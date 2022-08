Seibutis ir Kaukėnas: apie Lietuvos krepšinio nuodėmę ir meistriškumo akademiją

Nuotr.: Krepšinio laboratorija

Buvę Lietuvos rinktinės vedliai Rimantas Kaukėnas ir Renaldas Seibutis praėjusių metų pabaigoje startavo su „Krepšinio laboratorija“. Šią vasarą pagreitį pagavusio projekto tikslas – tobulinti jaunų (10-16 m.) krepšininkų asmeninius sugebėjimus.

Tai apima balansą, stovėseną bei kitus biomechanikos elementus, kurių paslapčių jaunieji krepšininkai gali išmokti „Krepšinio laboratorijoje“.

Į penkias dienas trukusią vasaros stovyklą liepos 25-29 d. Palangoje susirinko maždaug 50 vaikų grupė.

Kartu su Kaukėnu ir Seibučiu savo patirtimi taip pat dalijosi ir WNBA žaidusi Tanja Kostič, Europos taurės čempionas Povilas Čukinas, buvęs krepšininkas Povilas Šakinis bei krepšinio klubo Londono „Baltic Stars“ įkūrėjas Jordanas Mejeris.

Stovyklos dalyviai ne tik treniravosi Palangoje, bet prie Baltijos jūros turėjo galimybę susitikti su Lietuvos rinktinės žaidėjais Mindaugu Kuzminsku ir Mariumi Grigoniu.

„Kodėl viskas prasidėjo? Mano dukra mane pradėjo kankinti, kad jai padėčiau asmeninėse treniruotėse, – naujos idėjos gimimą prisiminė Kaukėnas. – Krepšinis labai greitai progresuoja ir tampa modernus. Pagrindiniu aspektu tapo tai, kad reikia mokėti susikurti metimą, sugebėti žaisti veidu į krepšį ir vienas prieš vieną.

Individualūs sugebėjimai tobulėja tuomet, kai turi kamuolį savo rankose. Anksčiau per daug individualus žaidimas buvo laikoma kaip nuodėmė. Tačiau dabar universalumas yra pats svarbiausias dalykas.“

Kviečiame į atvirą Seibučio ir Kaukėno interviu apie svarbiausius krepšininko asmeninio tobulėjimo niuansus, Lietuvos krepšinio mokyklų bėdas bei geriausius vienas prieš vieną meistrus Lietuvoje.

– Renaldai, kodėl sutikote prisijungti prie Rimanto sugalvotos iniciatyvos – „Krepšinio laboratorijos“?

– Seibutis: Laiku ir vietoje buvo šis skambutis. Dėl sveikatos problemų tuo metu kaip tik baigiau krepšininko karjerą ir negalėjau aktyviai įsitraukti. Nors minčių jau buvo ir anksčiau, bet sulaukiau vieną dieną Rimanto skambučio. Jo mintys buvo labai panašios į tai, ką aš anksčiau irgi galvojau. Sprendimas bendradarbiauti nebuvo labai sudėtingas.

Labai smagu, kad ir pats jau buvau apsitvarkęs savo sveikatą bei galėjau daugiau įsitraukti į šitą dalyką. O dabar apskritai džiaugiamės, kad augame ir didėjame. 20 proc. visų surinktų lėšų bus skirtos įvairioms labdaroms. Vaikų turime ir, manau, kad tikrai stengiamės nuoširdžiai, o kai darai nuoširdžiai, tai ir viskas gausis super.

– Jūsų įkurto Palangos „Kuršių“ klubo žaidėjai sezono metu kartodavo, kad sulaukia patarimų iš komandos vadovo Renaldo Seibučio. Tai vis dėlto žingsnis po žingsnio artėjote prie treniravimo?

– Seibutis: Individualių treniruočių metu, kai turėdavau galimybių, kiek leisdavo treneris, visados stengdavausi pasakyti, paakcentuoti tas detales, kurios, mano galva, yra svarbios. Jei tik turėdavau, ką pasakyti jaunesnei kartai, tai pasakydavau. Savo paskutinėse komandose, kai žaidžiau Saragosos „Casademont“, tikrai patardavau jaunimui. Teko Ispanijos aukšto lygio akademijose vesti treniruotes. Tikrai ten ir pats daug ko išmokau. Jaučiu malonumą tai darydamas.

