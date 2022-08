Itoudis: „Atėjo laikas nacionalinėms rinktinėms turėti 14 žaidėjų“

Metas nustoti triesti - 12-tas zaidejas losia tik 15-20 minuciu per visa cempa geriausiu atveju ir tai tik siuksliu minutes. Maskvytis ir sake - jam is esmes reikia 9-10 zaideju, kiti daugiau zapaske. O jei ir gautu trauma vienas, net ir dviem gavus - isgyventi tikrai galima. Tuo labiau, kad jei trauma gauti is startinio penketo, 13 ar 14-tas komandos zaidejas jo tikrai nepakeistu. NBA visam sezonui 15 teleidzia registruoti, o cia kalbam apie 2-3 savaites.