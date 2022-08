Pirmieji rinktinės patikrinimai: kurie žaidėjai išsiskyrė labiausiai?

Nuotr.: Irmantas Gelūnas/BNS

Lietuvos rinktinė sužaidė pirmąsias dvejas draugiškas rungtynes ruošiantis Europos čempionatui, o po jų tinklalapis BasketNews pristato, kuriems krepšininkams akistatose su estais statistiškai sekėsi geriausiai.

Lietuviai pasiekė abi pergales. Ketvirtadienį Klaipėdoje estai buvo įveikti 84:70, o sekmadienį Alytuje – 90:88.

Šiuose mačuose Kazys Maksvytis panaudojo 13 krepšininkų. Nežaidė NBA lietuviai Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis, o Mindaugas Kuzminskas yra patyręs nesunkią traumą.

Tuo metu Marius Grigonis ir Ignas Brazdeikis sužaidė po vienerias rungtynes.

Brazdeikis tarp lietuvių sužaidė rezultatyviausią mačą – antrajame susitikime su estais jis pelnė 16 taškų bei su 20 naudingumo balų mūsiškius vedė į nelengvą pergalę.

Brazdeikis ir Grigonis taip pat rinko daugiausiai rezultatyvių perdavimų – po keturis. Nuo jų mažiausiai atsiliko rinktinės įžaidėjai: Rokas Jokubaitis (2,5 rez. perd.), Lukas Lekavičius ir Kristupas Žemaitis (abu vid. po 2).

Žvelgiant į abejas rungtynes naudingiausias žaidėjas buvo Martynas Echodas. Jis žaidė daugiausiai minučių rinktinėje (vid. 19,5) ir rinko po 19,5 naudingumo balo. Pirmajame susitikime centras surinko 24 naudingumo balus bei užfiksavo geriausią lietuvių rezultatą pasiruošimo etape.

Vilniaus „Ryto“ centras vidutiniškai pelnė po 12,5 taško, atkovojo po 7 ir perėmė po 1,5 kamuolio bei blokavo po 1,5 metimo.

Echodas buvo geriausias rinktinėje ir pagal atkovotų kamuolių skaičių, ir pagal blokuotus metimus.

Kitas centras Laurynas Birutis aikštėje praleido beveik po 12 minučių ir taip pat laiką išnaudojo efektyviai – fiksavo po 11,5 naudingumo balo. Jis pelnė po 9,5 taško bei sugriebė po 2,5 kamuolio, bet dažniausiai rinktinėje prasižengė – vid. po 2,5 sykio.

Tarp krepšininkų, sužaidusių po dvejas rungtynes, Echodas ir Birutis buvo naudingiausi. Nuo jų mažiausiai atsiliko dar vienas aukštaūgis Donatas Tarolis, rinkęs vid. po 10,5 naud. bal.

Paskutinis aukštaūgis, Gytis Masiulis, žaidė mažiausiai rinktinėje – po 11 minučių. Visgi jį ribojo trauma. Tai Maksvytis atskleidė pasakodamas apie Martyno Echodo žaidimą.

„Pirmas Martyno Echodo išėjimas buvo prastesnis, o po to – geresnis, – po antrųjų rungtynių su estais apie Echodą kalbėjo Maksvytis. – Jis yra tvirtesnis, gerai kovoja dėl kamuolių. Be abejo, konkurencinė kova vyksta, to paties Gyčio Masiulio situacija apsunkinta, nes jis nikstelėjo čiurną ir kelias rungtynes žaidė su skausmu.

Tą patį matau, ką ir jūs – Echodas iš esančių aukštaūgių yra vienas geriausių.“

Lietuvos rinktinės krepšininkų statistika:

Brazdeikis viename mače atkovojo 5 kamuolius, Grigonis – 4, o tarp likusių krepšininkų dar išsiskyrė vidutiniškai po 4,5 kamuolio sugriebęs Tarolis. Po tris kamuolius į savo sąskaitą susirinko Arnas Butkevičius, Rokas Jokubaitis ir Eigirdas Žukauskas.

Tarp įžaidėjų rezultatyviausias buvo Lukas Lekavičius – vid. po 9 taškus. Rokas Jokubaitis (vid. 4 tšk.) ir Kristupas Žemaitis (vid. 4,5 taško) kartu surinko mažiau taškų nei Lekavičius.

Įžaidėjų žaidimo laikas išsidėliojo taip: Lekavičiui ir Jokubaičiui – po 16 minučių, Žemaičiui – 12.

Lekavičius rinktinėje dažniausiai klydo – vid. po 2,5 prarasto kamuolio per rungtynes. Visgi tarp visų kitų rinktinės krepšininkų klaidų grafa yra itin džiuginanti – nė vienas kitas nesuklydo dažniau nei po 1 sykį per mačą.

Per pirmąsias dvejas draugiškas rungtynes visi žaidę krepšininkai gaudavo bent po 11 minučių ant parketo.

Visgi nuo šios savaitės ir dviejų mačų su Suomija (trečiadienį Kaune ir ketvirtadienį Vilniuje) situacija pasikeis. Rikiuotėje atsiras Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis ir Mindaugas Kuzminskas, o rinktinė daugiau remsis pagrindiniu dešimtuku.

„Galima tikėtis jų visų trijų, – apie nežaidusių NBA žaidėjų ir Mindaugo Kuzminsko prijungimą pasakojo Maksvytis. – Nesiruošiame jų laikyti ant suolo. Rungtynių mažėja ir jiems reikia įeiti į formą. Turbūt tai buvo paskutinės rungtynės, kai koncentravomės į tuos, kurie pateks arba nepateks. Dabar labiau žiūrėsime į pagrindinius žaidėjus, jų minutes ir formą.“

Kol kas Maksvytis nėra atsisveikinęs nė su vienu iš kandidatų, kurių yra 16. Rugpjūčio 18 d. rinktinė keliaus į draugišką turnyrą Ispaniją, o prieš jį treneris žada priimti sprendimus.

„Reikės mažinti žaidėjų skaičių prieš važiuojant į turnyrą Ispanijoje. Galime žaisti ir treniravomės paskutinėje treniruotėje trimis penketais. Po šių rungtynių reikia labiau koncentruotis į du penketus ir į pagrindinius žaidėjus. Tą ir darysime“, – sakė Maksvytis.