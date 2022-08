„Jaunesni, agresyvesni, fiziškesni“: kaip „Žalgirio“ komplektaciją vertina trenerių štabas?

Nuotr.: LKL, ZumaPress - Scanpix | A.Zaikauskas/BasketNews iliustracija

Praėjusį sezoną košmarą išgyvenęs Kauno „Žalgiris“ vasarą darė viską, kad nuviliantys rezultatai nepasikartotų – pasikviesti 9 naujokai ir iš esmės pakeistas komandos veidas.

Ignas Brazdeikis Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: SF Amžius: 23 Ūgis: 201 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Didelį sukrėtimą patyręs ir pirmą kartą po 12 metų pertraukos Lietuvos krepšinio lygos (LKL) nelaimėjęs „Žalgiris“ tarpsezoniu siekė vaikytis šiuolaikinio krepšinio tendencijas – tapti agresyvesniais ir fiziškesniais, o dėl to ekipa stipriai atjaunino sudėtį.

Akivaizdu, kad jaunai ir naujai komandai reikės laiko vienas kitą pajusti, tačiau laikas šį tarpsezonį nebus „Žalgirio“ sąjungininkas – komandos vyr. treneris Kazys Maksvytis prie komandos prisijungs tik po Europos čempionato, o pasiruošimo su komandą kartu nepradės dar ir septyni žaidėjai – šeši iš jų sportuoja su savo šalių rinktinėmis, o Dovydas Giedraitis gydosi traumą.

Priedas prie to – Eurolygos žaidėjų asociacijos taisyklės. „Žalgiris“ planavo pasiruošimą pradėti rugpjūčio 20 dieną, tačiau dėl esančio reglamento šią datą turės dar pora dienų pavėlinti.

„Jei galėtume pradėti sportuoti visi kartu, tada būtų užtektinai laiko apsiprasti vienas prie kito. Dabar sąlygos yra visai kitokios, nes daug žaidėjų ruošis sezonui atskirai, – BasketNews pasakojo „Žalgirio“ pasiruošimui vadovausiantis Gintaras Krapikas. – Surinkus naują komandą yra labai svarbu laikas kartu, o jį mes turėsime likus porai dienų prieš LKL pradžią, nes tikimės, kad rinktinė eis iki pabaigos Europos čempionate. Įsivaizduoju, kad sezono pradžioje trūks bendrų treniruočių.“

Iš praėjusio sezono pagrindinės sudėties komandoje liko tik Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius, Edgaras Ulanovas, Karolis Lukošiūnas ir Tyleris Cavanaugh, o prie jų prisijungė Keenanas Evansas, Ignas Brazdeikis, Tomas Dimša, Dovydas Giedraitis, Arnas Butkevičius, Rolands Šmits, Kevarriusas Hayesas, Laurynas Birutis ir Motiejus Krivas.

Kauno „Žalgiris“ Pozicija Žaidėjas Amžius Ūgis PG Mantas Kalnietis 35 196 PG Lukas Lekavičius (naujiena) 28 181 PG/SG Keenanas Evansas (naujiena) 25 191 SG/PG Dovydas Giedraitis (naujiena) 21 193 SG Karolis Lukošiūnas 24 195 SG Liutauras Lelevičius 19 201 SG Tomas Dimša 28 196 SG/SF Ignas Brazdeikis (naujiena) 23 201 SF Edgaras Ulanovas (naujiena) 30 199 SF/PF Arnas Butkevičius (naujiena) 29 196 PF Rolands Šmits (naujiena) 27 208 PF Tyleris Cavanaugh 28 206 C Kevarriusas Hayesas (naujiena) 25 205 C Laurynas Birutis (naujiena) 24 213 C Motiejus Krivas (naujiena) 17 214 Treneris Kazys Maksvytis Sutartys baigėsi: Tai Websteris (negrįš), Janis Strelnieks (negrįš), Paulius Jankūnas (baigė karjerą), Nielsas Giffey (negrįš), Marekas Blaževičius (negrįš), Joshas Nebo (negrįš), Artūras Milaknis, Regimantas Miniotas (negrįš), Joffrey Lauvergne'as (negrįš) Domina: Komplektacija baigta

„Žalgiris“ verčia naują istorijos lapą, kurio pradžiai startą duos ir komandos naujokus pirmasis galimybę pačiupinėti turės praėjusį sezoną į Kauno klubą sugrįžęs Krapikas.

„Baigiau savo atostogas anksčiau laiko ir su treneriu Kaziu (Maksvyčiu) vasaros viduryje apsitarėme planą, kaip dirbsime klube, kol jis bus rinktinėje, – BasketNews dėstė 61-erių specialistas. – Pradėsime taktinius dalykus nuo pradžių ir grįžus Kaziui nereikės visko praeiti iš naujo, o jis tiesiog galės tęsti pradėtus darbus. Žinome, kad daug žaidėjų neturėsime, bet jų daugiau ir nepasidarys. Mūsų tikslas bus įvesti klube esančius krepšininkus į geriausią individualią sportinę formą ir suteikti jiems geriausias sąlygas tai padaryti.“

Netrukus signalą „Žalgirio“ 2022-2023 metų sezono startui duosiantis Gintaras Krapikas BasketNews išsamiai papasakojo apie kauniečių komplektacijos idėjas bei atskirai aptarė kiekvieno naujoko prisijungimą.

– Kiek trenerių kolektyvas yra patenkintas komplektacija ir kokia žaidimo filosofija bus diegiama šiai sudėčiai?

– Jei galėtume pažiūrėti į priekį ir žinoti, kad mūsų įsigyti žaidėjai sužais taip, kaip gali, sakyčiau, jog viską padarėme gerai. Mes tikimės, kad taip ir bus. Plika akimi matosi, jog norime būti greitesni, jaunesni, agresyvesni, fiziškesni. Turime jaunesnius žaidėjus, niekas nėra apdraustas nuo traumų, bet jaunas kūnas yra mažiau nudėvėtas ir traumų tikimybė yra mažesnė. Tokia mintis ir buvo.

– Akivaizdu, jog šiemet pakeista filosofija ir buvo bandoma sutaupyti pinigų priekinėje linijoje, juos didinant perimetro linijai. Ar prieš pradedant komplektaciją ir atsimenant pradines idėjas, įsivaizduojamos sudėties profilis buvo panašus?

– Būtų labai optimistiška manyti, jog į kiekvieną poziciją įsigysime pirmus variantus. Ir čia neverkiame dėl biudžeto, jis yra toks, koks yra, ir didesnis nepasidarys, jei mes verksime. Buvome numatę kandidatus, kuriuos kai kuriose vietose norėjome įsigyti kitus, bet tai būtų per daug optimistiška. To nebūna, bet įsigijome visus žaidėjus, kurie buvo išankstiniame mūsų sąraše.

Gali turėti pačią stipriausią priekinę liniją, bet jei neturėsi žaidėjų, kas žaidimą organizuos ir kurs, šiuolaikiniame krepšinyje nieko nepasieksi. Todėl tokia ir buvo mintis, kad didžiausias akcentas yra ant gynėjų, o ar pasirinkome gerai... Eurolyga yra tokia negailestinga, kad labai greitai atsakys į visus klausimus.

Nuotr. Kauno Žalgiris

– Kažkada mūsų tinkalaidėje pasakiau, jog surinkta labai fiziška komanda, galinti keistis ginamaisiais visose vietose ir dėl galimybių gynyboje man primenanti Kazanės UNIKS. Ar šios komandos stiprybė ir turėtų būti gynyba?

– Bijočiau taip apsibrėžti. Vis tiek dabar krepšinyje norisi matyti ne tik sukastais dantimis besikaunančią komandą, bet ir kažką sukuriančią puolime. Komandoje turime ne tik gerai besiginančių žaidėjų, bet ir renkančių taškus. Dabar belieka žiūrėti, kaip jie adaptuosis čia ir reikės atskleisti jų stipriausias puses.

Bet, be abejo, pirmoji mintis – būti stabiliems ir solidiems gynyboje. Surinkti kūnai leis keisti gynybas, taip pat taikyti switch all (liet. visų žaidėjų besikeičiančią gynybą) gynybą, kuri yra labai svarbi sėkmės dalis šiuolaikiniame krepšinyje. Atrodo, jog tokia gynyba sudėtyje yra pasiruošę žaisti šeši žaidėjai, bet Eurolyga greitai parodys tikrą realybę.

– Kalbant atskirai apie pozicijas, perimetro grandyje vienintelis Mantas Kalnietis yra gynėjas, kuris pirmiausia kuria žaidimą, kai kiti gynėjai yra daugiau orientuoti į taškus. Ar nėra abejonių, kad gali trūkti kūrybos?

– Galbūt iš pradžių taip neatrodo, bet galvoju, kad Ignas Brazdeikis tokią savybę taip pat turi. Nors jis ir yra tas, kuriam duodi kamuolį ir jis padarys ant savęs taškus, bet dabar eilė rungtynių parodė, kad jis gerai jaučiasi Europos krepšinyje ir aklai nelipa prieš du-tris žmones. Jis dažnai atmeta kamuolius atgal ir gerai skaito situacijas.

Manau, kad ne tik Mantas Kalnietis, kuriam jau bus 36-eri, bus kuriantis žaidėjas. Jei nuo jo vieno būtume priklausomi, tai tikriausiai mums būtų liūdnoka. Aišku, mes džiaugiamės, kad Mantas mums padės nuo pasiruošimo pradžios, jis protingas ir supranta savo vaidmenį, bet tiek Evansas, tiek Dimša irgi yra kuriantys žaidėjai.

Pas trenerį Kazį labai svarbu papildomas perdavimas, kad būtų išmestas ne geras metimas, o idealus. Žiūrint į sudėtį, galbūt dar vieno žaidėjo čia norėtųsi, bet, pirmiausia, ne visada yra tokių krepšininkų rinkoje, o, kita, reikia žiūrėti, ką turime kišenėlėje. Nesame ta komanda, kuri gaus viską, ko nori. Mums reikia laukti, kol rykliai apsiperka ir žiūrėti, kas mums likę įdomaus bei kovoti dėl jų.

Nuotr. S.Magrisso - Getty Images | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

– Vienu pagrindinių komandos žaidėjų turėtų būti jau minėtas Keenanas Evansas, su kuriuo derybos užtruko. Kokį matote jo potencialą ir kurios savybės labiausiai atkreipė jūsų dėmesį?

– Aš galvoju, kad čia reikia išskirti du žaidėjus – tiek Evansas, tiek Rolands Šmits atėjo iš Europos grandų. Jie neturėjo tokių didelių vaidmenų, kaip turės Kaune, nes buvo milžiniška konkurencija – Scottie Wilbekinas ir Nikola Mirotičius yra absoliutus Eurolygos elitas. Tikimės, kad Evansas su Šmitu visą savo potencialą parodys „Žalgiryje“, kur gaus ir daugiau minučių, ir laisvės. Klausimas, kaip jie susitvarkys su atsakomybėmis, bet tiek Evansą, tiek Šmitą matome kaip kito sezono „Žalgirio“ vedlius.

– Su Evansu komandą puolime vesti turėtų Ignas Brazdeikis, kurio stiprybes jau minėjote, bet jis yra daugiau matomas ne sau įprastoje trečiojo numerio, o atakuojančio gynėjo vietoje. Kokie yra didžiausi klaustukai patiems treneriams prieš jo debiutinį sezoną Europoje?

– Pagrindinis dalykas, kurį pamatėme vasarą, kad jis yra daugiau antras nei ketvirtas numeris, nors dar prieš jam atvykstant pats treneris Kazys (Maksvytis) galvojo kitaip. Apskritai, šiuolaikiniame krepšinyje pozicijos labai supanašėjo. Pavyzdžiui, penketas su Brazdeikiu, Edgaru Ulanovu ir Arnu Butkevičiumi. Turbūt net nelabai svarbu, kas būtų antras, trečias, o kas ketvirtas numeris.

Vienintelis dalykas – reikia stabiliai pataikyti, bet metimą Ignas irgi turi. Jam tik reikės papildomai dirbti ant išlindimų po stagerių ir staigių metimų, kad iš jo tradicinės nominalios trečios pozicijos perėjimas į antrą būtų dar lengvesnis.

Nuotr. Paulius Peleckis/BNS

– Vasaros pradžioje prie komandos prisijungė Arnas Butkevičius, bet atvykus Brazdeikiui pradėta kalbėti, jog galbūt toks sprendimas buvo skubotas. Kiek Iggy atvykimas keičia Butkevičiaus numatytą vaidmenį komandoje?

– Nenoriu leistis į gilesnes diskusijas, nes vyr. treneris čia turės daugiau idėjų, bet įsivaizduoju, kad tiek Arnas, tiek Ignas, tiek Edgaras vienu metu galės žaisti aikštėje. Pabandysime įvairius variantus ir viskas priklausys nuo Butkevičiaus, kaip jis pritaps naujoje aplinkoje.

– Antro atakuojančio gynėjo vietą turėtų užimti Tomas Dimša, kurį jūs dar treniravote praėjusiame etape „Žalgiryje“. Kuriose vietose jis atrodo labiausiai patobulėjęs ir, jūsų nuomone, kas bus jam svarbiausia, norint įsitvirtinti Eurolygoje?

– Didžiausias klausimas – pats perėjimas į šitą lygį. Ispanijoje, Italijoje jis turėjo visai kitą vaidmenį, dažnai buvo su kamuoliu, jam buvo skirti deriniai, statusas komandoje leido pramesti metimus ir daryti klaidas. Čia tokių privilegijų nelabai bus, su vaidmeniu reikės tvarkytis iš karto, jei norės tapti solidžiu rotacijos žaidėju. Faktas, jog pradžioje juo pasitikėsime, bet jis ateina į Eurolygą iš žemesnio lygio, o tokiais atvejais prisitaikymas nebūna lengvas.

Dimša subrendo kaip žaidėjas. Prie manęs „Žalgiryje“ buvo lūžio momentas, kai jis patyrė traumą ir pagalvojome, kad geriau Tomą išleisti į kitą komandą, kur gautų daugiau minučių. Galimybes jis išnaudojo ir grįžo į „Žalgirį“ per kitą kelią, o ar jis pasiruošęs kilti dar aukščiau ir įrodyti save Eurolygoje, greitai pamatysime.

– „Žalgiris“ šią vasarą patikėjo Dovydo Giedraičio perspektyvomis. Kas jus labiausiai žavi Dovio žaidime ir ar galima tikėtis, kad jau artėjančiame sezone jis sudarys rimtą konkurenciją Dimšai ir kitiems savo pozicijos žaidėjams?

– Pirmiausia, tokius jaunus žaidėjus mes, treneriai, vertiname paprastai – ar jis šiuo momentu gali pasiginti Eurolygoje? Taip, jis jau gali. Tai yra didelis privalumas ir užtarnaus minutes Eurolygoje, o ką dar gausime šalia, tai tik pridės Dovydui papildomus pliusus. Kiek bus tų minučių priklausys nuo to, kaip jis po traumos įeis į sportinę formą ir kiek laiko tai užtruks.

Jis tikrai gali ir nori gintis, turi fizinius duomenis. Atsimename pusfinalio seriją su „Lietkabeliu“ – tiek jis, tiek (Kristupas) Žemaitis mūsų vieninteliam užtikrintam gynėjui Lukui Lekavičiui praktiškai nedavė kvėpuoti. Reiškia, žmogus turi galimybes gintis ir tai yra gerai, o jam dar tik 21-eri metai. Dovydo mentalitetas yra tinkamas, nors jis ne mūsų sistemos auklėtinis. Jis išnaudojo savo šansą Ispanijoje, kur atsispyrė nuo „7bet-NKL“, o „Lietkabelyje“ jau matėme to vaisius. Tikrai matome dideles jo perspektyvas.

Nuotr. BNS

– Eilę metų „Žalgiriui“ nereikėjo sukti galvos dėl elitinio snaiperio komandoje, kai joje buvo Artūras Milaknis. Dabar teoriškai vienintelis tikras snaiperis komandoje yra Karolis Lukošiūnas. Ar tikite, kad Karolis jau dabar gali lygiaverčiai pakeisti Milaknį Eurolygoje? Ir, apskritai, ar neatrodo, jog komandai gali trūkti patikimų metikų?

– Į popierių žiūrint – taip, trūksta. Bet turėti ir Lukošiūną, ir Milaknį komplektacijoje būtų neprotinga. Ar Karolis jau dabar yra pasiruošęs pakeisti Milą? Galėsiu pasakyti tik tuomet, kai jis eilę rungtynių gaus stabilių minučių. Tada galėsime pasakyti, ar padarėme klaidą pasilikdami Lukošiūną ir paleisdami Milaknį.

