giannakopoulų pasitraukimai. James Gist Pozicija: PF, C Amžius: 35 Ūgis: 206 cm Svoris: 107 kg Gimimo vieta: JAV Po Željko Obradovičiaus išvykimo komandos vairas buvo patikėtas Argyriui Pedoulakiui, kuris turėjo suburti naują sudėtį ir pratęsti PAO šlovingą etapą. Pedoulakis pradėjo vadovauti komandai, kuri buvo įpratusi kautis dėl visų įmanomų titulų. Netrukus į komandą atvyko Ispanijos lygos MVP – Andy Panko. ACB lygoje jis rinko po 18,9 taško ir 5,3 atkovoto kamuolio, bet tranzicija į Eurolygą jam nebuvo sėkminga. Praėjus trims mėnesiams nuo sezono pradžios „Panathinaikos“ ir Pedoulakis pamatė būdą, kaip sustiprinti sudėtį, kuri jau buvo užsitikrinusi bilietą į Eurolygos „Top 16“. Tuo metu 26-erių Jamesas Gistas rungtyniavo Malagos „Unicaja“, kur Eurolygoje fiksavo 8,6 taško ir 4,8 atkovoto kamuolio statistiką. Malagoje jis konfliktavo su vyriausiuoju treneriu Jasminu Repeša, tad Andalūzijos klubas ieškojo būdų parduoti žaidėją. Gistas buvo tai, ko Pedoulakiui reikėjo – aukštaūgis, kurio atletiškumas tuomet buvo retenybė Europos krepšinyje, todėl puolėjas puikiai tiko gynybinėms sistemoms. Kadangi Panko vis dar turėjo gerus ryšius Ispanijoje, viskas buvo užprogramuota pirmiems klubų mainams modernaus Europos krepšinio istorijoje. 2012 m. gruodžio 21 d. „Panathinaikos“ paskelbė, jog išsiuntė Panko į „Unicaja“, o iš ispanų gavo Gistą. Aukštaūgio prisijungimas tapo kertiniu. Nors „Olympiakos“ tą sezoną triumfavo Eurolygoje, bet „Panathinaikos“ susigrąžino šlovę vietiniame fronte. Nuotr. Vangelis Stolis Per 6,5 metų etapo Atėnuose Gistas tapo antruoju ilgiausiai klubui atstovavusiu legionieriumi po Mike'o Batiste'o bei suartėjo su PAO organizacija ir fanais. Gistas iškovojo 11 titulų (5 Graikijos lygos ir 6 Graikijos taurės) bei paliko žymų pėdsaką kovotojo dvasia ir įspūdingais dėjimais. Gisto santykis su „Panathinaikos“ per visus metus labai bangavo. Krepšininkas 2016 m. patyrė sunkią traumą, 2015 m. buvo suspenduotas dėl dopingo bei turėjo dar daugybę incidentų. Verta išskirti 2016 m. naktį Salonikuose, kai Gistas linksminosi po pralaimėjimo atkrintamosiose rungtynėse, arba po metų įvykusią dramą, kai komandos savininkas Dimitris Giannakopoulos liepė žaidėjams ir personalo nariams autobusu važiuoti iš Stambulo į Atėnus po pralaimėjimo „Fenerbahče“. BasketNews Gistas papasakojo apie šį karjeros etapą iš savo perspektyvos. Krepšininkas svarstė, kodėl šešiskart Eurolygos čempionai jam būnant komandoje nė sykio nepateko į finalo ketvertą. Mainai „Jei nuoširdžiai, nesitikėjau, kad bus mainai. Nieko nežinojau, kol tai netapo oficialu. Pabaigėme pirmąjį Eurolygos ratą rungtynėmis su Šalono „Elan“. Po rungtynių manęs žurnalistas paklausė, ar tai buvo paskutinės mano rungtynės Malagoje. Tada pirmą kartą išgirdau apie mano išvykimą iš Malagos. Juokingiausia, kad prieš 2012-13 m. sezoną turėjau galimybę pasirašyti kontraktą su „Panathinaikos“. Kalbėjausi su Dimitriu Diamantidžiu ir Sotiriu Manolopoulu, kuris tuomet buvo asistentas. Jie bandė mane įkalbėti, bet aš sakiau „nežinau... man geriau atrodo Ispanija.