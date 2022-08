Tikslą turintis Čanakas: apie komplektacijos viziją, talentų duetą ir įdomiausią LKL

Nuotr.: BNS, L.Sgamellloti - Getty Images | A.Zaikauskas/BasketNews iliustracija

Paskutines atostogų dienas skaičiuojantis Nenadas Čanakas turi neužbaigtų reikalų Lietuvoje. Atrodo, su Panevėžio „Lietkabeliu“ buvo užfiksuotas pasakiškas rezultatas, bet serbas užtikrintai sako: „Darbas – nebaigtas“.

46-erių specialisto sukonstruotas Panevėžio klubas pernai pavergė ne vieno neutralaus krepšinio fano širdis.

Europos taurėje „Lietkabelis“ pasiekė 9 pergales iš 19 galimų ir aštuntfinalyje iki pat pabaigos priešinosi būsimiems čempionams Bolonijos „Virtus“. 9 pergalės tarptautiniame turnyre – geresnis rezultatas tiek už „Žalgirį“ (8), tiek už „Rytą“ (6).

Karaliaus Mindaugo taurėje panevėžiečiai taip pat buvo solidūs. Pusfinalyje Čanako auklėtiniai eliminavo turnyro šeimininką „Rytą“ bei antrus metus iš eilės užsikabino sidabro medalius.

Tačiau visos simpatijos keliauja į LKL varžybas, kur „Lietkabelis“ sukūrė istoriją. Kauno „Žalgirį“ pusfinalyje sutikę aukštaičiai nepabūgo ir pirmą kartą istorijoje paliko šalies gigantą be finalo. Traumų išbarstytas ir emociškai išsikrovęs Panevėžio klubas finale 1-4 nusileido „Rytui“.

Įvertinus turimus resursus, rezultatas yra nepaneigiamai geras. Tą liudija ir iš esmės pasikeitusi sudėtis – sparnus į kitus klubus pakėlė net 9 žaidėjai. Tačiau treneris Čanakas liko ir užtikrintai teigia, kad „Lietkabelis“ gali būti dar geresnis.

„Galbūt tai nuskambės arogantiškai, bet aš manau, kad mes nepabaigėme savo darbo, – apie savo asmeninę motyvaciją likti Lietuvoje BasketNews kalbėjo Čanakas. – Kitais metais vėl norime būti konkurencingi.“

Nuo 2018 m. Panevėžyje dirbantis Čanakas po šio sezono gerokai pasikėlė savo akcijas.

„BasketNews.lt podkaste“ žurnalistas Donatas Urbonas teigė, kad serbas buvo atsidūręs Maskvos CSKA ir Krasnodaro „Lokomotiv“ radare. Vis tik specialistas nenorėtų daryti šuolio iš Lietuvos į Rusiją.

„Lietkabelis“ išlaukė, pateikė gerą pasiūlymą, o Čanakas papasakojo, kaip Lietuvos klubui pavyko dar sezonui suderėti dėl naujo kontrakto.

„Turėjome susitarimą, sakau tai atvirai, galbūt kiti treneriai to nedaro, – teigė Čanakas. – Iki birželio 21 ar 22 dienos turėjau pasakyti savo sprendimą. Iki tol turėjau daug pasiūlymų, daug derybų. Jei būčiau norėjęs pasirašyti kontraktą su kitu klubu, ko gero, būtų reikėję ilgiau palaukti.

Tačiau namuose susėdome su žmona ir šeima ir priėjome išvados: „Lietkabelis“ man davė daug, kai buvau niekas.“

Galop „Lietkabelis“ turi naują sudėtį, kuri yra pasiruošusi konkuruoti LKL ir Europos taurėje. Komandos braižas išliko panašus, turint ilgesnį atsarginių suolelį ir nesavanaudišką, vieno lyderio neturintį branduolį.

Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ Pozicija Žaidėjas Amžius Ūgis PG Stefanas Peno (naujiena) 24 198 PG/SG Kristianas Kullamae (naujiena) 23 194 SG Mantas Rubštavičius (naujiena) 20 198 SG Jamelas Morrisas (naujiena) 29 193 SG Nikas Stuknys (naujiena) 17 194 SF Vytenis Lipkevičius (naujiena) 33 198 SF/PF Paulius Murauskas (naujiena) 18 204 PF Grantas Vasiliauskas (naujiena) 23 204 PF Željko Šakičius (naujiena) 34 204 C/PF Gabrielius Maldūnas (naujiena) 29 204 C Gyorgijus Golomanas (naujiena) 26 211 C Benas Griciūnas (naujiena) 28 213 Treneris Nenadas Čanakas (naujiena) Sutartys

baigėsi: Nikola Radičevičius (negrįš), Dovydas Giedraitis, Tadas Vaičiūnas, Gediminas Orelikas (negrįš), Džordže Gagičius, Kaspars Berzinš (negrįš), Panagiotis Kalaitzakis (negrįš), Karolis Giedraitis (negrįš) Domina: Komplektacija baigta

Nors Europos taurėje neliko kelių skambių vardų, bet šiemet labai daug intrigos žada LKL varžybos. Itin aukštai lygį pakėlė ambicingas „Wolves“ projektas, o 12-a turnyro komanda tapo „7bet-NKL“ nugalėtojai „Gargždai“.

„Treniruoju Lietuvoje ketverius metus ir, mano nuomone, tai bus stipriausia lyga per šį laiką“, – užtikrintai sakė Čanakas.

Specialistas iš Serbijos BasketNews plačiau papasakojo apie išaugusį susidomėjimą vasarą, komandą palikusius auklėtinius, derybas su „Lietkabeliu“, naują sudėtį, Europos taurės ir LKL pajėgumą.

– Praėjus laiko po sezono ir nurimus emocijoms, ar pavyko suvokti, koks „Lietkabelis“ buvo geras praėjusį sezoną?

– Nesu toks žmogus. Man vis dar gaila dėl finalo, vis dar galvoju, kad galėjome pasirodyti geriau antrajame ir trečiajame mačuose su „Rytu“. Jie buvo žymiai geresni už mus tose rungtynėse, o ketvirtąjį ir penktąjį mačus nulėmė viena ataka.

Visą vasarą galvoju, ką galėjome padaryti geriau tose rungtynėse. Žinoma, sezonas buvo geras, bet praleidome progą padaryti kažką tikrai neįtikėtino.

– Kokias esmines problemas išsigryninote žvelgdamas atgal į finalą?

– Pirmiausia, noriu pasakyti, kad „Rytas“ visiškai nusipelnė titulo. Jie nugalėjo mus keturis kartus paeiliui ir nėra šnekos apie sėkmę.

Kalbant apie tai, ką galėjome daryti geriau, akivaizdu, jog yra daug dalykų, kai pralaimi antrą ir trečią mačus dviženkliais skirtumais. Tiek aš, kaip treneris, tiek žaidėjai aikštelėje. Bet negalime atsukti laiko. Daug galvoju, ką galėjome daryti geriau. Žinau, kad ir pats dariau taktinių klaidų, bet tikiuosi, kad kitose svarbiose rungtynėse nekartosiu jų.

– Akivaizdu, kad šią vasarą tiek žaidėjai, tiek jūs turėjote žymiai daugiau dėmesio iš kitų klubų. Kaip vyko kalbos su „Lietkabeliu“?

– Kaip sakiau daug kartų, mes pasitikime vieni kitais. Pirmiausia, esame draugai su Martynu (aut. past. Purliu), labai gerbiu mūsų prezidentą (aut. past Alvydą Bieliauską).

Turėjome susitarimą, sakau tai atvirai, galbūt kiti treneriai to nedaro. Iki birželio 21 ar 22 dienos turėjau pasakyti savo sprendimą. Iki tol turėjau daug pasiūlymų, daug derybų. Jei būčiau norėjęs pasirašyti kontraktą su kitu klubu, ko gero, būtų reikėję ilgiau palaukti.

Tačiau namuose susėdome su žmona ir šeima ir priėjome išvados: „Lietkabelis“ man davė daug, kai buvau niekas. Žmonės Panevėžyje manęs nori, o tokio pačio jausmo iš kitų klubų negavau. Galiausiai, kai atėjo ta data, nutraukiau kalbas su kitomis komandomis ir pradėjome kalbėtis su Martynu. Suderėjome dėl kontrakto ir pradėjome dėlioti sudėtį kitam sezonui.

Nuotr. BNS

– Kai kurie ekspertai dvejojo, ar jums Lietuvoje dar yra, ką įrodinėti. Kokių asmeninių tikslų dar esate neįgyvendinęs?

– Pirmiausia, aš pats iš savęs keliu didžiulius reikalavimus, ambicijas. Galbūt tai nuskambės arogantiškai, bet aš manau, kad mes nepabaigėme savo darbo. Kitais metais vėl norime būti konkurencingi. Taip, turime naują sudėtį, eisime iš rungtynių į rungtynes ir prižadu sirgaliams, kad eisime laimėti, o ne pažaisti. O į rezultatus žiūrėsime kitą birželį.

– Grįžtant į Lietuvą, kokie dalykai yra lengvesni nei prieš ketverius metus?

– Dabar Panevėžyje jaučiuosi kaip namuose. Žinoma, daug žmonių sakytų, kad tai mažas miestas. Bet man jis patinka, jaučiuosi kaip namie, šeimai čia gera. Man lengviau, kai žinau, kur keliauju. Dirbu klube, kuriame turiu visišką laisvę ir palaikymą. Štabo nariai yra labai ištikimi. Šie dalykai kiekvienam treneriui reiškia daug.

– Per pastaruosius metus pasikviesdavote daug žaidėjų iš apatinės LKL turnyrinės lentelės dalies komandų. Tačiau ar stebite Lietuvos jaunimo komandos, „7bet-NKL“ lygą? Kaip žaidėjus skautina Nenadas Čanakas?

– Žiūriu daug rungtynių, ypač kai esu Panevėžyje, nes esu susikoncentravęs į krepšinį. Nepraleidžiu LKL rungtynių. Jei negaliu žiūrėti gyvai, tai žiūriu vėliau. Mano asistentai seka NKL ir jaunimo rungtynes. Galbūt aš jų žiūriu ne tiek daug, bet Laimonas Eglinskas (aut. past. asistentas) atidžiai tuo užsiima.

„Lietkabelis“ nesirenka žaidėjų pagal jų statistiką. Pirmiausia, žiūrime į charakterį. Tai – svarbiausia. Tada žiūrime, kaip jie žaidžia komandai, kaip jie elgiasi gynyboje. Tik noriu pasakyti, kad skaičiai mums nėra svarbūs. Stengiamės suburti logišką sudėtį, nesivežti tokio pačio stiliaus žaidėjų. Dažniausiai turime skirtingų stiprybių žaidėjus tose pačiose pozicijose.

Praėję metai buvo labai sėkmingi, bet užpernai padariau klaidų. Pavyzdžiui, Kyle‘as Vinalesas yra labai talentingas žaidėjas, bet komanda jo nepriėmė, jis pats neįdėjo pastangų, kad kurtų komandai. Dar anksčiau buvo tokia pati klaida su Kenu Brownu. Galiausiai, neįmanoma dirbti be klaidų. Apibendrinus, manau, kad darome gerą darbą komplektuodami komandą.

– Praėjusiais metais ilgesnis suolas labai pravertė „Lietkabeliui“. Ar manote, kad tai pavyko pakartoti ir dabar bent ant popieriaus?

– Taip. Mes nesame „Žalgiris“, nesame „Rytas“, neturime tokių resursų. Bet ilgesnis suolas mums yra tikrai svarbus. Šiemet turėsime labai jaunų ir patyrusių žaidėjų mišinį. Atiduosime visą save, kad parodytume gerą krepšinį.

Nesu Vanga (aut. past. aliuzija į Babą Vangą – garsią bulgarų aiškiaregę) ir nežinau, kaip bus, nes yra per daug X faktorių. Turime, ko gero, du geriausius Lietuvos jaunuosius žaidėjus Mantą (Rubštavičių) ir Murą (aut. past. Paulių Murauską). Bet niekada negali žinoti, kaip jie priims mano testus, kaip jie pritaps vyrų krepšinyje.

Peno yra panašaus stiliaus žaidėjas kaip Radičevičius, bet nėra aišku, kaip jis prisitaikys. Mūsų branduolys bus Gabrielius Maldūnas, Vytenis Lipkevičius ir Željko Šakičius. O toliau sunkiai dirbsime, tikrai žaisime nesavanaudiškai ir būsime kieti gynyboje.

Nuotr. BNS

– Prieš pradedant kalbėti apie naujus žaidėjus, paminėkime tuos, kurie išvyko. Panagiotis Kalaitzakis žengė į „Panathinaikos“, žais Eurolygoje. Kiek laimingas esate dėl jo?

– Žinoma, esu labai laimingas. Pirmiausia, Panagiotis yra puikus vyrukas, sunkiai dirba. Žinau, kad Graikijoje, kaip ir Lietuvoje ar Serbijoje, visi vaikai svajoja žaisti „Žalgiryje“, „Crvena Zvezda“, „Panathinaikos“, „Olympiakos“. Jis įgyvendino savo svajonę.

Tačiau darbas nesibaigia. Jis turi toliau dirbti, sakiau jam, kad jis padarė vieną žingsnį, bet privalo tęsti sunkų darbą. Jį treniruos juodkalnietis (aut. past. Dejanas Radonjičius), kurio treniravimo stilius yra panašus kaip buvusių Jugoslavijos trenerių. Panos turi geras savybes, kad išpildytų, ko Radonjičius nori: gera gynyba, komandinis žaidėjas.

Džiaugiuosi dėl jo, bet noriu pasidžiaugti ir už Dovydą Giedraitį. Jis taip pat nusipelnė Eurolygos komandos. Tikiuosi, kad jam viskas bus gerai po operacijos. Jam irgi parašiau žinutę, palinkėjau sėkmės. Abiem sakiau, kad jei reikės patarimo iš draugo – aš būsiu čia.

– Kaip minėjote, Dovydas Giedraitis persikėlė į „Žalgirį“. Praėjusį sezoną jį naudojote kaip pagrindinį žmogų gynybai vienas prieš vieną. Ar manote, kad jis panašų vaidmenį galės užpildyti ir Eurolygoje?

– Manau, kad taip. Pernai jis parodė, kad tikrai gali stabdyti Eurolygos lygio žaidėjus. Su daugiau pasitikėjimo, daugiau treniruočių, daugiau aukšto lygio žaidėjų „Žalgiryje“ ir geru trenerių jis dar labiau tobulės. Nėra lengva žaisti prieš Mike‘ą Jamesą ar Kostą Slouką, bet manau, kad Dovydas įrodys savo vertę ne tik gynyboje. Jis yra žaidėjas, kuris supranta krepšinį, žaidžia komandai, gerbia komandos draugus, visada perduos kitiems kamuolį. Nesijaudinu nei dėl Panos, nei dėl Dovydo.

– Kristupas Žemaitis papildė „Wolves“. Ką galite pasakyti apie jo progresą?

– Labai mėgstu Krisą, kaip ir kitus savo žaidėjus. Jis priėmė sprendimą, bet vis tiek jam linkiu tik geriausio. Jis mums tikrai padėjo ir nusipelnė, visų pirma, kvietimo į nacionalinę rinktinę.

Negaliu vertinti objektyviai, nes buvo tikrai skausminga kaip treneriui. Krisas turėjo būti vienas pagrindinių mūsų žaidėjų. Tačiau toks gyvenimas, jis pasirinko kitą variantą. Kaip ir sakiau, linkiu sėkmės ir tikiuosi, kad jis liks savo kelyje.

– Pereinant prie komplektacijos, pradėkime nuo branduolio – Vytenio Lipkevičiaus ir Gabrieliaus Maldūno. Kaip apibūdintumėte juos ne tik kaip žaidėjus, bet ir rūbinės lyderius?

– Jie yra mūsų lyderiai. „Lietkabelis“ nebūtų „Lietkabelis“ be jų. Jie tikrai rūpinasi komanda, paaukoja savo ego, savo interesus komandos labui. Kai kalbame apie „Lietkabelio“ sėkmę ne tik per praėjusį sezoną, bet ir per pastaruosius 3-4 metus, be Lipkevičiaus ir Maldūno tai nebūtų įmanoma.

Jie padarys viską dėl komandos, jiems nerūpi taškai. Jie bus pikti, jei kažkas nesigins. Jie kris ant kamuolio, kiekvienoje treniruotėje atiduos 100 proc. Kai paspaudžiau ranką Martynui, pirmasis tikslas buvo išsaugoti Lipkevičių ir Maldūną.

– Gynėjų linijoje Žemaitį ir Nikola Radičevičių keičia Stefanas Peno ir Kristianas Kullamae. Taip pat jungiasi 16,6 taškų vidurkį Vokietijoje turėjęs Jamelas Morrisas...

– Žemaitis ir Radičevičius jau parodė, ką jie gali padaryti. Mes stengsimės padėti Peno ir Kullamae padaryti tuos dalykus dar geriau. Galiu pasakyti, kad Radičevičius ir Peno yra panašaus stiliaus žaidėjai: talentingi, aukšti.

Kullamae yra žmogus, kurį prisiviliojome ne dėl statistikos. Matome, kad jis turi talento, potencialo, gali kurti kitiems, nėra savanaudis, gerai ginasi. Sunku kalbėti, kas bus geriau. Galėsime lyginti birželį.

Kalbant apie Jamelą, akivaizdu, jog jo duona – taškų rinkimas. Tačiau jei gali įmesti, o varžovai keičia gynybą – tu gali kurti. Dėl to tikiuosi, kad jis ne tik rinks taškus, bet ir kurs kitiems. Čia bus skirtinga filosofija nei Vokietijoje, bet galvoju, jog mums reikia tokio stiliaus žaidėjo.

– Po dvejų metų grįžtantis Željko Šakičius keičia Gediminą Oreliką. Dabar kroatui – 34-eri. Ar jo amžius jau kelia problemų?

– Jo amžius visiškai nesvarbus. Željko yra tikras profesionalas, jo kūnas visada yra puikioje kondicijoje. Be to, jis tarsi antras įžaidėjas. Željko puikiai supranta krepšinį, daug derinių kursime per jį. Pažįstame vienas kitą, labai svarbu, kad jis jau buvo kartu su Lipkevičiumi ir Maldūnu. Aš manau, kad ši trijulė bus lyderiais.

– Prisimenant jūsų komandas, visada stengdavotės turėti ketvirtos pozicijos žaidėją, kuris gali žaisti su kamuoliu. Paaiškinkite, kodėl jums patinka toks žaidimo stilius?

– Tai yra nostalgija iš mano žaidėjo karjeros. Buvau pats tokio stiliaus žaidėjas ir noriu turėti naują Čanaką savo komandoje (juokiasi). Aš buvau tas, kuris negalėjo greitai bėgti, aukštai šokti, bet kažkaip suvokiau krepšinį skirtingai nei kiti.

Žinoma, juokauju. Visi treneriai turi savo derinių knygą. Kažkodėl maniškėje sunkiojo krašto pozicija yra labai svarbi. Jie turi mesti taškus, išnaudoti missmatch situacijas, perduoti kamuolį. Šakičius, Orelikas, Sajus, Gagičius turėjo daug naudos iš to. Mano sistemoje svarbiausia yra ketvirtoji pozicija.

Nuotr. BNS

– Centrų linijoje bus Gyorgijus Golomanas ir Benas Griciūnas. Kalbant apie pirmąjį, ar jis yra panašus žaidėjas kaip tritaškius svaidęs Kaspars Berzinš?

– Golomanas yra skirtingas žaidėjas. Jokia paslaptis, kad Berzinš yra žymiai geresnis metikas. Tačiau Golomanas turi kitų dalykų: yra jaunesnis, mobilesnis nei Kaspars, gali atakuoti iš close-out situacijų. Labai mėgstu Kasparą, bet Golomanas yra 11 metų jaunesnis ir normalu, kad jis mobilesnis.

Akivaizdu, kad jis neturi tokios patirties kaip Kaspars. Bet tikiu, kad Golomanas mums tikrai padės.

– Taip pat turėsite du labai talentingus lietuvius – Mantą Rubštavičių ir Paulių Murauską. Ką jie turės padaryti, kad išsikovotų minutes aikštelėje?

– Jie tikrai negaus minučių vien dėl to, kad yra talentingi. Dabar jie žais vyrų krepšinyje ir turės daryti dalykus, kurie padeda komandai. Mes nežaisime tam, kad keltume Murausko ar Rubštavičiaus akcijas. Jie padės komandai ir tokiu būdu reklamuos save.

Man svarbiausias dalykas yra gynyba. Puolime galiu užmerkti akį prieš daugybę klaidų: pamirš derinį, nepataikys laisvo metimo, priims blogą sprendimą. Bet neatleisiu, jei jie nenorės gintis, nenorės padaryti pražangos. Turiu kantrybės vienai klaidai, bet jie privalo gintis.

– „Lietkabelis“ vėl žais Europos taurėje, kurioje neliko „Virtus“, „Valencia“ ir „Partizan“. Ką galvojate apie savo grupę ir ar galima sakyti, kad turnyro pajėgumas kiek krito?

– Akivaizdu, kad pasitraukus tokioms komandoms, lygis kiek pažemėjo. Tačiau yra nauja britų komanda su gera sudėtimi, patyrusiu treneriu. Net gi rumunų klubas turi labai rimtą biudžetą. Tiesiog nebėra tokių vardų kaip „Valencia“, „Partizan“, „Virtus“, tad tokios kokybės nėra.

Aš galvoju, kad mūsų grupė yra kiek sunkesnė nei kita. Nekeliame jokių tikslų, eisime iš rungtynių į rungtynes, atiduosime visą save ir pamatysime. Pernai prieš sezoną nenorėjome likti devinti ar dešimti, o galiausiai trūko vieno metimo, kad užimtume trečią vietą.

Europos taurės grupės:

A grupė B grupė Badalonos „Joventut“ Tel Avivo „Hapoel“ Liublianos „Cedevita Olimpija“ Las Palmo „Gran Canaria“ Venecijos „Umana Reyer“ Podgoricos „Budučnost“ Bursos „Frutti Extra“ Trento „Dolomiti Energia“ Panevėžio „Lietkabelis“ Ankaros „Turk Telekom“ Breso Burgo JL Patrų „Promitheas“ Ulmo „Ratiopharm“ Paryžiaus „Basketball“ Brešos „Germani“ Hamburgo „Towers“ Klužo Napokos „U-Banca Transilvania“ Vroclavo „Šlask“ Kamianskės „Prometey“ Londono „Lions“

– Konkurencija LKL auga – prisijungė „Gargždai“, dideles ambicijas kelia „Wolves“...

– Lietuvoje dirbsiu penktąjį sezoną ir mano nuomone, tai bus stipriausia lyga per šį laiką. „Žalgiris“ daro viską, kad praėjęs sezonas nepasikartotų, „Rytas“ yra čempionas, įsigijo gerų žaidėjų ir sieks pakartoti sėkmę.

Naujas klubas taip pat turi didelių ambicijų. Mano nuomone, „Neptūnas“ yra žymiai geresnis ant popieriaus nei buvo pernai. Jie išsaugojo Gailių, Janavičių, Girdžiūnas grįžo. Tik pamatysime dėl amerikiečių.

Donaldas Kairys tikrai surinks rimtą sudėtį Utenoje. Taip pat „Šiauliai“ su Antanu Sireika, senas vilkas Virginijus Šeškus irgi suburs komandą (šypteli). Galvoju, kad kitą sezoną bus labai sunku, o krepšinio žmonės mėgausis rungtynėmis.