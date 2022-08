3x3: žaidėjas mėnesiui „Žalgiryje“ ir amerikietiškos svajonės istorija

Nuotr.: Irmantas Gelūnas/BNS, Kauno Žalgiris

Tinklalapio BasketNews mokamos platformos BN+ rubrikoje 3x3 – nuomonės dėl sprendimo į rinktinės dvyliktuką įtraukti Kristupą Žemaitį, Europos čempionato MVP favoritai ir pasvarstymai apie Kauno „Žalgirio“ situaciją – pasiruošimą sezonui su septyniais pagrindiniais žaidėjais.

Kristupas Žemaitis Komanda: Wolves

Pozicija: PG Amžius: 26 Ūgis: 192 cm Svoris: 89 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Taip pat atskleistas žaidėjas, kurį „Žalgiris“ svarstė mėnesiui pasikviesti į komandą, jog galėtų geriau pasiruošti sezonui.

Šįsyk savo nuomonę BN+ nariams pateikia tinklalapio autoriai Jonas Miklovas, Gustavas Klikna ir Lukas Katilius.

Nuotr. Paulius Peleckis/BNS

Rinktinėje konkurencinę kovą dėl penkto gynėjo pozicijos laimėjo Kristupas Žemaitis. Ką manote apie šį Kazio Maksvyčio sprendimą?

Jonas Miklovas: „Jeigu kas prieš mėnesį būtų paklausęs, ar Žemaitis bus galutiniame dvyliktuke, būčiau drąsiai sakęs, kad ne. Ne todėl, kad jis to nevertas, o todėl, kad tiesiog nemaniau, kad jam atsirastų vieta. O gal todėl, kad aš tiesiog labai prastai prognozuoju dalykus.

Kalbant rimčiau, manau tai, jog Lukas Lekavičius kol kas yra toli nuo to Luko, kurį esame įpratę matyti, ir tai, kad pagrindinis įžaidėjas, Rokas Jokubaitis, visgi yra vos 21 metų, Žemaičiui atvėrė trečio atakų organizatoriaus poziciją.

Nereikia tikėtis, kad Žemaitis vers kalnus: jam numatoma 11-12 žaidėjo pozicija, o tokie krepšininkai Europos čempionatuose žaidžia nedaug. Bet Kaziui Maksvyčiui reikėjo atsarginio varianto ir Žemaitis tai duoti gali.

Bet ką turime įvertinti – tai nerealius Žemaičio metus. Praeitą vasarą jis iš Alytaus „Dzūkijos“ persikėlė į „Lietkabelį“ be jokių didesnių fanų lūkesčių, o už savaitės žais Europos čempionate. Tai – tarsi amerikietiškos svajonės istorija.“

Gustavas Klikna: „Sprendimas – absoliučiai logiškas. Nors Dimša sužaidė du rezultatyvius mačus prieš estus ir latvius, tačiau vėliau šansais nesinaudojo bei tie 2-3 metimai per rungtynes, kuriuos gaudavo Tomas, nebuvo išnaudoti. Man asmeniškai Dimša neimponuoja dėl to, kad jis nėra nei tikras įžaidėjas, nei gynėjas. Jis gali žaisti per dvi pozicijas, tačiau tai daro labai ribotomis galimybėmis.