“ Kažkaip vis tiek tais metais atsidūriau „Panathinaikos“, bet nežinojau, jog būsiu iškeistas į Andy Panko. Viskas buvo suderėta bei įvyko per kelias dienas. Nuotr. AFP-Scanpix Žinojau tik tiek, kad treneris Jasminas Repeša manęs nemėgo. Jis nemanė, kad komanda gali iškovoti titulus, jei aš būsiu su ja. Aš nebuvau jo pirmasis pasirinkimas. Mus siejo tas pats agentas, bet buvo dar 2-3 žaidėjai, kuriuos Repeša norėjo atsivežti. Kai jis gavo mane – nebuvo laimingas. Nesu toks žaidėjas, kuris įneš į komandą priešiškumą. Aš esu labiau klijuojantis žaidėjas, kuris stengiasi visus išlaikyti kartu. Jie man pasakė, kad „Panathinaikos“ turi nelaimingą žaidėją Andy Panko, o mūsų kontraktai buvo panašūs. Dėl to buvo lengva susitarti dėl mainų. Iš pradžių buvau labai nusiminęs! Malaga yra Ispanijos pietuose, o dabar turėjau keliauti į Atėnus. Malagoje buvo šilta, gražu, netoli buvo vanduo, saulė nesileidžia iki 23 val., o mano namai buvo puikūs. „Unicaja“ tuo metu dalinosi pirmąja vieta su Tel Avivo „Maccabi“. Mums nesisekė Ispanijos lygoje, nes galbūt į tas varžybas nežiūrėjome taip rimtai. Kai išsiaiškinau, jog keliauju į Atėnus, nieko nežinojau apie miestą. Galvojau: „Velnias! Aš palieku rojų, kad išvažiuočiau į Atėnus.“ Aš su žmona apsigyvenome šiaurinėje miesto dalyje – Kifissia. Joje nesimato jūros. Mums tai buvo didžiulis pasikeitimas ir jautėme, kad taip yra prasčiau. Greitai pradėjau mėgautis patirtimi Atėnuose. Vanduo buvo visai netoli, sužinojau apie fanų bazę, puikų maistą, o komanda visuomet varžėsi dėl titulų. Tikrai pradėjau prisitaikyti ir mėgautis momentu. Niekada negalvojau, kad tai virs 7 metais „Panathinaikos“ klube. Nežinojau, ko tikėtis, kai atkeliavau į Graikiją. Nežinojau, ar tai paskutinis šansas parodyti save, ar aš kitais metais baigsiu karjerą (2013 m.). Tačiau viskas buvo puiku. Net neturėjau galimybės iki tol sutikti Pedoulakio. Mūsų pirmasis susitikimas įvyko pirmoje treniruotėje, kai ruošėmės „Top 16“ mačui su „Žalgiriu“. Negaliu pasakyti, ar jis turėjo didelės įtakos mainams, bet kai nuvykau ten – jis man darė didžiulę įtaką.“ Audringa naktis „Atėnai man priminė tiek Belgradą, tiek Malagą. Žaidžiau San Antonijaus „Spurs“ ir jaučiau, kad galiu padėti jiems, bet Greggas Popovichius manė kitaip ir 2010 m. išvykau į „Partizan“. Nebuvo taip, kad negalėjau komandai padėti. Tiesiog šalia mūsų buvo „Šlovės muziejaus“ krepšininkai. Nebūčiau gavęs žaisti prie Timo Duncano, Richardo Jeffersono, Theo Radcliffe'o, Antonio McDyesso ar Matto Bonnerio. Viską supratau, bet norėjau šanso žaisti kitur. Norėjau likti NBA ir visiškai nenorėjau keltis į Europą. Tačiau supratau, jog privalau atvykti į „Spurs“ treniruočių stovyklą, nes kitaip jie neatsisakys teisių į mane. Tuomet prisistatė „Partizan“ ekipa, kuri rado man vietą. Kai pasirašiau kontraktą, vis kalbėjau „Ištraukite mane iš čia, nenoriu būti Belgrade! Miestas yra nieko vertas.