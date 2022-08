Atamano patarimas turkų žiniasklaidai: „Reikia skirti daugiau dėmesio“

Nuotr.: ZUMAPRESS.com - Scanpix

Turkijos rinktinės vyriausiasis treneris Erginas Atamanas po pergalės kontroliniame mače dalino patarimus žiniasklaidai.

Sekmadienį turkai 94:78 nugalėjo lenkus.

Po rungtynių Atamanas pasidžiaugė, kad vietiniai draugiškame turnyre aistringai palaikė komandą, bet reikalavo daugiau dėmesio iš žiniasklaidos.

„Mane labiausiai džiugina, kad mes vėl užkūrėme 12-os milžinų dvasią, – sakė Atamanas. – Tai man svarbiausia.

Žmonės užpildė areną, bet aš manau, kad žiniasklaida turi skirti daugiau dėmesio mūsų pastangoms, perskirstant dėmesį nuo futbolo į krepšinį.

Antradienį išskrendame į Atėnus, kur nuo trečiadienio sužaisime trejas rungtynes.“

Kol kas turkai vertėsi be natūralizuoto amerikiečio Shane'o Larkino. Be jo ekipa 96:70 įveikė Ukrainą, 103:104 per pratęsimą nusileido slovėnams.

„Larkinas yra pakankamai geroje formoje, dalyvauja treniruotėse, kartu ir individualiose. Greičiausiai jis pradės žaisti Graikijoje.

Larkinas pažįsta sistemą ir nenorime jo nualinti. Mums reikia šviežio Larkino pasaulio čempionato atrankos lango mačams su Latvija ir Serbija bei mūsų pagrindiniam tikslui – Europos čempionatui“, – kalbėjo dukart paeiliui Eurolygos čempionas.

Kalbėdamas apie rungtynes su lenkais Atamanas pasidžiaugė vykstančiu progresu.

„Vis dar esame ankstyvoje pasiruošimo dalyje po 9 dienų stovyklos. Nepaisant to, viskas yra gerai.

Geriname žaidimą kiekvienose rungtynėse ir artėjame savo tikslų link. Shane'as Larkinas, Alperenas Šengunas, Sertačas Šanli šiandien nežaidė, nors yra mūsų branduolio žaidėjai.

Nepaisant to, dalinomės kamuoliu ir kartais gerai gynėmės. Sehmusas Hazeris ir neseniai pakviestas Ercanas Osmani atrodė neblogai, nors šią vasarą praleido daug laiko be krepšinio“, – sakė Atamanas.

Turkai Europos čempionate žais A grupėje su Belgija, Bulgarija, Sakartvelu, Ispanija ir Juodkalnija.