Kad jis gali žaisti, Karolis parodė jau praėjusiame sezone, bet matėme, jog trūksta ir stabilumo. Jam 25-eri, matome perspektyvą ir dabar yra tas amžius rodyti rezultatą. Komandine gynyba mes esame patenkinti, individualios norėtųsi geresnės, bet, jei nuoširdžiai, šioje vietoje ir Artūras nebuvo geriausias gynėjas.

– Kalbėjote apie Rolandą Šmitą ir jo perspektyvas tapti pagrindiniu priekinės linijos žaidėju. „Barcelonoje“ jį matėme daugiau tik kaip gynybinį žaidėją. Kaip labiausiai latvį galima išnaudoti puolime?

– Puolime jis turi daug ginklų. Pirmiausia, žaidimas po krepšiu. Jis – fiziškai galingas vyras, 208 cm ūgio su ilgomis rankomis, nevengiantis ir net dažniau ieškantis žaidimo kontakte. Jei žaidžia prieš lėtesnį oponentą, jis gali sužaisti pikenpopą, taip pat atakuoti close out situacijas. Šmits žais per abi pozicijas, potencialas yra didelis ir vienintelis klausimas, kaip jam pavyks prisitaikyti prie visai kito vaidmens nei „Barcelonoje“. Čia laukia daug naštos ir prie to reiks greitai priprasti.

Vis tik, kiek girdėjau, „Barca“ norėjo jį pasilikti ir pratęsti sutartį, tad reiškia, kad net Eurolygos topinis klubas vertina jo naudą komandai. Galvoju, kad mums tai – labai rimtas įsigijimas.

Nuotr. ZUMAPRESS.com - Scanpix | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

– Vienintelis „Žalgiryje“ likęs legionierius iš praėjusio sezono – Tyleris Cavanaugh. Praėjusiame sezone jis turėjo gerų atkarpų, tačiau sezono pabaiga buvo sunki. Ar galima tikėtis iš jo ryškaus kokybinio šuolio antrajame sezone?

– Sezono eigoje, kai dar su Kaziu nebuvome „Žalgiryje“, matėme labai solidžias jo atkarpas. Jis žaisdavo labai daug minučių ir sezono pabaigoje Cavanaugh atrodė truputį pavargęs. Paskutinėje sezono stadijoje jis tikrai nedemonstravo to, ką sugeba. Nebuvo jokių minčių jo atsisakyti, nes žinome, kad jis bus žymiai naudingesnis nei sezono pabaigoje.

– Dar vienas naujokas priekinėje linijoje – Kevarriusas Hayesas. Jis matomas kaip pagrindinis vidurio puolėjas, nors dar prieš du sezonus Vilerbano ASVEL buvo trečias komandos centras. Kas treneriams leido patikėti, jog jis galės sėkmingai kautis su Eurolygos elitu?

– Nors praėjusiais metais turėjome Joshą Nebo ir atletiškesnio žaidėjo nelabai gali tikėtis, bet jis nebuvo gerai besiginantis žaidėjas. Tiek komandinėje, tiek individualioje gynyboje. Taip pat ir JoJo (Joffrey Lauvergne'as). Taigi mums norėjosi turėti žaidėją, kuris rungtyniavo žemesniame lygyje, bet yra buvęs didžiojoje scenoje ir laukia galimybės parodyti tikrąjį savo potencialą.

Hayesas irgi yra užtektinai atletiškas, bet tikrai gali gintis geriau nei buvę „Žalgirio“ centrai. Puolime, be abejo, jis neišplės žaidimo bei nematysime jo daug žaidžiančio nugara, bet Kevarriusas gali įgyvendinti tokias pat situacijas, kaip buvo ir su Nebo – tiek efektingai pakartoti netaiklų metimą, tiek sužaisti pikenrolą.

– Jei Hayesas tokiame vaidmenyje atrodo rizika, ne ką mažiau klausimų yra dėl Lauryno Biručio antro vidurio puolėjo vietoje. Kodėl buvo nuspręsta porą sezonų šalia Eurolygos buvusį Mareką Blaževičių pakeisti Biručiu ir kokius matote pastarojo pranašumus?

