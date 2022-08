Į EČ – pakiliomis nuotaikomis: Lietuvos rinktinė nugalėjo Juodkalniją

Gražu ir šiek tiek keista, kai sako, kad Lietuva neturi metikų. Grigonis, Giedraitis, Kuzia puikiai mėto, JV ir Sabas laiko baudos aikštelę, tai sorry, bet nematau, kur čia nemetanti rinktinė (kaip kai kurie sako). Didelis respektas visai rinktinei ir ypatingai Kuziai, kuris per langus gelbėjo Lt rinktinę, turi savo gyvenimo nuostatas, visada išlaiko pagabą visiems ir įrodo visiems skeptikams, koks jis yra žaidėjas, nes tikrai atrodo solidžiai. Dar vis labiau stebinantis žaidėjas ir kurio gero pasirodymo rinktinėje ilgai laukiau - Rokas Giedraitis. Šiandien sedėdamas arenoje, pagalvojau, kokia mes šalis, kai su 2.5mln gyventojų, be natūralizuotų žaidėjų esame krepšinio elite. Sėkmės vyrams, gerų teisėjų, nes viską ką jie gali, jau ir taip aitduoda.