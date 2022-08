Brazdeikis „Žalgiryje“: kaip juokeliai rinktinėje privedė iki sprendimo

Nuotr.: Autoryste - LKL, AP-SCANPIX

Ignas Brazdeikis ir Kauno „Žalgiris“ šmaikštaujant pradėti sieti per Lietuvos rinktinės pirmąją stovyklą vasaros pradžioje.

Kazio Maksvyčio treniruojamos nacionalinės komandos viduje tuomet juoko forma Kanados lietuvio karjera buvo nukreipiama į gimtąjį Kauną.

Ir tam buvo pagrindas. Krepšininkas tinklalapiui BasketNews atskleidė, jog „Žalgiris“ jau kurį laiką rodė dėmesį.

„Žalgirio“ susidomėjimas buvo jau gana ilgai. Bet rimtos kalbos prasidėjo per atrankos langą“, – tinklalapiui BasketNews teigė Brazdeikis.

Tačiau viskas priklausė nuo paties Igno.

Kanadoje išaugęs lietuvis per debiutą rinktinėje dar mintimis taikėsi į NBA kontraktą. 23-ejų krepšininkas tikrinosi galimybes likti stipriausioje pasaulio lygoje, į kurią 2019 m. žengė būdamas pakviestas 47-u šaukimu.

Birželio viduryje Lietuvos krepšinio federacijoje (LKF) prisistatęs tautietis spinduliavo užtikrintumu tęsti NBA karjerą. Atrodė, jog persikėlimas rungtyniauti į Europą nėra svarstomas variantas, tačiau „Žalgiris“ patyliukais rinkosi informaciją.

Ryškus startas Lietuvos rinktinėje, renkant po 14,5 taško per dvejas atrankos rungtynes ir nepaliekant abejingų savo įgūdžiais, sukėlė bruzdesį Senojo žemyno rinkoje.

„Galima sakyti, jog lūžio taškas buvo, kai nusprendžiau, kad reikia išmėginti save kitoje platformoje, kur būčiau tarp pagrindinių žaidėjų ir rungtyniaučiau pastoviai“, – eigą komentavo Brazdeikis.

Lietuvio sprendimo pasukti į Europą išlaukę klubai jungėsi į lenktynes dėl žaidėjo parašo. Tarp susidomėjusių išsiveržė „Žalgiris“ ir lietuviškoji Vitorijos „Baskonia“.

Kanadoje per pertrauką nuo rinktinės trumpai atostogavęs Brazdeikis svarstė ir narpliojo esamus variantus. Svertai krypo į gimtojo miesto komandos pusę.

Visų pirma, „Žalgiris“ tada pasiūlė lankstumą sutikdamas palikti atvirą langą pasirašyti naują NBA kontraktą. Jis užsivėrė liepos 28 dieną.

Visų antra, sentimentai, užplūdę gavus konkretų pasiūlymą. Brazdeikis dar vaikystėje vilkėjo padovanotus „Žalgirio“ marškinėlius, su kuriais žaidė lietuvių bendruomenėje anapus Atlanto.

Ant jų puikavosi 11 numeris – „Žalgirio“ istorijoje neliečiamas ir priklausantis legendai Arvydui Saboniui.

Dabar įvykiai apsisuko ratu ir Brazdeikio pavardė oficialiai švytės ant žaliai-baltos aprangos.

„Daug galvojau apie persikėlimą (į Europą – aut. past.), – tinklalapiui BasketNews pripažino Lietuvos rinktinėje darbus tęsiantis krepšininkas. – Man tai – galimybė pirmąkart save išmėginti Eurolygoje ir LKL. Man patinka treneris, „Žalgiris“ siejasi su nugalėtojų mentalitetu ir jaučiu, jog galiu tinkamai įsilieti bei pademonstruoti, ką sugebu.“

„Baskonia“ būtų buvusi taip pat geras pasirinkimas, bet tiesiog dabartiniame karjeros etape nusprendžiau, jog „Žalgiris“ – tinkamesnis variantas, – tęsė jis. – Bus smagu žaisti Kaune prie Lietuvos sirgalių, puiki patirtis ir platforma plėtoti savo žaidimą. „Žalgiryje“ suburti geri žaidėjai ir treneriai. Visa tai paskatino sprendimą.“

Laikiną atsitraukimą nuo NBA siekiamybės paskatino noras sužaisti visavertišką sezoną.

Brazdeikis pastaraisiais metais Orlando „Magic“ gretose per 42 rungtynes vidutiniškai rungtyniavo po 12 minučių ir rinko po 5 taškus. Bendrą žaidimo vidurkį pakėlė sezono pabaiga, kai Orlando ekipa jau nebepuoselėjo vilčių laimėti.

Iš pradžių žaidęs vos po kelias minutes arba apskritai nepakilęs nuo suolo, Brazdeikis per paskutinius aštuonis mačus rungtyniavo po 26 minutes. Trejose rungtynėse paeiliui – nuo 31 iki 37 minučių.

G lygoje dukterinėje „Magic“ komandoje per 6 mačus jis žaidė po 31 minutę, pelnė po 20,8 taško, atkovojo po 4,8 kamuolio ir atliko po 3,3 rezultatyvaus perdavimo.

„Man jau kurį laiką trūko tokios aplinkos, kur būčiau pagrindinėje rotacijoje ir galėčiau įnešti savo indėlį aukštame lygyje, – komentavo Brazdeikis. – Kai įsivertinau būtent tai, krepšinio lygį, taip pat apie Eurolygą girdėjau daug gerų dalykų, viduje subrendo jausmas, kad tai puikus ėjimas artėjantiems metams. Būdamas čia jaučiuosi patogiai.“

Tarp NBA ir G lygų Brazdeikis migravo nuo pat profesionalo karjeros pradžios. Pirmoji komanda Niujorko „Knicks“ po beveik dvejų metų bendradarbiavimo išsiuntė krepšininką į Filadelfijos „76ers“, kuri jį atleido sužaidus vieną mačą.

Palikus Filadelfiją, Brazdeikis po mėnesio sulaukė 10-ies dienų kontrakto iš „Magic“. Pasibaigus jam, buvo įteikta antra trumpalaikė sutartis iki 2020-2021 m. sezono pabaigos.

Pernai vasarą negavus garantuoto vaidmens, puolėjas priėmė dvišalę „Magic“ sutartį, pagal kurią krepšininkai įprastai rungtyniauja G lygoje, bet gali būti iškviečiami į pagrindinę organizacijos komandą.

Ignas Brazdeikis pastaruosius trejus metus laimės ieškojo NBA Nuotr. AP-SCANPIX

Dėl vietos po saule kovojęs Brazdeikis NBA per trejus metus iš viso sužaidė 64 mačus: vos 22 per pirmuosius du sezonus, 42 – per praėjusį.

Elitinės lygos krikštas – kartus, bet motyvuojantis.

„Susideda daug dalykų: tinkamas laikas, komanda, treneriai ir panašiai, – dėstė jis. – Visi šie aspektai susiveda į bendrą visumą. Kol kas man tai nesusiklostė, tačiau dirbsiu, gludinsiu savo žaidimą, jog grįžčiau dar labiau pasiruošęs. Dabar negalėčiau visiškai konkrečiai pasakyti, kodėl nutiko šitaip, bet esu palaimintas eidamas šiuo krepšinio keliu ir džiaugiuosi, kur esu dabar.

Priimu esamą realybę ir, jeigu pasitaikys galimybė, tikrai vertinsiu ją. Jaučiu, kad esu NBA kalibro žaidėjas. Galvoju, jog man pavyko tai pademonstruoti, kai gaudavau žaidimo laiko. Neabejotinai grįšiu į NBA vieną dieną, tačiau dabar esu pasiruošęs atstovauti „Žalgiriui“ ir atiduoti visą save.“

Atsispirti gimtinėje sieksiantis talentas „Žalgiryje“ puoselėja aiškius tikslus.

„Laimėti kuo daugiau rungtynių, kiek galime. Man nerūpi, koks bus mūsų statusas – underdogai ar kažkoks kitas. Noras yra laimėti ir man žaisti savo žaidimą – agresyviai ir pasitikinčiai savimi. Niekada tai nesikeičia, nesvarbu, kad ir kur žaisčiau“, – kalbėjo Brazdeikis, rudenį gimtinėje atversiantis naują karjeros lapą.