– Pasakysiu paprasčiau. Nebesinorėjo, kad Marekas dar vieną sezoną lauktų šanso. Aš esu asistentas, teisingiausiai gali atsakyti treneris Maksvytis, bet būtų gaila, jei Marekas gautų tik minučių trupinius. Norėjosi, kad jis išeitų į kitą komandą ir parodytų savo visą potencialą, kurį jis turi. O kelias atgal visada yra. Nebuvo taip, kad jį nurašėme, bet buvo abejonių, ar jis jau dabar gali Eurolygoje būti antru centru. Dabar jis pabėgs nuo visų vertinimų Lietuvoje, atsiribos nuo visko ir tikiu, kad ateityje turės galimybę grįžti į Kauną.

Grįžtant prie kitos klausimo dalies apie Birutį, jis taip pat grįžta į „Žalgirį“ po nelabai sėkmingo pirmo etapo. Pakliūti du sezonus iš eilės į naudingiausių žaidėjų penkioliktuką Ispanijoje yra rodiklis. Tu čia parodai, kad bręsti, taip pat atsikratei traumų ir dabar turėsi dar vieną galimybę įrodyti, jog esi vertas vietos Eurolygoje.

Kitas dalykas, visi kalba apie switch all gynybas, bet komandos kažkodėl nepamiršta įsigyti 210 cm ar 213 cm ūgio žaidėjus. Tokio profilio centrą reikia turėti ir tikrai bus atkarpų, kur Biručio ūgis ir rankų ilgis bus reikalingas. Tai buvo vienas faktorių, kodėl nusprendėme jį pasikviesti.

Nuotr. D.Lukšta, D.Repečka | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

– Paskutinis neapkalbėtas naujokas – Motiejus Krivas. Jis laikomas vienu perspektyviausių jaunųjų Lietuvos žaidėjų. Ar galima tikėtis, jog jau artėjančiame sezone aukštaūgis sudarys rimtą konkurenciją dėl minučių kitiems dviem vidurio puolėjams?

– Treniruotėse vyrų krepšinyje aš jo nemačiau, bet su kolegomis nemažai teko kalbėtis apie jį. Jis buvo kviečiamas į „Žalgirio“ treniruotes dar pernai ir čia tikrai nesutrikdavo. Mačiau jį aštuoniolikmečių čempionate ir aiškiai matėsi, kad jis ne tik savo pozicijoje yra perspektyviausias Lietuvoje, bet ir vienas tokių visoje Europoje. Artėjančiame sezone jam sueis 18 metų, jis bręsta, todėl yra logiška turėti tokio amžiaus trečią centrą. Jis nebus nuliūdęs, jei negaus minučių Eurolygoje, yra LKL kovos, taip pat aukščiausio lygio varžovai treniruotėse.

Viskas greitai pasimatys treniruotėse. Nė vienas protingas treneris nelaikys padėti galinčio žaidėjo ant suoliuko. Jeigu jis įrodys, kad jau dabar gali žaisti aukščiausiame lygyje, tą ir darys. Jeigu ne, turės tą kartesnį obuoliuką įkąsti ir truputį palaukti.

– 9 nauji žaidėjai, o antras vyriausias komandos krepšininkas bus Ulanovas. Faktas, kad tai – nauja ir jauna komanda, kuriai reikės laiko ir kantrybės. Lietuvoje tikslai aiškūs – susigrąžinti titulą. O koks logiškas lūkestis būtų Eurolygoje, atsižvelgiant į visas aplinkybes?

– Nenorėčiau sakyti, kad komanda labai jauna. Būrys žaidėjų 25-29 metų. Tai puikus amžius žaidimui – einama link karjeros piko, kūnas dar nenunešiotas, bet jau patyręs rimtų kovų. Tiek Evansas, tiek Šmits, tiek Hayesas jau žaidė Eurolygoje, Brazdeikis buvo NBA aplinkoje. Komanda ženkliai pajaunėjusi, bet ji nėra nesubrendusi. Mums tik reikės stengtis, kad jie savo geriausias savybes kuo greičiau atskleistų „Žalgiryje“.

Dėl lūkesčių, tai kažką pasakyti labai sunku. Eurolygos stiprūs klubai dar labiau sustiprėjo, o tie vadinami silpnesni – priartėjo prie stipriųjų. Kai grįš treneris Maksvytis, jis galės geriau įvertinti realius lūkesčius sezone.