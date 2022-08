Oficialu: Calathes – „Fenerbahče“ narys

Nuotr.: Greek BF

Stambulo „Fenerbahče“ oficialiai paskelbė, kad prie komandos jungiasi Nickas Calathes. Jis pasirašė dvejų metų sutartį.

Jau anksčiau buvo skelbiama, kad gynėją siekia įsigyti Stambulo komanda, tačiau iki šiol graikas buvo susaistytas kontraktu su „Barcelona“.

Calathes su katalonais turėjo dar metus galiojantį kontraktą, tačiau į „Barcą“ atvykus Tomašui Satoransky, graikas nebebuvo matomas komandoje ir abi pusės tarėsi dėl sutarties nutraukimo.

Įžaidėjas Eurolygoje praėjusį sezoną fiksavo 7,3 taško, 4 atkovotų kamuolių, 6,3 rezultatyvaus perdavimo ir 11,8 naudingumo balo statistiką.

33-ejų įžaidėją viliojo būrys Eurolygos klubų, tarp kurių aktyviausiai Calatheso parašo siekė Atėnų „Panathinaikos“.

Būtent Atėnų klube jis 2009 m. ir pradėjo profesionalią krepšininko karjerą.

Be to, pralenkęs tautietį Vassilį Spanoulį Calathes tapo visų laikų daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusiu krepšininku Eurolygoje. Jo sąskaitoje – 1711 rezultatyvūs perdavimai per 281 mačą.