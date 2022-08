Parkerio pasveikinta Jocytė: „Nerealu, ką padarėme“

Nuotr.: Paulius Paleckis/BNS

Justė Jocytė po istorinio Europos U18 čempionato gyvena fantastiškos pergalės įspūdžiais. Ant kaklo – pirmenybių auksas, rankose – čempionių trofėjus finale nukovus Ispaniją.

16-metė kartu su bendražygėmis dar kartą sudrebino Europos jaunimo krepšinio padangę ir bando suvokti istorinį pasiekimą.

Pasiekus Vilniaus oro uostą valanda vėliau nei planuota, euforija liejosi atvykimo salėje.

„Po pačių rungtynių emocijos irgi nebuvo tiek daug išreikštos, kiek jų buvo, – pasakojo Jocytė. – Bet po dviejų dienų jaučiamės nerealiai. Gal ir dabar net nelabai suvokiame to jausmo, bet tikrai nerealu, ką padarėme.“

Aštuoniolikmetės Kretoje vykusiame turnyre startavo nesėkme 61:70 prieš Suomiją, kuri tapo paskatai komandai. Motyvacijos pridėjo ir iš Lietuvos aidėjusios kalbos.

Komanda jas girdėjo ir priėmė.

„Komandos nepaveikė, bet jautėsi ir iš pačios Lietuvos, kad yra kažkoks nuvertinimas, – tęsė Jocytė. – Bet mes ramiai tikėjome savimi, komanda, ir paskui viskas pasimatė.

Esame sena komanda, kartu žaidžiame 4-5 metus. Mažos detalės taip susideda ir žaidėme tikrai kaip komanda. Galbūt buvome labiau nuvertintos negu didesnės šalys.“

Rinktinė spinduliavo čempionišku tikėjimu, kurį įprasmino dar per fotosesiją čempionato išvakarėse. Aštuoniolikmetės atkartojo Stepheno Curry ikoninį gestą sudėjus rankas prie skruosto ir užsimerkus.

„Golden State Warriors“ superžvaigždė taip šiemet atvaizdavo atliktą darbą triumfavus NBA finale. Lietuvių gestas apskriejo internetą, kaip ir žaidėjų šėlsmas pagal lietuviškus hitus.

„Stephenas Curry padarė tokią nuotrauką po NBA finalų. Supratau, kad laimėjai ir viskas, ramus eini miegoti, – aiškino Jocytė. – Tikėjimas visada buvo, prieš trejus metus U16 rinktinėje irgi buvo kažkoks minimalus.

Bet tikėjome kaip komanda. Žinojome, jog būsime kažkiek nuvertinamos. Tikėjome savyje. Dainos, parodymai, nuotraukos. Manau, daug duoda vidinė atmosfera.“

Nuotr. FIBA

Įspūdingai rungtyniavusi Jocytė vidutiniškai rinko po 19,1 taško, 7,1 atkovoto kamuolio, 6,9 rezultatyvaus perdavimo ir 20,6 naudingumo balo bei buvo pripažinta turnyro MVP.

Ketvirtfinalyje su Čekijos atstovėmis atseikėtas 31 taškas. Finale su ispanėmis – 28 taškų ir 36 naudingumo balų pasirodymas.

FIBA komentatorius finale negailėjo gražių žodžių Lietuvos krepšinio perlui, kuriam lipdė ir pravardę, ir palyginimą su Luka Dončičiumi.

„Gal kiek ir per daug, – pripažino Jocytė. – Tikrai nesu Dončičius. Gal panaši dėl to, kad jis irgi neišsiskiria savo fiziškumu, gal daugiau mąstymu. Gal lyginti dar per daug anksti.“

„Gal likime prie Justės vardo, paprasčiau, – tęsė ji. – Jokios magijos ten nebuvo. Tiesiog bandžiau padėti komandai. Komanda padėjo man. Kartu taip žaidėme ir taip gavosi.“

Komanda po istorinės pergalės Kretoje dar liko dviem dienoms. Rinktinė tarpusavyje ir su artimaisiais paminėjo laimėjimą, su kuriuo sveikino daugybė žmonių.

Jocytę pasiekė ir jos atstovaujamos Vilerbano ASVEL organizacijos galvos Tony Parkerio žodis.

„Visi tikrai pasveikino, tik reikia spėti atrašyti. Bet mačiau visas žinutes, – šypsojosi Justė. – Susilaukiau labai daug sveikinimų, labai malonu iš visų. Tik nespėju atrašyti. Reikės prisėsti normaliai.“

2019 metais, tuomet dar pasitikdama 14-ą gimtadienį, Jocytė su šešiolikmetėmis laimėjo jaunučių sidabrą. Dabar iškovotas aštuoniolikmečių auksas – antras šios kartos medalis per trejus metus.

Lygiai pusė, kiek Lietuva iš viso istorijoje yra iškovojusi merginų A diviziono turnyruose.

Jocytė reiškia viltį, kad šie laimėjimai papildys ne tik trofėjų lentyną, bet ir taps postūmiu sąstingį išgyvenančiam Lietuvos moterų krepšiniui.

„Labai tikiuosi, – tikino Jocytė. – Šita karta tikrai yra talentinga. Kad tik eitume toliau. Visiškai tikiu šiomis merginomis.“

Vyr. trenerio Viliaus Stanišausko komentaras: