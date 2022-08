Maksvytis – apie atsarginių žaidėjų indėlį ir neišspręstus EČ klausimus

Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas

Lietuvos rinktinė pasaulio čempionato atrankos langą užbaigė su dar viena pergale rankose, bet Kazys Maksvytis po rungtynių atskleidė, kad komanda dar turi neužbaigtų namų darbų prieš artėjantį Europos čempionatą.

Antroje rungtynių pusėje spurtavę lietuviai šeštadienio vakarą nukovė Juodkalnijos krepšininkus (90:73).

„Džiaugiuosi dėl pergalės prieš stiprią komandą, – spaudos konferencijoje kalbą pradėjo Maksvytis. – Antroji rungtynių pusė buvo geresnė nei pirmoji. Tačiau vis tiek esu patenkintas iškovota pergale. Turime labai gerus šansus patekti į pasaulio čempionatą.“

Atrankos langas baigėsi, bet dabar prieš akis laukia naujas iššūkis. Lietuvos rinktinė rugsėjo 1-ąją Europos čempionate susitiks su Slovėnija.

– Pradžia buvo vangoka, bet viską išsprendėte per antrąjį kėlinį. Kokie didžiausi skirtumai tarp pirmosios ir antrosios rungtynių pusės?

– Teisingai pastebėjote. Energija ir gynyba. Kažkiek pakoregavome gynybinius veiksmus. Arnas labai gerai spaudė kamuolį ir pristabdėme jų pagrindinį įžaidėją (Kendricką) Perry, kuris siautėjo pirmoje rungtynių pusėje. Dėka geros gynybos įgavome pranašumą.

– Po rungtynių Arnas Butkevičius sakė, kad dar iki galo nežino, kada reikia keistis gynyboje. Kiek dar yra nesusikalbėjimo prieš pikenrolo gynybą?

– Pagrindinės situacijos su dideliu metančiu žaidėju. Nenorime iškart eiti prie pigaus varianto. Bandėme iš pradžių žaisti saugesne gynyba, bet gavome tiek tritaškių. Gavome tritaškius, nes tai buvo mūsų rizika. Tačiau mane labiausiai neramina, kad gavome prasiveržimus. Turėjo susikeisti, didelis turėjo perimti mažiuką. Negaliu sakyti, kad 100 proc. viskas patiko, kas šiandien nutiko, o vienas iš tų dalykų buvo pikenrolai.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Domantas Sabonis Taškai 15 Taiklumas 6-8 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 7

– Kaip vertinate pasiruošimą ir kokį žaidimo aspektą dar norite pagerinti?

– Jeigu žiūrint į pergales, tai labai gerai. O jeigu vertiname patį žaidimą, tai aš šiandien kaip treneris nesu 100 proc. patenkintas kokiu stiliumi žaidėme. Bet esu patenkintas rezultatu. Aspektai tie patys, turime būti kietesni gynyboje. Mums kažkiek yra sunkiau prieš metančius aukštaūgius žaisti. Tai šiuos dalykus turime pasigerinti per šias kelias dienas. Beje, pirmas varžovas Europos čempionate (aut. past. – Slovėnija) žaidžia tokiu stiliumi. Užbaigėme visi sveiki, kurie pradėjo stovyklą. Vertinu gerai.

– Ar Eigirdas Žukauskas dar jaučia sveikatos problemas?

– Jis sveikatos problemų nejaučia. Jūs patys matėte, kad jis dar negrįžo kaip geriausiai gali. Jis buvo kurį laiką be krepšinio, be kontakto, todėl šitos rungtynės nebuvo geriausios, bet to buvo galima tikėtis.

– Ar apsisprendėte dėl galutinio dvyliktuko?

– Taip, apsisprendėme, padėkojome Gyčiui Masiuliui. Ilgai svarstėme, bet nusprendėme, kad vešimės žaidėjus, kurie per visą pasiruošimą žaidė stabiliau ir kurie labiau to nusipelnė. Mindaugas Kuzminskas labai gerai įsiliejo po traumos. Martynas Echodas pasiruošime irgi įrodinėjo, kad gali kietai žaisti. Ir pridėti. Nežiūrint į šios dienos rungtynes, tas pats Eigirdas geriau atrodė pasiruošimo cikle. Labai gaila, nes visi trylika žaidėjų buvo verti patekti į dvyliktuką, bet reikėjo kažką pasirinkti.

– Kalbant apie atsarginių žaidėjų indėlį, Marius Grigonis ir Mindaugas Kuzminskas puikiai įsiliejo į žaidimą. Ar daugiau mažiau Europos čempionatui turėsite optimalų startinį penketą?

– Penketas bus modeliuojamas. Žais tie patys, bet atsižvelgsime į laukiančias mikrodvikovas. Jei reikės, tai paprašysime, kad vienas iš bokštų nepradėtų starte. Kol kas startinį penketą turime stabilų, bet jis gali keistis nuo kiekvienų rungtynių.

– Kalbant apie Arną Butkevičių, kaip jam sekasi įsilieti bendrame vaizde?

– Gali duoti energiją ir gynybą. Gali duoti pakirtimus, kurių mums taip kartais trūksta. Arnas nereikalauja išskirtinių derinių. Jis susiranda sau vaidmenį, nereikalauja kamuolio. Kažkur įkerta, kažkur į greitą puolimą nubėga. Balanso išlaikymui kartais tokie žaidėjai yra reikalingi.

