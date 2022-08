Birutis paliko rinktinę

Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Lietuvos rinktinės stovykloje sumažėjo kandidatų. Po ketvirtadienio rungtynių su Suomija komandą paliko Laurynas Birutis.

„Padėkojome Laurynui, – kalbą pradėjo Kazys Maksvytis. – Ne dėl to, kad jis blogas žaidėjas. Ne be reikalo mes pasikvietėme jį ir į Kauno „Žalgirį“. Paprasčiausiai jis yra per daug panašus, kaip Jonas Valančiūnas, kaip Domantas Sabonis. Laurynui lieka vis mažiau vietos ir mes norėsime turėti kitokio tipo aukštaūgius šalia Jono ir Domo.“

Birutis nerungtyniavo abukart su suomiais. Per dvejas rungtynes su Estija jo rodikliai siekė 9,5 taško, 2,5 atkovoto kamuolio ir 11,5 naudingumo balo per 11 žaidimo minučių.

Darbą stovykloje tęsia 15 krepšininkų. Mindaugas Kuzminskas dėl raumens traumos kol kas nedalyvavo draugiškose rungtynėse.

„Tiek Mindaugas, tiek mes visi perdegėme, – trečiadienį Kuzminsko situaciją komentavo Maksvytis. – Mindaugas antradienį mėgino grįžti į treniruotes nesilaikydamas protokolo. Keletą dienų anksčiau. Vėl šiek tiek pajuto kojoje spazmą. Jo noras didelis, bet kol kas Mindaugas negali. Tikiuosi, kad greitai išsikapstys. Dabar esame pasiruošę laukti, kol jis visiškai išsigydys.“

Kitą savaitę rinktinė vyks į Las Palmą, kur antradienį susikaus su Ispanijos nacionaline komanda. Ketvirtadienį abi komandos dar kartą jėgas išmėgins Vilniuje.

Penktadienį (rugpjūčio 19 d.) Vilniuje lietuvių lauks paskutinės draugiškos rungtynės su Nyderlandais.

Likęs rinktinės penkioliktukas:

Jono Valančiūno komentaras po antrųjų rungtynių su Suomija: