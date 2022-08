Suomių pastangomis sudvejojęs Maksvytis: „Būtų sveika ir nuo kažko į kailį gauti“

Tai ble, as nesuprantu. Metai is metu, musu kontroliniu rungtyniu planas toks pat. Patriuskinam, suomiu ir latviu lygio rinktines. Tada, gale pasiruosimo zaidziam pries ispanus,prancuzus arba usa. Ir visada kazkuriuos, net gi aplosiam. Bet kai ateina svarbiausios kovos, mus nupucia kai jauniklius, tos pacios top rinktines... bleha,negi negalim visa pasiruosima pasikapot su, panasaus pajegumo rinktinem? Jei ir ispardytu mum subines, nu bet bent pasimotyvuotu, ir tikrai butu geresne praktika, nei latvius ar suomius po 2x aplost +15 ar pan... ir eilini karta, FIBA teiseju cirkas prasides, top zaidejai metys per rankas, ir visokie JV ar Grigai, prades skesciot rankom, ir sugrius visa rinktine, sutikus rimtesnius varzovus