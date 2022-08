Maksvytis – apie menką progresą, NBA žaidėjų įtaką ir naująjį kapitoną

Nuotr.: Irmantas Gelūnas/BNS

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis po antrojo mačo su Estija pasigedo progreso iš savo auklėtinių bei nubraižė tolimesnes pasiruošimo Europos čempionatui gaires.

„Iškovojome pergalę, bet norėjosi matyti didesnį progresą nuo pirmųjų rungtynių, – po nervingos pergalės 90:88 sakė Maksvytis. – Negaliu sakyti, kad viskas buvo labai blogai. Buvo gerų atkarpų, bet tų atkarpų neišlaikėme. Pagrindiniai priekaištai eina gynybai.

Žinome, kad estai meta daug tritaškių, bet įmetė 14. Kažkiek per daug pasyviai gynėmės išeidami prieš jų metikus. Buvo keli momentai, kur galėjome subauduoti.

Leidome paimti 16 kamuolių puolime – per daug. Šie dalykai blogi.

Iš geresnių dalykų – kelis kartus gana gerai pavyko paspausti kamuolį, perimti, nubėgti į greitą puolimą. Vėl parotavome žaidėjus, patikrinome, iškovojome pergalę, bet progreso norėtųsi didesnio.“

Šeštadienį prie rinktinės treniruočių prisijungė lyderiai Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis.

Maksvytis papasakojo, kaip pasikeitė nuotaikos ir darbas sudėtyje po NBA bokštų prisijungimo.

„Mes to klausėme saviškių vakar treniruotėje ir emocinis lygis pakilęs – daug kontakto, agresyvesnis žaidimas, – sakė Maksvytis. – To trūko šiandien. Klausėme, kodėl jūs vakar buvote agresyvūs tarpusavyje, o šiandien minkštesni.

Pakeitė, aišku. Nauji žmonės, kartais nesimato krepšio, kai jie stovi baudos aikštelėje. Pasikeitė visa mūsų komanda, sužaidėme kelias rungtynes be jų, o dabar turėsime išmokti žaisti su jais.“

Pasak Maksvyčio, kituose draugiškuose mačuose jau galima tikėtis pajėgiausios sudėties rinktinės.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Ignas Brazdeikis Taškai 16 Taiklumas 6-13 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 4

„Galima tikėtis visų trijų, – apie nežaidusių NBA žaidėjų ir Mindaugo Kuzminsko prijungimą pasakojo Maksvytis. – Nesiruošiame jų laikyti ant suolo. Rungtynių mažėja ir jiems reikia įeiti į formą. Turbūt tai buvo paskutinės rungtynės, kai koncentravomės į tuos, kurie pateks arba nepateks. Dabar labiau žiūrėsime į pagrindinius žaidėjus, jų minutes ir formą.“

Prieš pat rinktinės mačą buvo atskleista, kad naujuoju Lietuvos rinktinės kapitonu tapo Valančiūnas. Maksvytis atskleidė, kad tokį sprendimą priėmė trenerių štabas.

„Turbūt net nėra didelių klausimų, balsavimo nebuvo, – sakė Maksvytis. – Tai nusprendė trenerių kolektyvas. Pagal savo įtaką, balsą rūbinėje Jonas yra didžiausias. Tą patį Marių palikome vicekapitonu, nors jis taip pat turi nemažą įtaką rūbinėje.“

Kol kas Maksvytis nėra atsisveikinęs nė su vienu iš kandidatų, kurių yra 16. Rugpjūčio 18 d. rinktinė keliaus į draugišką turnyrą Ispaniją, o prieš jį treneris žada priimti sprendimus.

„Reikės mažinti žaidėjų skaičių prieš važiuojant į turnyrą Ispanijoje. Galime žaisti ir treniravomes paskutinėje treniruotėje trim penketais. Po šių rungtynių reikia labiau koncentruotis į du penketus ir į pagrindinius žaidėjus. Tą ir darysime“, – sakė Maksvytis.

„Kažkokius atsakymus gavome, bet ir patys žinote, kad nelabai įvardysiu, – apie galutinį dvyliktuką pridėjo strategas. – Be to, yra klaustukų, kurių dar negalime atsakyti. Po pirmųjų rungtynių nedaug ką keitėme. Turėjome vieną dieną laisvą ir vieną treniruočių. Progresas netenkino.

Konkurencija toliau vyksta, ji vyksta treniruotėse ir esu patenkintas. Gaila, kad šiandien rungtynėse neperkėlėme to.“

Kalbėdamas apie varžovų žaidimą, Maksvytis paminėjo nesuvaldytus tritaškius ir siautėjusį „Lietkabelio“ naujoką Kristianą Kullamae.

Alytuje estas per 27,5 minutės surinko 23 taškus (4/7 dvit., 5/8 trit.), 3 rezultatyvius perdavimus ir 5 atkovotus kamuolius.

Klaipėdoje Kullamae pasižymėjo 16 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų ir 4 atkovotais kamuoliais.

„Kaip jau minėjau, estai išmetė gana nemažai tolimų metimų. Visų pirma, čia turėjome problemų, o antra – buvo daug toli atšokusių kamuolių. Kai kas gavosi iš tų situacijų, nes mes vienu metu gynėmės missmatch padėtyje. Einame į rungtynes po rungtynių, turbūt į tai reaguosime. Turėjome tik vieną dieną treniruočių, tad reikės rimčiau į tai reaguoti“, – sakė Maksvytis.

„Neblogai, – Kullamae žaidimą įvertino Maksvytis. – Kiek pasyviai prieš jį gynėmės. Praeitame mače jis davė 10 rezultatyvių perdavimų ir turi gerą metimą. Jis yra combo gynėjas, reikia agresyvesnio gynėjo ir didesnio dėmesio, nes puolime jis labai talentingas.“

Maksvytis turėjo pagiriamųjų žodžių Martynui Echodui. Jis šiame mače surinko 10 taškų ir 8 atkovotus kamuolius.

„Pirmas Martyno išėjimas buvo prastesnis, o po to – geresnis. Jis yra tvirtesnis, gerai kovoja dėl kamuolių. Be abejo, konkurencinė kova vyksta, to paties Gyčio Masiulio situacija apsunkinta, nes jis nikstelėjo čiurną ir kelias rungtynes žaidė su skausmu.

Tą patį matau, ką ir jūs – Echodas iš esančių aukštaūgių yra vienas geriausių“, – kalbėjo treneris.