“ Jau antrajame mače su „Maccabi“ arena buvo sausakimša. Fanai surengė įspūdingą šou, nors pralaimėjome 20 taškų. Kai nuėjome į rūbinę, treneriai rėkė ant mūsų dėl pralaimėtų rungtynių, bet fanai vis tiek skandavo. Jie nepaliko arenos. Niekada nebuvau pajutęs kažko panašaus. Grįžau į areną ir pamačiau, kad fanai mus palaiko. Pagalvojau: „Velnias! Tai – kažkas nematyto.“ Po šių rungtynių išėjau pasivaikščioti vienas. Kai pamačiau miestą, supratau, jog jis prabunda naktį. Pakilus saulei, Belgradas yra visiškai kitoks. Paskambinau savo agentui ir pasakiau: „Nesijaudink dėl manęs, viskas gerai. Lieku čia. Krepšinis ir naktinis gyvenimas čia puikus. Viską išsiaiškinsiu ir stengsiuosi priprasti“. Galop tai tapo viena geriausių patirčių mano gyvenime. Su tokiais dalykais tenka susidurti, kai žaidi užsienyje. Yra dalykų, kuriuos komandos tau draudžia. Turi atsižvelgti į šalies kultūrą ir elgesį, bet tu vis tiek esi žmogus ir turi teisę išsireikšti taip, kaip tu nori. Svarbiausias dalykas yra rezultatai. Jei laimi – niekas nieko nesakys. Kai pralaimi – visi ima ieškoti priežasčių. Jei elgsiesi tinkamai, būsi reprezentatyvus, rodysi rezultatą aikštelėje, tai nesuteiksi priežasčių sakyti, jog pralaimime dėl tavęs. Niekas kitas neturėtų rūpėti. 2016 m. mes pralaimėjome Graikijos lygos atkrintamųjų trečiąjį mačą prieš „Aris“. Aš ir keli komandos vyrukai po mačo išėjome į Salonikus. Keisčiausia, jog ėjome ne švęsti. Tiesiog užsukome į barą, išgėrėme kelis gėrimus. Vienas iš vyrukų, su kuriuo sėdėjau, buvo labai populiarus ir tai pateko į žiniasklaidos rankas. Buvome nufotografuoti, nors aš nepatekau nė į vieną nuotrauką. Aš tiesiog nenorėjau likti viešbutyje ir vis galvoti apie rungtynes. Tačiau kai atsibudau ryte, supratau, kad ši istorija buvo pritempta iki didžiulio įvykio. Nuotr. Vangelis Stolis Tuo metu Saša Džordževičių trenerio pareigose pakeitė Pedoulakis. Pamenu, kai jis atėjo į kambarį ir manęs paklausė: „Jamesai, ar tu vakar linksminaisi?“. Atsakiau, kad taip. Neturėjau žalio supratimo, apie ką jis kalba, kol paskaičiau įvairius tinklalapius. Galvojau: „Ar jūs tikrai manote, kad mes pralaimėjome dėl to?“ „Aris“ turėjo neblogą komandą. Grandai yra „Panathinaikos“ ir „Olympiakos“, bet yra gerų komandų kaip PAOK ar „Aris“. Įmanoma pralaimėti rungtynes ir jiems. Tačiau nemanau, kad buvo teisinga mane ir kelis kitus žaidėjus suspenduoti ketvirtajam mačui. Nebūtume pralaimėję dvejų rungtynių paeiliui. Dėl to ir pralaimėjome, nes Pedoulakis nusprendė mus palikti ant suolo. Tada turėjome laimėti penktąjį mačą Atėnuose ir tai padarėme. Tačiau aš nesutikau su tuo, kas vyko. Komandoje vyko negerų dalykų, bet galiausiai visi esame žmonės. Jei žaistume blogai ir kasnakt eitume linksmintis, būčiau viską supratęs. Tačiau per visą sezoną Graikijos lygoje buvome pralaimėję vos 3 mačus. Yra daug kitų dalykų, kuriuos gali kaltinti, o ne atsipalaiduoti norėjusius vyrukus. Legionieriaus patirtis yra skirtinga, nes daugelis tikisi, jog čia pabūsi 10 mėnesių ir išvažiuosi. Jie negalvoja, jog tu mėgausiesi kultūra. Kai žaidi blogai ir tavo statistika yra prasta, tada galbūt yra taisytinų dalykų. Bet jei tai pasitaiko tik sykį? Tai – krepšinis. Negali laimėti kiekvieno mačo. Taip būna Europoje ir žmonės turi tai suprasti. Kai 2016 m. 0-3 pralaimėjome Eurolygos ketvirtfinalį prieš „Baskonia“, buvo žaidėjų, kurie ėjo švęsti. Jie šventė Eurolygos pabaigą, bet aš nebuvau tarp jų. Turiu omenyje, kad nenuveikėme nieko įspūdingo, o mūsų treneris Džordževičius buvo atleistas. Puikiai suprantu, kad sezonas ilgas ir reikia tvarkytis su stresu, spaudimu. Bet jei nieko nelaimi – ką reikia švęsti? Gali išeiti, išgerti, atsipalaiduoti. Tačiau nebūk viešumoje. Būtent tai padaro šventės įspūdį. Niekada nemėgau švęsti po pralaimėjimų, nes galvojau „kas nori švęsti su lūzeriu? Ar žmonės norės tave ten matyti? Ne, jie nori matyti tuos, kurie žaidė gerai.“ Man išėjimai į barą tapo įrankiu atsipalaiduoti, o ne inspiruoti žmonių kalbas. Yra skirtumas tarp paprasto išėjimo ir beprotybės, erzinimo. Žaidėjai kartais maišo tuos dalykus. Galiausiai mes irgi esame žmonės. Man atrodo, kad žmonės mums kelia aukštesnius standartus nei kitiems profesionalams. Tai nėra sąžininga.“ Šeimos bėdos „Su Dimtriu Giannakopoulu nekalbu kasdien, bet kai tai darome, jaučiame vienas kitam pagarbą. Vienas dalykas, kurio daugelis nežino, kad po trečiųjų metų PAO aš ir Giannakopoulos užmezgėme labai gerą ryšį. 2014 m. vasarą aš dalyvavau teismo byloje dėl savo dukros ir vėlavau į treniruočių stovyklą. Tuo metu mūsų treneris buvo Duško Ivanovičius ir jis norėjo manęs Atėnuose būtent tą datą. Turėjau priimti sprendimą ir pirmenybę suteikiau šeimai. Duško sakė, kad galiu būti atleistas, jei nepasirodysiu iki reikiamos datos. Giannokopoulos atsakė: „Visi žaidėjai gali būti atleisti, išskyrus Jamesą. Jis tai daro ne iš blogos valios, o padeda savo šeimai.“ Giannakopoulas yra vienas tų žmonių, kuriam labai rūpi šeima. Šiuo klausimu mūsų požiūriai sutampa. Jis žino, ką aš galvoju dėl savo dukros, vaikų, šeimos. Dėl to radome bendrą ryšį šioje situacijoje. Nuotr. Vangelis Stolis 2014-15 m., kai buvau pagautas su dopingu, Giannakopoulos buvo labai nuliūdęs. Buvau neseniai pasirašęs dvejų metų kontraktą. Prisimenu mūsų pykčius ir jo pagrindinę mintį: „Kodėl kenkiu komandai?“ Iš pradžių sureagavau: „Man nerūpi komanda, aš prarasiu dukrą“. Būčiau pralaimėjęs bylą, jei negalėčiau pateikti byloje savo darbo. Turėjau pakeisti šią situaciją. Giannakopoulos mane matė kaip žmogų, o ne žaidėją. Pasikalbėjome ir išsiaiškinome, kokią padėtis dabar yra. Nuo to laiko mūsų ryšys tik paaugo. Mūsų pirmasis pokalbis buvo labai energingas ir spontaniškas. Abu esame tarsi ugnies kamuoliai. Kai žaidėme finalą su „Olympiakos“ ir rėkiau jam į veidą, net nežinojau, jog tai darau į prezidentą. Nuotr. Vangelis Stolis Po sezono turėjome vakarienę jo namuose. Aš ir mano žmona valgėme, linksminomės. Norėjome pasisveikinti ir padėkoti už kvietimą. Tačiau jis visą laiką buvo su mumis, kalbėjosi. Nenutuokėme, jog tai – prezidentas. Tas momentas buvo labai tyras. Jis matė, koks aš žmogus. Dėl to 100 proc. suprantu, kai jis turi savų problemų ir praranda savitvardą. Jaučiu jam tik didelę pagarbą. Laikau jį savo draugu ir turime ryšį, apie kurį žino nedaug žmonių.“ Kelionė autobusu iš Stambulo „2017 m. Eurolygos ketvirtfinalyje mus nušlavė „Fenerbahče“, nors turėjome namų aikštės pranašumą. Tą sezoną jie laimėjo Eurolygą. Manau, jog Obradovičius padarė gerą darbą. „Fenerbahče“ turėjo Ekpe Udoh, Janą Vesely, Bogdaną Bogdanovičių... tai buvo tikrai gera komanda. Pirmajame mače pirmavome 16 taškų (47:31), bet pralaimėjome 13 (58:71). Pagalvokite apie tai. Nikola Kaliničius visą sezoną tritaškius metė 16 proc. taiklumu. Tačiau toje serijoje jis pataikė viską, jo procentas siekė gal 60. Taigi, net ir bandydami padaryti tai, ką galime kaip komanda, „Fenerbahče“ vis tiek rado išeitis. Per tą sezoną pralaimėjome tik vieną mačą namuose ir nesitikėjome pralaimėti tų rungtynių. Buvo sunku pralaimėti seriją ir negaliu pasakyti nieko blogo apie tai. Blogiausia, kad po trečiųjų rungtynių pabudome ir sužinojome, jog mūsų skrydis yra atšauktas, į Atėnus reikės grįžti autobusu. Tuo momentu visi galvojo: „Ne, mes nevažiuosime autobusu. Skrydžius nusipirksime patys.“ Giannokopoulos priėjo ir pasakė: „Kas skris ir nevažiuos autobusu, to kontraktas bus nutrauktas“. Viskas pasidarė labai rimta. Tais metais Madride man plyšo raumuo ir iškritau keturiems mėnesiams. Nuotr. EuroLeague Basketball via Getty Images Tai buvo paskutiniai mano kontrakto metai. Tuo metu derėjausi dėl naujos sutarties, o dabar nutinka šis dalykas: „Jei nelipsi į autobusą – tu nebe komandos narys“. Negalėjau ginčytis ir daryti, ką noriu. Sveikau po traumos ir žinojau, kad negalėsiu gauti geresnio kontrakto kitur. Mike'ui Jamesui, Chrisui Singletonui ar Antoniui Fotsiui viskas atrodė kitaip. Jie nė už ką nenorėjo važiuoti autobusu. Mums dar buvo likęs Graikijos lygos finalas, tad tu tikrai nenori prarasti dviejų ar trijų geriausių žaidėjų prieš seriją su „Olympiakos“. Tuo metu treneris Xavi Pascualis stojo už komandą. Jis pasakė: „Kad ir kas nutiks, tai darys visa komanda.“ Jei vyrukai norėjo važiuoti autobusu – viskas gerai. Jei ne – jis rado būdą apsaugoti juos iki sezono pabaigos. Galop laimėjome titulą ir dauguma žaidėjų liko. Fotsis paliko komandą, nes jis tiesiog buvo pavargęs ir nebenorėjo to. „Panathinaikos“ klube yra labai daug streso, nes visi tikisi titulų. Manau, kad Fotsis pavargo nuo to. Jis laimėjo Eurolygas, Europos taures, vietinius titulus, turėjo didžiulius kontraktus. Jam nebereikėjo kažko įrodinėti. Dėl to jis ir nenorėjo važiuoti autobusu. Jis galvojo: „Man to gana. Myliu krepšinį, bet ne tokiomis aplinkybėmis“. Jei kam reikėtų duoti pagarbos, tai jam. Tokie žaidėjai kaip Fotsis ar Diamantidis negali važiuoti autobusu. Ar aš sutinku, kad reikėjo važiuoti į Atėnus autobusu? Ne. Man pačiam gal nebuvo geriausias sprendimas praleisti 17 valandų autobuse. Tačiau tai dariau, nes neturėjau kontrakto. Jei būčiau turėjęs kontraktą ar nebūčiau traumuotas – greičiausiai taip pat sėsčiau į lėktuvą.“ Šaltas atsisveikinimas „Jaučiausi blogai, kai 2019 m. išsiskyrėme su PAO. Mąsčiau, kad „Panathinaikos“ bus ta vieta, kur baigsiu karjerą. Maniau, kad esu tai, ko jiems reikia. Daugybė žaidėjų, kuriuos per metus išbandė „Panathinaikos“, nesupranta, ką reiškia vilkėti tuos marškinėlius. Jie turi šešias žvaigždutės ir jos sunkios. Daugybė žmonių gerbia šį klubą ir reikia surasti, ką reiškia čia žaisti. Jaučiau, kad esu vienas paskutinių tokio profilio „Panathinaikos“ žaidėjų. Taigi, nemačiau savęs paliekančio klubo. Visi klausia, kodėl išėjau. Bet aš atsakau, jog tai – ne mano pasirinkimas. Jei tai būtų mano valia, būčiau likęs. Bet nebuvo. Sąlygos, kuriomis aš atsisveikinau, man paliko kartų jausmą, nes kartu patyrėme labai daug. Viskas turėjo būti pagarbiau. Aš suprantu, kad krepšinyje yra verslo dalis. Tačiau norėjau susėsti pokalbiui ir išsiaiškinti, kur nori judėti klubas. To nebuvo. Tai yra minimumas, bet kartais tiek ir reikia. Mano agentas pasakė, jog nebebūsiu komandoje. Su niekuo daugiau nešnekėjau. Žinutė buvo „tu į „Panathinaikos“ negrįši. Surasime kitų variantų“. Praleidau ten septynis sezonus, mano sūnus gimė Atėnuose, susiradau daug draugų, bet šis dalykas mane pritrenkė. Nenorėjau išvažiuoti. Graikija buvo mano antrieji namai.“ Dužusios svajonės „Vienas iš dalykų, kodėl per aštuonis kartus su dviem komandomis (PAO ir Miuncheno „Bayern“) nepatekau į Eurolygos finalo ketvertą, buvo sėkmė arba koncentracijos stoka. Mano pirmaisiais metais „Panathinaikos“ mes turėjome penkerių rungtynių seriją su „Barcelona“. Pirmajame mače nepataikiau baudų pabaigoje ir mačas persikėlė į pratęsimą. Tada laimėjome antrąjį ir trečiąjį mačus bei galėjome uždaryti seriją OAKA arenoje. Liko tik detalės. Niekas nesitikėjo, kad būsime sėkmingi, nes po Obradovičiaus eros nebeturėjome čempioniško branduolio. Liko tik Diamantidis ir Tsartsaris. Visi kiti buvo nauji. Turėjome (Stephane'ą) Lasme, (Roko) Ukičių, (Mike'ą) Bramą, Sofoklį (Schortsanitį), (Joną) Mačiulį. Tai buvo pirmasis bandymas, bet mes pasirodėme tikrai gerai. Jei būtume laimėję tą seriją, galėjome laimėti ir Eurolygą. Prieš tai buvome nugalėję Madrido „Real“ ir Pirėjo „Olympiakos“. Pedoulakis buvo protingas ir nesutikau, kai jis buvo atleistas 2014 m. dėl to, kad mūsų krepšinis nebuvo gražus ir reikėjo daugiau taškų. Aš suprantu tai, bet tuo metu mes sugebėjome laimėti. Pedoulakis žinojo, ką jo komanda gali pasiekti. Negalėjome bėgti į greitą puolimą. Iš dešimties greitų atakų mes užbaigtume gal tris. Esu nuoširdus. Tokia komanda kaip „Real“ tikriausiai realizuotų visas dešimt kontratakų. „Real“ tuo metu galėjo nugalėti ir kai kurias NBA komandas. O mums geriausiai sekėsi pozicinis krepšinis. Kiekvieną mačą geriau įvelčiau varžovus į savo žaidimą, kietą, fizišką, apgalvotą, o ne žaisčiau „bėk ir mesk“. Nuotr. Vangelis Stolis Kai žaidžiau Miunchene, turėjome penkerių rungtynių ketvirtfinalio seriją su Milano „Armani Exchange“. Pralaimėjome vieną mačą, kai Zachas LeDay pagavo ore perdavimą iš užribio, o mes nesusikalbėjome keitimosi gynyboje. Pralaimėjome ir antrąsias rungtynes Milane, laimėjome 3 ir 4 mačus Miunchene ir grįžome atgal penktam mačui, kurį pralaimėjome per paskutinę ataką. Kyle'as Hinesas išrašė galingą bloką Wade'ui Baldwinui. Manau, kad po pirmųjų rungtynių Milano ekipa smarkiai šventė dėl to, kad jie suprato, jog tai bus kertinės rungtynes kelyje į finalo ketvertą. Tai galiu pasakyti iš patirties, trenerio, pačių žaidėjų. Po rungtynių buvau labai nuliūdęs. Kai grįžome į viešbutį, komandos vadovas Marko Pešičius manęs klausė, kas negerai. Aš sakiau: „Kai gali laimėti atkrintamosiose, tai ir turi padaryti. Pralaimėjome šį mačą ir dėl to mums skaudės pabaigoje.“ Žinojau, kad tos rungtynės mums kainuos. Nuotr. Philippe Ruiz via www.imago-images.de Šios dvejos Eurolygos atkrintamosios man įstrigo labiausiai. Tačiau yra ir dar vienos – mano antraisiais metais „Panathinaikos“. Pedoulakis buvo atleistas, jo vietą užėmė Fragiskos Alvertis, o mums reikėjo žaisti su Maskvos CSKA. Pralaimėjome pirmus du mačus Maskvoje, laimėjome kitus du Atėnuose ir grįžome į Rusiją. Pralaimėjome 30 taškų, neturėjome variantų. Jei būtume laimėję pirmąsias rungtynes, būtume pasiekę finalo ketvertą. Tos rungtynės turėjo keltis į pratęsimą.“ Nesibaigiantis persitvarkymas „Kai prisimenu visas „Panathinaikos“ komandas, gailiuosi, jog neišsaugojome branduolio. Kartais nesutinku, kaip jauni žaidėjai įvedami į komandą. Kai reikia laimėti čempionatus, turi suburti komandą. Negali kasmet persitvarkyti ir tikėtis, kad būsi sėkmingas. NBA teisingomis komandomis yra „Bucks“, „Warriors“, „Celtics“... Jei būtume išlaikę branduolį, su „Panathinaikos“ keliautume į finalo ketvertą. Buvo žaidėjų, kuriems tikrai rūpėjo tie marškinėliai ir jie buvo pasiryžę dirbti kartu. Turbūt labiausiai „Panathinaikos“ mane skaudino tai, jog atsikratėme tų, kurie suprato, ką reiškia žaisti šioje komandoje. To „Panathinaikos“ ir trūko. Papildomų pinigų skyrimas, kad išlaikytum branduolį, nėra pasiteisinimas. Jie leido pinigus dar pigesniems žaidėjams, nors galėjo juos skirti tiems, kas buvo tikrai reikalingi. Tiesiog negalima atsikratyti Mike'u Jamesu, KC Riversu, Chrisu Singletonu, manimi ar Nicku Calathesu. Turi išlaikyti juos ir burti sudėtį aplink juos. Galiausiai visada žinosi, ką iš jų gausi. Tai buvo komanda, kuri kasmet pateko į atkrintamąsias. Tai nebuvo bloga komanda ar bloga investicija. Gali pykti, jog nelaimėjai, bet negali piktintis tuo, ką turi. Pažvelgus į „Real“ ar „Anadolu Efes“, jie išsaugojo savo branduolį. Kiti kalba, kad jų biudžetas siekia 20 ar 30 milijonų. Tai gali būti tiesa. Bet niekada neturėsi pagrindo, jei vis keisi komandą. Per septynis mano sezonus „Panathinaikos“ klube turėjau aštuonis trenerius. Mūsų sudėtis vis pakisdavo nuo sezono pradžios. Kaip mes galėjome kažką pastatyti? Kodėl pasitikėti naujais žaidėjais ar treneriais? Kodėl nepasilikti to, kas tikra? Žinau dvi komandas, su kuriomis bent kartą galėjome patekti į finalo ketvertą. Nemanau, kad tai būtume padarę su Džordževičiumi ar Duško Ivanovičiumi. Bet 2016 m. Pedoulakio komanda, garantuoju, būtų finalo ketverte. Taip pat mes atsikratėme ir 2012 m. komandos, kurią subūrė Pedoulakis. Daug Europos komandų nemėgo žaisti prieš mus. Gal ir laimėdavo, bet būdavo sunku. Tapome „Panathinaikos“ pavyzdžiais. Nepaisant to, kokią komandą turi, pinigus vis tiek kasmet prarasi. Tad koks tikslas sukelti spaudimą siekiant finalo ketverto? Obradovičiui pasisekė. Jis jau pirmajame savo sezone su „Panathinaikos“ laimėjo Eurolygą. Ne kiekvienam treneriui tai pavyksta iš pirmo karto. Visada sakau, kad atvykau į komandą penkeriais metais per vėlai. Kitu atveju būčiau uždirbęs žymiai daugiau. Nesakau, kad mes neturėjome pinigų, bet tiesiog nemokėjome jų leisti. Dabar Pedoulakis tapo generaliniu vadybininku ir supranta, ką žaidėjai gali ir ko negali. Jis – protingas ir racionalus. Be to, jis graikas ir tai labai svarbu. Reikia žmonių, kurie supranta graikų visuomenę. Žaidėjai jaučia fanų energiją. Nemačiau sausakimšos arenos jau dvejus metus. Tai nėra „Panathinaikos“ klubas.“ Pirmąją interviu dalį su Jamesu Gistu skaitykite čia. Prenumeruokite BasketNews ir gaukite išskirtinį turinį. 