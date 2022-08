Rinktinėje vietą atradęs Butkevičius: „Šiais metais išskirtinai smagu“

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas

Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas

Rungtynes nuo suolo pradėjęs Arnas Butkevičius nuo antrosios dalies startiniame penkete pakeitė Roką Giedraitį.

Fotogalerija Nuotr.: FIBA Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: FIBA Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: FIBA Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: FIBA Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas Nuotr.: FIBA Nuotr.: BNS/Teodoras Biliūnas

Lietuvos rinktinės trenerių štabo sprendimu, Kauno „Žalgirio“ puolėjas startavo šalia Domanto Sabonio, Jono Valančiūno, Roko Jokubaičio ir Igno Brazdeikio.

Kazys Maksvytis dvikovos pradžioje tūžo, kai juodkalniečiai draskė lietuvių gynybą. Natūralizuotas Kendrickas Perry iki ilgosios pertraukos sumetė 3 iš 4 tritaškių, pelnė 13 iš 36 Juodkalnijos taškų ir neleido Lietuvos rinktinei atitrūkti.

Butkevičius į aikštę nuo trečiojo kėlinio buvo išleistas su aiškia mintimi.

„Treneriai matė, kas mus baudžia gynyboje, – paklaustas tinklalapio BasketNews, atsakė Butkevičius. – Gavau užduotį kažkiek tvarkytis su jų įžaidėjais. Ką prašo treneris, stengiuosi atlikti tai. Jie mato, ko jiems labiau reikia.“

Gynyboje plušėjęs puolėjas skabė vaisius puolime, kai per lietuvių spurtą surinko 8 taškus. Rinktinė trečiajame kėlinyje pelnė 32 taškus, kada per pirmuosius du kėlinius buvo įmetusi 39.

„Toks yra mano žaidimas: viskas prasideda nuo gynybos, o puolime, ką susirinksiu, galbūt nubausiu už varžovų riziką, tai iš mano pusės nieko naujo“, – komentavo Butkevičius, pelnęs 13 taškų ir sužaidęs rezultatyviausias rungtynes pasiruošimo Europos čempionatui etape.

Lietuva pasirengimą baigė be pralaimėjimų – Kaune atrankos mače į pasaulio čempionatą 90:73 įveikta Juodkalnija ir pasiekta devinta pergalė.

– Arnai, buvo vangoka rungtynių pradžia, bet viską išsprendėte per trečiąjį kėlinį. Kodėl nepavyko užsikurti nuo pradžių?

– Nepavyko, nes neturėjome pastovumo gynyboje. Baudė mus ant panašių situacijų, kai aukštaūgiai atšoka ties tritaškiu ir bendrai tolimais metimais, gynėjai ėjo iki galo ir neatsirinkome situacijų, kada susikeisti, kada ne. Šiek tiek kentėjome nuo to. Kai kažkiek tai išsisprendėme, suagresyvinome gynybą, iškart atsirado kitoks rezultatas.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Domantas Sabonis Taškai 15 Taiklumas 6-8 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 7

– Kas nesisekė iš pradžių gynyboje?

– Didelė dalis yra komunikacijos ir jausmo, kada ir ką mums reikia daryti. Kartais tiesiog per vėlai keičiamės. Norėtųsi, jog tokią situaciją pabandytume atlikti anksčiau ir tada spręstume užduotis, kokias problemas turėsime toliau. Bet visų pirma reikia padaryti pirmą žingsnį. Manau, tikrai šnekėsime apie tai ir darysime išvadas.

– Kaip jūs asmeniškai jaučiatės šioje rinktinėje?

– Jaučiuosi labai gerai. Visų pirma, pradedant nuo mūsų rūbinės, šiais metais išskirtinai smagu ir labai gera atmosfera, o aikštelėje žaidžiu su geriausiais Lietuvos krepšininkais. Nežinau, ar galėčiau prašyti kažko daugiau. Vienas malonumas, visi supranta krepšinį. Kartais tereikia priimti tinkamą sprendimą ir būti pasiruošusiam išsimesti metimus. Kartais gauni kamuolį tokiose situacijose, kur kartais nesitiki. Toks kaip Domantas Sabonis mato kiekvieną aikštės centimetrą ir reikia tikėtis perdavimo kiekvienoje situacijoje. Reikia kažkiek prisitaikyti prie to (šypsosi), bet čia yra ta malonioji pusė.

– Kiek komandai jau pavyko prisitaikyti prie Sabonio gebėjimo atlikti perdavimą?

– Kiekvienose rungtynėse jis sukuria po kelias situacijas, iš kurių pelnome lengvus taškus. Manau, galėtume daugiau išnaudoti tai. Vėlgi, treneriai irgi mato tai ir galbūt daugiau to pasimatys čempionate. Mes kartais dar patys galbūt per daug sukertame (į baudos aikštelę – aut. past.), pasimaišome vienas kitam ir atimame perdavimą. Tokios situacijos yra išgyvendinamos. Reikia žiūrėti vaizdo įrašą ir taikytis prie to. Viskas bus gerai.

– Apibendrinant pasiruošimą, kas dar netenkina?

– Gynyboje didžiausia problema išlieka komunikacija. Puolime mums šiandien kažkiek trukdė išsidėstymo trūkumas. Atrodo, gerai įlendame į vidų iš pirmo, iš antro perdavimo, bet neišsibėgiojame į rotacijas, kas mums neleidžia atlikti perdavimo ir turėti laisvą metimą. Kuo geriau išnaudosime tokias situacijas, tuo mums patiems bus lengviau.

Kazio Maksvyčio komentaras:

Domanto Sabonio komentaras:

Roko Jokubaičio komentaras: