Kurtinaičio dešinioji ranka – apie „Wolves“ komplektaciją, potencialą ir Tacko Fallą Alytuje

Verslininko Gedimino Žiemelio suburtas naujas krepšinio projektas vasarą savo pirkiniais garsiai pranešė – į Lietuvos klubinį krepšinį ateina nauja jėga.

Ado Juškevičiaus sugrąžinimas į Lietuvą po penkerių metų pertraukos, du mūsų šalies pagrindinės rinktinės nariai, intriguojantys ir daug potencialo turintys legionieriai, o galiausiai – tituluotas treneris Rimas Kurtinaitis. Tai – „Wolves“ tarpsezonio darbai, kurie garsiai pranešė Lietuvos krepšinio bendruomenei apie klubo ambicijas jau debiutiniame sezone.

Kartu „Wolves“ sportuoja kiek daugiau nei savaitę ir, nors viską pradėti nuo balto lapo niekam nebūtų lengva, vasarą klubas stengėsi palengvinti savo darbą sezone, kruopščiai atsirinkdamas kiekvieną žaidėją, prieš kviečiant jį į komandą.

„Pradedant klubo gyvavimą, iš pradžių viskas yra sunku. Sulipdyti komandą nėra lengva, – BasketNews sakė Kurtinaičio dešinioji ranka Aurimas Jasilionis. – Taip atrodo, kad superki žaidėjus ir jie duoda rezultatą. Visgi vasarą gerai padirbėjome, visi buvome įsijungę į komandinį darbą kartu su Rimantu Kaukėnu ir Algimantu Bružu.

Žiūrėjome ne tik į žaidimą, bet ir norėjome gerų charakterių. Į tai kreipėme daug dėmesio. Jei surenki gerus žaidėjus, dar nereiškia, kad jie ir žais gerai. Kaip „Chimki“, pripirkome žvaigždžių, bet kas iš to. Tuomet nesigilinome, kas tai per žmonės už aikštės ribų. Norime gero kolektyvo, šiek tiek net ir aukojant talentą. O aikštelėje visko sieksime per darbą. Dirbti bus tikrai nelengva ir iškart žaidėjams pasakėme, jog laukia sunkios treniruotės.“

Visgi „Wolves“ bendras paveikslas dar keisis – be trijų žaidėjų, kurie sportuoja su nacionalinėmis rinktinėmis, pirmąjį sezoną Alytuje žaisiančiam klubui dar trūksta bent vieno krepšininko, o gal ir dviejų.

BasketNews žiniomis, tarp kandidatų papildyti komandą buvo 231 cm ūgio ir 141 kilogramą sveriantis Tacko Fallas, bet iš pradžių šį variantą „Wolves“ trenerių štabas atmetė. Vis dėlto dabar „Wolves“ trenerių pozicija dėl už Atlanto mylimo Senegalo milžino pasikeitė.

„Mes toliau vykdome paiešką, kalbamės su agentais ir tarp variantų lieka Fallo kandidatūra, žiūrėsime, kaip bus, – atskleidė Jasilionis. – Pradžioje pamatęs jį sąraše, galvojau, kad tai – juokas. Bet pradėjau daugiau žiūrėti jo rungtynių, tai nebeatrodo, kaip avantiūra.“

Tinklalapyje BasketNews – pokalbis su Aurimu Jasilioniu apie „Wolves“ komplektacijos idėjas, žaidėjų potencialą, Tacko Fallą Alytuje bei dideles ambicijas.

– Sudėtis dar nėra baigta, bet šiai dienai, kiek trenerių kolektyvas yra patenkintas komplektacija?

– Visada norisi, kad būtų geriau, bet visumoje – džiaugiamės. Visus žaidėjus gavome, kuriuos iš anksto studijavome. Aišku, norėtųsi daugiau atletiškumo turėti, bet yra ribotas kiekis žaidėjų. Visi rėkia, kad mūsų didelis biudžetas, bet taip nėra. Sunku surasti žaidėjukus, kad atitiktų lygį ir filosofiją. Mums dar tikrai trūksta vieno žaidėjo, o gal ir dviejų.

– Kokio profilio krepšininkų ieškote į paskutines dvi vietas?

– Tai, pirmiausia, atletiško centro. Norisi kitokio stiliaus, nei yra Marcosas Delia, kad galėtume rungtynių metu keisti savo žaidimą. O dėl kitos pozicijos dar nenusprendėme. Sunku matyti bendrą vaizdą, kai paveiksle nėra trijų pagrindinių žmonių (aut. past. Delios, Žemaičio ir Žukausko).

– Kokią krepšinio filosofiją diegiate naujai komandai nuo pirmųjų dienų?

– Mūsų dauguma – jauni žmonės. Jie yra treniruotini ir turi potencialo šokti į kitą lygį. (Vitalijus) Kozys, Krisas (Kristupas Žemaitis), (Arnas) Beručka, tas pats Ahmadas Caveras – visi yra dar tik kylantys žaidėjai. Jie galvoja, kad šitas lygis yra jų ne paskutinė stotelė ir stengsimės jiems padėti. Norime agresyvios gynybos, kad būtume pitbuliai gynyboje ir trauktume į greitą puolimą. Bandysime taikyti tokį modelį.

– Paminėjote etapą Maskvos srities „Chimki“, kur buvo ir gerų, ir ne tokių sėkmingų etapų. Kokias pagrindines pamokas iš laiko Rusijoje išmokote, komplektuojant sudėtį?

– Būtent dėmesio kreipimas į žmogiškąsias savybes buvo viena esminių pamokų. Žvaigždės ateidavo į treniruotę, atidirbdavo ir po visko išeidavo lyg vienas kito nepažinotų. NBA gal taip ir tinka, bet Europoje tai neveikia. Turi būti chemija tarp žaidėjų.

– Kalbant atskirai apie pozicijas. Viena didžiųjų LKL intrigų – Ahmadas Caveras. Kokį pirmąjį įspūdį palieka šis amerikietis ir ar galima sakyti, jog nuo jo įsiliejimo į Europos krepšinį priklausys didelė dalis „Wolves“ sėkmės?

– Iš jo labai daug tikimės. Kiek išklausinėjome apie jį tiek NCAA trenerius, tiek agentus, tai gavome labai gerus atsiliepimus. Aikštėje pamatysime, nes reikės vis tiek adaptuotis prie Europos krepšinio. Mes esame pasiruošę laukti, nesame „Žalgiris“, kad galėtume sau leisti prabangą atleidinėti žaidėjus po mėnesio. Turėsime būti kantrūs.

Bet yra ne tik Caveras, mes turime rinktinės narį Kristupą, kuris spręs daug dalykų aikštėje. Caveras tikrai talentingas, bet mes turime lietuvių pagrindą, kurie daug padės. Yra tokia patirtis, kad atėjus finaliniam etapui, dažniausiai amerikiečiai užsimerkia ir laukia kelionės namo. Tuomet liūto dalį naštos tempia lietuviai.

– Paminėjote Kristupą Žemaitį. Jo karjera pastaraisiais metais stipriai kyla į viršų, o perėjimas iš Panevėžio „Lietkabelio“ daugeliui buvo netikėtas. Kur yra Žemaičio potencialo lubos ir kaip jis su Caveru turėtų pasidalinti minutes?

– Pas mus nėra, kad vienas kažkuris įžaidėjas yra pagrindinis. Pas Rimą taip nebūna, visi turi išsikovoti vietą. Galbūt Krisas bus visą galvą aukščiau (aut. past. už Caverą), tai jis ir žais liūto dalį minučių. Viskas priklausys nuo pačio žmogaus ir jo pasirodymo treniruotėse bei rungtynėse.

Kalbant apie Kriso potencialą, nežinau dėl Eurolygos, bet Europos taurėje jis jau įrodė, kad gali žaisti ir tai daryti solidžiai. Jis – jaunas žaidėjas ir jam viskas priešaky. Aš žinau jo charakterį, užsidegimą ir darbo etiką, tai dabar, ką jis pasiekė, tikrai nėra lubos, tai – kelio pradžia. Jei jis taip progresuos, kaip tai darė per pastaruosius metus, galbūt po pusės sezono pamatysime, jog jam čia ne vieta ir laikas keltis į „Žalgirį“ ar kitą Eurolygos klubą.

– Vienas didžiųjų vasaros sugrįžimų – Adas Juškevičius. Jį nemažai jums teko stebėti pastaraisiais metais Permės klube. Didelio pasirinkimo aukšto lygio lietuvių atakuojančio gynėjo pozicijoje nėra. Tarp kokių Lietuvos krepšininkų matote Adą geriausių atakuojančių gynėjų sąraše?

– Manau, kad jis dar dabar tikrai galėtų žaisti Lietuvos rinktinėje ir ten padėti. Jis – žmogus su patirtimi, žaidęs aukščiausiame lygyje ir žinai, ką iš jo gausi. Žinant Ado darbo etiką ir žaidimo lygį, manau, kad jis bus vienas geriausių LKL atakuojančių gynėjų artėjantį sezoną.

– Buvo surinkta jauna ir alkana komanda, bet prie viso pagrindo pridėjote veteraną Mindaugą Lukauskį. Kiek svarbu turėti tokį žaidėją komandoje?

– Jis yra pavyzdys. Į jį turi lygiuotis jauni žaidėjai. Jau iškart pasiruošimo stovykloje pasirodė Mindaugo lygis. Jo rodikliai komandoje – vieni geriausių, nors jam yra 43-eji, tai daug pasako. Tai automatiškai verčia pasitempti jaunimą. Mindaugas padės visur – tiek žaidimo skaityme, tiek už aikštelės ribų, jis yra tikras kapitonas.

– Minėjau Juškevičių, bet tarp įdomiausių sugrįžimų į Lietuvą yra ir Eigirdas Žukauskas. Atrodo, jog ilgą karjeros dalį jis nebuvo įvertintas, bet dabar solidžiai atrodo Lietuvos rinktinėje, buvo sietas ir su „Žalgiriu“. Ar savo fiziškumu ir įgūdžiais Žukauskas būtų pajėgus žaisti Eurolygoje?

– Nežinau dėl Eurolygos, čia yra kitas lygis fiziškumo, greičio... Prieš ją reikia daug, ką įrodyti, bet Eigirdas – tikrai geras žaidėjas. Jis pats turi motyvacijos parodyti save, įrodyti tam pačiam „Žalgiriui“, kad gali žaisti tokiame lygyje, nors nežinau, kokia ten buvo tarp jų situacija.

– Apskritai, Eigirdas iki pasirodymo rinktinėje buvo didelė paslaptis Lietuvoje. Kurioje pozicijoje jį matote „Wolves“?

– Matome jį daugiau lengvojo krašto vietoje, nes čia jis geriau atsiskleidžia, bet teks atkarpomis rungtyniauti ir ketvirtu numeriu.

– Kita sudėties paslaptis – Hugo Invernizzi. Kokio profilio tai žaidėjas ir kokį vaidmenį jam numatote?

– Jis – labai geras metikas. Hugo bus ketvirtas numeris, išplečiantis aikštę, nuo jo niekas negalės nueiti į pagalbas, nes bus baudžiami. Visą karjerą jis iš toli atakuoja ne mažesniu nei 40 proc. Jam gal šiek tiek trūksta ūgio savo pozicijoje, bet jis – gudrus ir centimetrų trūkumą kompensuoja savo galva.

– Į komandą pasikvietėte ir savo vertę LKL tik pradedančius įrodinėti Vitalijų Kozį ir Arną Beručką. Kas patraukė dėmesį jų žaidime?

– Esu dirbęs tiek su Vitalijumi, tiek su Arnu ir žinau jų charakterius. Naujai komandai reikia ugnies, energijos, o vyrukai tikrai nori įrodyti, jiems netrūksta motyvacijos. Reikia komandoje turėti tokių žaidėjų.

– Iš „Žalgirio“ atvyksta Regimantas Miniotas, kuris prieš etapą Ispanijoje dominavo LKL. Jūsų akimis, ko pritrūko Miniotui, jog užsikabintų Eurolygos komandoje?

– Sunku pasakyti, kokie jam buvo keliami tikslai, čia klausimas treneriams, kurie jį treniravo „Žalgiryje“. Bet pasikartosiu, komandoje surinkti žaidėjai – motyvuoti ir norintys įrodyti, kad kažkur jie buvo nuvertinti. Tai bus mūsų varomoji jėga ir stiprybė.

Grįžtant prie Regimanto, jis yra ketvirtas numeris, su geru metimu. Prieš atskirus varžovus naudosime jį ir penktoje pozicijoje, siekiant išplėsti žaidimą ir tai mums suteikia universalumo.

– Marcosas Delia – dar vienas intriguojantis „Wolves“ legionierius. Ar prioritetų sąraše į penkto numerio poziciją argentinietis buvo aukščiausiai ir kokios jo pagrindinės stiprybės?

– Mes ieškojome atletiškesnio vidurio puolėjo, bet mus ribojo finansai ir šią vasarą rinkoje esantys žaidėjai. Delia gal ir nebuvo aukščiausiai mūsų kandidatų sąraše, bet jis turi savų argumentų. Jis turi aukštą krepšinio IQ. Man jis yra prastesnė Ante Tomičiaus versija. Žaidimo stilius – lygiai toks pat.

– BasketNews žiniomis, į komandą buvo realu pasikviesti Tacko Fallą, kuris tikrai pritrauktų žiūrovus net ir iš už kitos pusės Atlanto. Kodėl trenerių štabas nusprendė neįsivelti į šią avantiūrą?

– Jei atvirai, tai idėja dėl Tacko dar yra gyva. Mes toliau vykdome paiešką, kalbamės su agentais ir tarp variantų lieka Fallo kandidatūra, žiūrėsime, kaip bus. Pradžioje pamatęs jį sąraše, galvojau, kad tai – juokas. Bet pradėjau daugiau žiūrėti jo rungtynių, tai nebeatrodo, kaip avantiūra. Neįtikėtina, kaip su savo ūgiu jis sugeba greitai judėti.

– Kažkiek skamba siurrealiai – Tacko Fallas vaikšto Alytaus gatvėmis...

– Dabar nenurašome šio varianto. Manau, kad jį greitai čia žmonės pamiltų, už aikštelės ribų jis – „TikTok“ žvaigždė. Kaip sakote, iš marketingo pusės tai būtų superinis ėjimas, o ir aikštėje, galvojame, kad jis Europoje būtų didelė jėga.

– Didelės investicijos į naują komandą, solidūs lietuviai bei intriguojantys užsieniečiai. Kokius lūkesčius sezone keliate sau tiek LKL, tiek FIBA Europos taurėje?

– Žinant Rimą, tai yra tik viena vieta. Turime kelti aukščiausius tikslus, o kaip bus, pamatysime. Aišku, pirmą sezoną bus tikrai sunku, bet mes stengsimės viską palengvinti per sunkų darbą treniruotėse.