– Ar prieš pradėdami vykdyti stovyklos idėją žiūroje, kiek šiuo metu Lietuvoje yra panašių iniciatyvų?

– Seibutis: Stovyklų yra daug ir ne viena. Tikrai pasiūlos yra daug, bet esmė, kad mes stengiamės pažiūrėti kitu kampu. Kaukėno patirtis yra milžiniška, mano – irgi nemaža. Esame žaidėjai, kurie buvo aukščiausiame lygyje, todėl stengiamės vaikams perduoti detales iš tos žaidybinės pozicijos. Žaidėjų akimis, kurie buvo Lietuvos rinktinėje ir kituose geriausiuose Europos klubuose. Tai tokie dalykai kaip žaidybinė pauzė, savo metimo susikūrimas. Labai smagu, kad po sportinės karjeros galime prisidėti prie vaikų ugdymo. Norime perduoti viską žaidėjams bei kitiems treneriams, ką mums pavyko patiems sukaupti.

– Kaukėnas: Pagalvojome, kad tikrai galime kažkaip pagelbėti. Sukurti platformą, kur būtų galima pritraukti vaikus, kurie per atostogas norėtų pasitobulinti, ir krepšininkus, kurie gali gyvai parodyti pratimus. Didžiausia problema yra ta, kad dauguma trenerių neturi laiko parodyti pratimo, nes jie turi treniruoti komandą. Neturi laiko akcentuoti išpildymo detales: stovėseną, balanso išlaikymą ir panašiai. O šios detalės tikrai atsiliepia krepšinyje. Jei, pavyzdžiui žaidėjas yra susikūprinęs ir nuleidęs galvą, tai jis automatiškai sutrumpina savo žingsnį. Jei pečiai krenta į priekį, tai keičiasi kūno balansas. Norime padėti ne komandai, o žaidėjui. Šiandien asmeninis pasiruošimas yra ženkliai svarbesnis nei komandinis.

Jei vaikai jau 12-14 m. žaidžia komandinį krepšinį, tai jiems tai tampa lubomis. Jei jie yra statomi į tam tikrą poziciją, todėl ir sunkiai progresuoja. Individualūs sugebėjimai tobulėja tuomet, kai turi kamuolį savo rankose. Anksčiau per daug individualus žaidimas buvo laikoma kaip nuodėmė. Tačiau dabar universalumas yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu to nėra, tai žaidėjas yra labai apribotas. Krepšininkas turi gebėti su apgaulingais judesiais apgauti besiginantį žaidėją.

– Ar stovyklos programa yra paremta jūsų kaip dviejų žaidėjų patirtimi užsienyje?

– Seibutis: Taip, visiškai teisingai. Tikrai buvo daug komandų, daug įvairiausių ir geriausių trenerių. Iš jų pasiėmėme tikrai gerų dalykų. Stengėmės ir patys būdami krepšininkais investuoti į save bei skirti tam dėmesio. Ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir už jos ribų. Maitinimai, poilsis, atsistatymai ir visa kita. Tai mums leido turėti neblogas ir ilgalaikes karjeras. Rimas irgi žaidė taip pat ilgai. Aišku, ir pats netrumpai žaidžiau, tik gaila, kad traumos sutrukdė. Jei ne sunkus darbas papildomose treniruotėse, tai neaišku, kaip čia būtų buvę, tad viskas susideda.

Nuo jauno amžiaus vis tiek yra daug lengviau, kai yra, kas gali parodyti, kaip reikėtų prisižiūrėti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad greičiau galėtum tobulėti. Svarbiausia, kuo taisyklingiau tobulėti. Mes dabar ir kaip treneriai mėginame pasisemti kuo daugiau tos patirties. Atkreipiame dėmesį į dalykus, kurie galbūt ne visados sekdavosi, ir stengiamės tai perduoti jaunajai kartai.

– Kaukėnas: Niekada nebuvau rimtas 1x1 žaidėjas, bet aš galvojau, kad esu geras, kol nenuvažiavau į Ameriką (juokiasi). Tada pamačiau, kad toli gražu taip nėra. Turiu labai daug draugų ir kontaktų, kurie irgi užsiima individualiomis treniruotėmis. Kiek mes užsiimame komandiniu krepšiniu, tiek jie užsiima individualiu žaidimu. Dėl to toks ir yra kontrastas. Lietuvos komandinis krepšinis yra labai stiprus, bet šlubuoja individualiame lygmenyje.

