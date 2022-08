6 iš 6: kertiniai Brazdeikio metimai antrąsyk palaužė ispanus

Prancuzai tie bus kurie gali apsiginti visais frontais ir pulti taip pat. Jie vienintele komanda. Gal dar ir Serbija, bet labai abejoju. Paziuresim kaip be aukstaugiu pazaisim tada. Ir blyn, kodel nera deriniai kuriami Geidraiciui??? Kazys per daug protingas. Nu paziuresim. Ir tas kamuolys kuris yra duodamas pastoviai Saboniui arba Valanciunui irgi uzknist pradeda. Sabonis labai praso kamuolio ir sustoja ir stovi, ir taip nieka nedaro, dauguma kartu. Nu tai kam tada prasyt to kamuoliu!!?? Geriau Grigonis ar Lekavicius ismeta ant greito sienos koki ten metima, nei tiems pasuot pastoviai. Ir siaip Brazdeikis yra lyderis sitos Rinktines ir taskas. Grigonis kazkiek geriau irgi suzaide. bravo jam. Reikia daugiau inciativos paciam jokubaiciui, pavyziui mest daugiau tritaskiu ar dar kazka, o ne pastoviai mest pasus NBA aukstaugiams. Nu su Pergale!!!