Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Į greitą ataką pasileidęs Rokas Jokubaitis priėmė kamuolį ir bėgo aikštės kampo link. Sumaniai prisitraukęs varžovą, Lietuvos rinktinės įžaidėjas sukūrė pakilimo taką Domantui Saboniui.

Fotogalerija Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Pastarasis pakilo suomių baudos aikštelėje ir efektingai viena ranka sugrūdo kamuolį iš viršaus.

Jokubaitis džiaugėsi iškėlęs ranką ir strikinėjo viduryje aikštės.

Identiškus momentus su Saboniu Jokubaitis kūrė rungtynėse su Suomija tiek Kaune, tiek Vilniuje.

Lietuvos talentas smagindamasis ant parketo mezga ryšį su šviežiai į procesą prisijungusiais NBA centrais Saboniu ir Jonu Valančiūnu.

„Labai gerai yra turėti tokių epizodų, pajausti vienas kitą. Ir fanams patinka, ir patiems linksmiau“, – paklaustas tinklalapio BasketNews, atsakė Jokubaitis.

21-erių įžaidėjas visas ketverias pasiruošimo rungtynes pradėjo startiniame penkete. Paskutines dvejas su Suomija – šalia vėl tarpusavyje besipratinančių Sabonio ir Valančiūno.

„Jie tikrai palengvina darbą aikštelėje, – po triuškinamos pergalės 87:52 prieš Suomiją komentavo Jokubaitis. – Galima išnaudoti, nes prieš juos dvigubina, mes būname laisvi. Mums belieka susimesti. Jie verčia iš po krepšio. Tikrai mums mažiems palengvina darbą. Jeigu rasime balansą tarp mažiukų ir didelių gynyboje bei puolime, manau, turėtų būti viskas super.“

Valančiūnas antrajame mače su Suomija per 17 minučių surinko 18 taškų (7/11 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), 10 atkovotų kamuolių ir 24 naudingumo balus. Sabonio sąskaitoje – 10 taškų (4/7 dvit., 2/3 baud.), 9 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 21 naudingumo balas.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Jonas Valančiūnas Taškai 18 Taiklumas 7-12 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 0

Jokubaitis žaidė 17 minučių, įmetė 9 taškus (0/1 dvit., 2/4 trit., 3/4 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 ir atkovojo 1 kamuolį bei užfiksavo 12 balų naudingumą.

– Kokį įspūdį paliko rungtynės? – BasketNews paklausė Jokubaičio.

– Šiek tiek lengvesnis varžovas, bet tobulėjame kiekvienose rungtynėse. Toks yra tikslas, kad įgautume geriausią formą iki čempionato. Savo tikslus įsivykdėme. Nereikia žiūrėti į priešininkus. Svarbiausia, kad mes tobulėtume. Darome pažangą. Dar yra taisytinų dalykų, bet viskas kol kas neblogai.

– Kas buvo svarbiausia šioje dvejų rungtynių serijoje su Suomija?

– Gynyba. Puolime, kaip matėte, mes galime versti (taškus) ir per centrus, ir gynėjai gali susimesti. Čia problemų nėra. Svarbiausia – gynyba, nes laukia čempionatas, draugiškos rungtynės su Ispanija. Jų gynėjai – geri. Apskritai, dabar lauks gerai puolančios komandos. Dabar reikia tvarkyti gynybą. Suomiai dar ir prametė daug laisvų metimų. Tai – ne toks priešininkas, kokį gausime čempionate. Dar mums yra kur tobulėti, bet darome pažangą po truputį.

– Kaip galima įsivertinti tikslų įgyvendinimą, žiūrint tiek į rezultatą, tiek į varžovų pajėgumą?

– Faktas, kad varžovai – ne stipriausi, bet tobulėjame kiekvienose rungtynėse. Darome pažangą. Nežinau, kaip vertinti su tokiu varžovu. Bet rugpjūčio 16 ir 18 dienomis (rungtynės su Ispanija – aut. past.) pamatysime, kas yra kas.

– Per pirmuosius du kėlinius surinkote 51 tašką ir žygiavote link šimto per mačą. Ar naujasis kapitonas Valančiūnas jau įvedė, kas laukia pelnius 100-ąjį tašką? Ir kokios taisyklės jau yra įvestos?

– Dėl šimtuko dar nekalbėjome. Matau Eigirdą turime su nuliuku (taškų). Vakar turėjome Dimšą. Manau, vakarienę ar kažką tai. Statys pinigėlį. Reikia įmesti (į krepšį – aut. past.). Juokauju (šypsosi). Dar nelabai kalbėjome, bet įsivesime kažką. Ispanijoje gal jau ir teks jiems pastatyti kokią vakarienę.

– Dvejas rungtynes žaidėte jau be akinių. Kiek yra lengviau be jų?

– Galima tikrai sakyti, kad geriau. Akiniai nepridėjo komforto. Buvo tokia situacija, kad jeigu galiu žaisti su akiniais, tai be jų bus dar lengviau. Be akinių jaučiuosi super. Kad tik daugiau neatsitiktų tokių dalykų su akimi.

Kazio Maksvyčio komentaras po antrųjų rungtynių su Suomija:

Jono Valančiūno komentaras po antrųjų rungtynių su Suomija: