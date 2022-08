„Wolves“ papildė vienas ryškiausių G lygos įžaidėjų

Nuotr.: USA Today - Scanpix

„Wolves“ atakas artėjantį sezoną organizuos vienu geriausių kamuolio skirstytojų G lygoje tapęs amerikietis.

Ahmad Caver Amžius: 25 Ūgis: 188 cm Svoris: 79 kg Gimimo vieta: JAV

Oficialiai patvirtinta BasketNews skelbta informacija, jog Alytuje artėjantį sezoną žaisią Lietuvos krepšinio naujokai baigė derinti kontrakto detales su 25 metų 188 cm ūgio Ahmadu Caveru.

Su gynėju pasirašyta vienerių metų trukmės sutartis.

Žaibišku greičiu, universalumu abiejose aikštės pusėse ir žaidimu vienas prieš vieną išsiskiriantis gynėjas pastaruosius trejus metus bandė prasimušti į Memfio „Grizzlies“ komandą.

Pernai jis sužibėjo G lygoje, kur vilkėdamas Memfio „Hustle“ marškinėlius rinko vid. 16,7 taško (28,6 proc. trit.), 5,8 atkovoto kamuolio, 8,3 rezultatyvaus perdavimo, 1,8 perimto kamuolio ir 0,7 blokuoto metimo.

Caveras keliskart buvo arti trigubo dublio įrašo statistikos protokole.

Žaidėjo progresą su kamuolio skirstymu ir aikštės matymu išskyrė „Hustle“ ekipos trenerių štabe dirbęs Deividas Dulkys.

„Hustle“ vyr. treneris Jasonas Marchas praėjusį sezoną priskyrė lietuviui užduotį gerinti Cavero aikštės matymą. Sezono pabaigoje pagal rezultatyvius perdavimus Caveras visame turnyre nusileido tik buvusiam žalgiriečiui Derrickui Waltonui.

„Ne dėl to, kad aš ten jam parodžiau kažką įspūdingo ir jis kažką išmoko. Bet jis norėjo. Rodžiau jam video, kur jis gerai kažką padarė, bet šalia to buvo ir tai, ko jis galbūt nepamatė. Bet jau kitose rungtynėse matai, kad jis jau mato tą perdavimą. Vau, vaikinas nori ir gali. Kaip treneris, tada nori jam duoti dar daugiau“, – interviu vasaros lygoje Las Vegase BasketNews pasakojo Dulkys.

„Toliau dirbome ant jo perdavimų. Tokių, kad jis viena koja pašokęs galėtų padaryti perdavimą per visą aikštę į kampą. Jis anksčiau nebuvo to daręs. Bet po truputį, po truputį prie to priėjome. Buvo rungtynių, kur jis atliko 15 rezultatyvių perdavimų su viena klaida“, – amerikiečio progresu džiaugėsi lietuvis, išskyręs Caverą kaip vieną didžiausių „Hustle“ žaidėjų vystymo sėkmės istorijų.

Sezono viduryje Indianos „Pacers“ išsikvietė Caverą pagal 10 dienų kontraktą.

„Jam pasisekė. Jis ten pabuvo, gavo NBA patirties, o vėliau sugrįžo. Malonu žiūrėti į tokius pavyzdžius“, – pasakojo Dulkys.

Ant NBA parketo Caveras praleido vieną minutę ir įmetė du taškus.

Liepą NBA vasaros lygoje Caveras atstovavo Finikso „Suns“ ir per 16 minučių rinko vid. 5,2 taško (0/1 trit.), 3,2 atkovoto bei po 1 perimtą kamuolį ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo.

Caveras bus antrasis legionierius „Wolves“ sudėtyje. BasketNews ketvirtadienį pirmieji pranešė apie susitarimą su Argentinos rinktinės centru Marcosu Delia.