– Ko stovykloje žaidėjai mokosi?

– Seibutis: Didžiausias mūsų tikslas – parodyti vaikams kuo daugiau. Aišku, per penkias dienas stebuklų nebūna. Nori ar nenori, bet valandas ir treniruočių patirtį turi susirinkti. Daug geriau, kai tu gali atlikti tai stovykloje, kai viskas koncentruota. Kai poilsis, maitinimas ir treniruočių grafikai yra suderinti.

– Kaukėnas: Stovykloje vaikai mokosi, kaip judesiai turi būti atliekami iš biomechanikos pusės. Visas apgaulingų judesių arsenalas turi būti atliekamas taip, kad vėliau būtų galima atlikti taisyklingą ir gerą metimą. Kai žaidėjas jau turi šią informaciją, tuomet pats gali tuos techninius elementus tobulinti. Manau, kad tai yra raktas į tai, ko trūksta šiuo metu Lietuvoje.

– Kokie pagrindiniai elementai reikalingi, norint susikurti metimą vienas prieš vieną?

– Seibutis: Kad išlavintum 1x1 žaidimą, reikia daugybės detalių, kurios susideda iš fizinio paruoštumo, jėgos, greičio, staigumo. Bet prie viso to dar reikia suprasti, kaip visus šiuos elementus išnaudoti. Kaip išnaudoti žaidybinę pauzę, kuri tau galėtų sukurti dar didesnį pranašumą. Darant tai ne tik su jėga, greičiu ar staigumu. Visa tai mes stengiamės sujungti į vieną. Kaip kūno išnaudojimas – pastatymas prieš besiginantį žaidėją padeda susikurti pranašumą bei padeda kurti žaidimą 1x1.

– Ar šių dalykų žaidėjai neišmoksta Lietuvos krepšinio mokyklose?

– Seibutis: Būtų gana grubu pasakyti, kad to neišmoksta. Yra vaikų, kurie moka geriau tai išnaudoti, ir yra vaikų, kurie galimai neseniai pradėjo sportuoti. Taip, tai yra problema. Ar tai didelė, ar maža – tai jau subjektyvus dalykas. Tačiau to reikia mokytis ir to reikia nepraleisti. Manau, kad Lietuvoje yra puikių trenerių, kurie moka ir gerai dirba treniruotėse. Bet supraskime, kad treniruotėse yra tikrai daug vaikų, o jos laikas yra ribotas – valanda ar pusantros valandos. Tiems vaikams skirti laiko individualiai tiesiog fiziškai nepakanka. Yra vaikų, kurie galbūt nori taisyti savo klaidas ir labiau tobulėti, tad norisi padėti. Mūsų tikslas nėra konkuruoti, o padėti.

Sužinoti galima daug ką. Manau, kuo daugiau įvairių stovyklų, tuo geriau. Kiekvienas žaidėjas atsirenka tai, kas jam yra priimtina. Stengiamės iš savo puses parodyti, kaip tai turėtų atrodyti. Sveika konkurencija tarp stovyklų yra sveikintina. Visi gi norime, kad vaikai tobulėtų.

– Kokio amžiaus vaikai pas jus renkasi?

– Seibutis: Dabartinis amžiaus cenzas yra nuo dešimties iki šešiolikos metų. Jie suskirstomi į grupes – nuo dešimties iki trylikos ir nuo trylikos iki šešiolikos. Mums taip pat negalima galvoti, kad mes fiziškai, be jokių limitų, galėtume paimti didelį kiekį vaikų. Vaikai nuo dešimties metų jau pradeda rimčiau sportuoti krepšinį ir jie supranta, kad krepšinis jiems yra priimtinas žaidimas. Labai malonu padėti tiems, kurie tos pagalbos nori.

Aš pats, būdamas žaidėju, nuolatos ieškodavau, kur galėčiau mokytis. Dažniausiai dalyvaudavau pajūrio stovyklose. Tuometiniai žinomi krepšininkai vesdavo šias stovyklas ir į jų žodžius aš įsiklausydavau. Tai man išlikę iki šių dienų. Tikiuosi, kad ir mums tai pavyks padaryti.

– Ar stovyklose sulaukiate merginų?

– Seibutis: Taip, ir visai nemažai. Visose stovyklose būdavo po 3-5 merginas, o kartais ir visa merginų komanda. Pas mus vaikai neskirstomi į berniukų ir mergaičių grupės.

– Ar Kauno „Žalgirio“, Vilniaus „Ryto“ ar Klaipėdos „Neptūno“ dubleriai atvyksta patobulėti į jūsų stovyklą?

– Seibutis: Atvyksta iš visur. Buvo ne tik iš šių miestų, bet ir iš Šiaulių ar net Latvijos. Net ne lietuvių. Tikrai iki šiol mūsų kontingentas buvo nemažas. Nesitikėjome tiek daug vaikų. Aišku, Rimanto Kaukėno žinomumas ir individualios treniruotės iki „Krepšinio laboratorijos“ susikūrimo mums padėjo.

– Stovyklos aprašyme pažymėta, kad stiprinate žaidėjų psichologinę būseną. Gal galite išsiplėsti, kokiomis priemonėmis to siekiate?

– Seibutis: Priemonės yra paprastos. Gera nuotaika kiekvienoje treniruotėje. Kaip sakoma, tai nėra privalomas dalykas. Turime suprasti, kad vaikai patys į save investuoja. Jei vaikas nori eiti ir tobulėti, tai reikia daryti tik su šypsena ir pozityviomis mintimis – perteikti gerą darbinę atmosferą.

– Kaukėnas: Negebėjimas atlikti tam tikrų judesių žaidėjui sukelia stresą. Kiekviena situacija krepšinyje turi būti žiūrima kaip į žaidimą. Tas yra pagrindinis psichologinis aspektas. Stresas atsiranda tuomet, kai neturi pakankamai įrankių išnaudoti savo galimybių. Baimė atsiranda iš nežinojimo.

– Kuris LKL žaidžiantis lietuvis jūsų nuomone išsiskiria dėl savo individualaus meistriškumo?

– Seibutis: Vienas iš jų – Lukas Lekavičius. Matome, kaip jis susikuria atstumus, nors jo ūgis mažesnis nei daugelio kitų žaidėjų. Bet patikėkite manimi, net būdamas greitas ir staigus, jis turi susikurti sau geriausią metimą. Yra labai paprasta iš šalies sakyti, kad jis metimus susikuria tik dėl savo fizinių savybių. Man teko su juo dirbti asmeniškai, tai jūs net neįsivaizduojat, kiek vaikinas įdeda darbo asmeniškai tobulindamas visus įgūdžius. Pavyzdžiui, jo aukštos trajektorijos metimas (angl. floater) tikrai neatsirado iš niekur.

Tas pats Marius Grigonis. Žmogus su aukštu intelekto koeficientu ir geru išmanymu kiekviename epizode. Jis geba susikurti sau gerus metimus ir turi labai didelį pasitikėjimą. Didelis darbas treniruotėse kelia žaidėjo pasitikėjimą savimi. Tai yra susiję dalykai, kurie yra tiesiog neatsiejami. Yra tų žaidėjų ir daugiau, bet visų tikriausiai neišvardinsiu.

– Kaukėnas: Lukas Lekavičius, Dovydas Giedraitis ir Kristupas Žemaitis. Jie eina tinkama kryptimi. Apskritai kalbant, tai su judesių arsenalų mums, lietuviams, labai daug trūksta. Galbūt galima dar įvardinti keletą jaunesnių, bet tikrai yra sunkoka atrasti daugiau. Pats svarbiausias dalykas, kurį galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, yra tai, kad Lietuvos krepšiniui galime padėti tik tobulinant individualių žaidėjų įgūdžius.

– Ar esate numatę „Krepšinio laboratorijos“ ateitį?

– Seibutis: Laikas parodys. Džiaugiamės šia diena ir žiūrime į dabartį. Tikrai laukia didelis darbas, nes per vieną dieną Roma nepasistatė. Suprantame tai, todėl nebijome atsakomybės ir labai pozityviai žiūrime į mūsų augimą. Mums svarbiausia yra ne kiekybė, o kokybė. Kaip ir minėjau, du treneriai negali aprėpti labai didelio kiekio žmonių. Prie vieno trenerio gali būti maksimaliai 4 žaidėjai. Tokiu būdu tu gali daugiau perduoti žaidėjui. Stengsimės ateityje į stovyklą įtraukti kuo daugiau buvusių bei esamų Lietuvos rinktinės žaidėjų.