Europos čempionių dirigentas: „Net nemoku apsakyti emocijų“

Nuotr.: Paulius Paleckis/BNS

Pro Vilniaus oro uosto atvykimo vartus žengusi Lietuvos aštuoniolikmečių merginų rinktinė tryško čempioniškomis emocijomis.

Praėjus daugiau nei dviem dienoms nuo istorinio finalo su Ispanija džiaugsmas vis dar kunkuliavo kretant į artimųjų glėbį.

Sekmadienį Viliaus Stanišausko auklėtinės 78:75 patiesė Ispanijos rinktinę ir iškovojo auksą. Lietuvos krepšiniui – pirmąjį merginų turnyre nuo 2008 metų ir vos antrąjį A diviziono varžybose.

Kretoje, Herakliono arenoje, Lietuvos himnas skambėjo labai stipriai. Nugalėtojų akyse kaupėsi džiaugsmo ašaros.

Lietuvėms iš dešinės stovėjo mūsiškių ką tik nugalėtos penkto pasaulio merginų jaunimo reitingo atstovės – ispanės. Iš kairės – bronza pasidabinęs Prancūzijos jaunimas, esantis trečias pasauliniame reitinge.

Vyr. treneris Stanišauskas ir jo štabas dairėsi ir negalėjo suvokti, kokios reikšmės tai pergalė.

„Buvo tokia emocijų jūra… – Vilniaus oro uoste per sutiktuves komentavo Stanišauskas. – Kalbėjome ir su treneriais. Stovime ant pakylos, šalia prancūzės ir ispanės, o mes, lietuviai, iškėlę vėliavą dainuojame himną. Net nemoku apsakyti emocijų. Ir dar dabar atrodo visi kalba, klausinėja, skambina ir žurnalistai su klausimu „Ar įsivaizduojate, ką jau padarėte, ką pasiekėte?“ Emocijų labai daug. Yra emocinis ir fizinis nuovargis. Manau, kad reikia truputį laiko suprasti, ką padarėme.“

Stanišausko treniruojama dalis šių krepšininkių trankiai žengė į jaunimo krepšinį 2019 metais, kada su driokstelėjusia Juste Jocyte priešakyje iškovojo Europos jaunučių (iki 16 metų) čempionato sidabrą.

Jis komandoje įžiebė tikėjimą, po trejų metų Kretoje vedusį iki aukščiausios pakylos.

Be to, leido Lietuvai pasauliniame merginų jaunimo reitinge pakilti per šešis laiptelius – iki 14 vietos.

„Po 2019 metų ir antros vietos nebuvo kitų minčių, – apie auksinį tikslą kalbėjo Stanišauskas. – Atvažiavome tikrai laimėti medalių. Apie pirmąją vietą irgi visada galvojome. Žinojau, ką panelės gali jau nuo 2019 metų, ypač turint Justę savo komandoje. Pirminis planas buvo penketukas ir patekimas į pasaulio čempionatą, bet mintyse tikrai galvojome ir apie medalius, ir apie pirmąją vietą.“

Sidabrą laimėjusios Stanišausko auklėtinės buvo pelniusios istorinį šansą žaisti 2020 m. pasaulio U17 čempionate, bet jis neįvyko dėl COVID-19.

Dabar aukso medaliai atnešė bilietą į kitų metų pasaulio U19 čempionatą. Jame Lietuvos atstovės žaidė keturis kartus, paskutinį jų – 2013 metais.

„Labai tikiuosi, kad sulig šita pergale mes ir kitais metais kažką parodysime pasaulio čempionate, – apie 2023 m. Madride vyksiančias pirmenybes sakė Stanišauskas. – Ko ir palinkėjau merginoms dabar susirinkus, kad neužriestume nosių ir parodytume, kad čia ne kažkoks atsitiktinumas, kad galime ir pasaulio čempionate parodyti gerą žaidimą ir iškovoti medalius.“

Fantastiškai žaidusi Jocytė po čempioniško triumfo buvo pripažinta Europos jaunių čempionato MVP.

Lapkričio viduryje 17-ąjį gimtadienį minėsianti krepšininkė aikštelėje darė viską žaisdama trigubo dublio ritmu.

Ji vidutiniškai rinko po 19,1 taško, 7,1 atkovoto ir 2,1 perimto kamuolio, atliko po 6,9 rezultatyvaus perdavimo ir įsirašė po 20,6 naudingumo balo per 28 žaidimo minutes.

Po 2019 m. sidabrinio Europos šešiolikmečių čempionato į Vilerbano ASVEL akademiją persikėlusi lietuvė bręsta moterų krepšinyje ir skleidžiasi dar labiau.

„Fiziškumas didesnis, tobulėja mentaliai, sportuoja su geriausiomis krepšininkėmis, – Jocytės progresą komentavo Stanišauskas. – Ji buvo mūsų kapitonė, buvo lyderė tiek aikštelėje, tiek už aikštelės ribų.“

Šalia įspūdingo talento merginos komandoje skirtingais momentais žibėjo eilė krepšininkių.

Gerda Raulušaitytė įmetė po 9,4 taško, atkovojo po 7,7 kamuolio ir rinko po 12,6 naudingumo balo. Ugnė Sirtautaitė pelnė po 12,1 taško, o Rusnė Augustinaitė įmetė po 11,6 taško.

Viltė Andrunavičiūtė pridėjo po 10,4 taško, Neda Pliatkutė – po 5,4 taško, 3,4 rezultatyvaus perdavimo, 3,1 atkovoto ir 2 perimtus kamuolius.

„Tikrai ne viena ir ne dvi krepšininkės iš šitos komandos bus moterų rinktinėje, – pabrėžė Stanišauskas. – Justė viena nelaimėjo šitų medalių, laimėjo visa komanda. Mūsų starto penketas kaip ir buvo didžioji stiprybė. Esu įsitikinęs, kad jos visos tikrai bus moterų rinktinėje.“

Justės Jocytės komentaras: