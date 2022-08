„Neptūnui“ – bankroto grėsmė: klubas prašo savivaldybės pagalbos

Anonimas

Su situ cirkininku atejimu i kluba vien tik skandalai ir pinigu melzimai is savivaldybes. Kam tie dalininkai is viso reikalingi? Milijonieriai, bet 8 iese nesugeba klubo suvaldyti, kur tai matyta.. Speju paciu verslai ant bankroto ribos, tai dabar bando per kluba isprasyti pinigu is savivaldybes ir dar siulo 1/20 kai klubo biudzeta savivaldybes lesos sudaro daugiau nei puse :DD Klounai. Suprantu ir remejus, kas nori remti kluba kai savininkai patys prie jo maziausiai prisideda. Kol liks sita sutve valdyti kluba, tol niekada Neptunas neisbris is skolu ir skandalu. Kiek dar metu reikes, kad suprastu tai savivaldybe..