Nyderlanduose – triuškinanti ispanų pergalė

Ispanijos rinktinė per 8 pasaulio čempionato atrankos mačus suklupo vieną kartą.

Nuotr.: Federación Española de Baloncesto

Užtikrintą pergalę pasaulio čempionato atrankoje pasiekė Ispanijos rinktinė (7-1).

Rungtynių žaidėjas EFF 15 Lorenzo Brown Taškai 11 Taiklumas 4-5 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 3

Sergio Scariolo auklėtiniai išvykoje 86:64 (17:24, 23:8, 28:18, 18:14) pranoko Nyderlandų rinktinę (0-6).



Ispanijos gretose labiausiai išsiskyrė Lorenzo Brownas, kurio sąskaitoje per 15 minučių buvo 11 taškų (2/2 dvit., 2/3 trit., 1/1 baudų), 5 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 15 naudingumo balų.



Dario Brizuela per 20 minučių pelnė 13 taškų (1/2 dvit., 3/4 trit.). Jis taip pat atkovojo 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 11 naudingumo balų.



Nyderlandų komandai Jito Kokas per 27 minutes pelnė 16 taškų (6/10 dvit., 4/4 baudų), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 14 naudingumo balų.



Nyderlandai: Jito Koka 16 (6/10 dvit., 4 kld.), Worthy de Jongas 11 (4/4 dvit., 1/6 trit.), Keye van der Vuurstas de Vriesas (4/5 dvit., 5 rez. perd.) ir Charlonas Kloofas po 8.



Ispanija: Dario Brizuela 13 (3/4 trit.), Lorenzo Brownas 11 (2/3 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Willy Hernangomezas (4/6 dvit.) ir Usmanas Garuba (6 atk. kam.) po 10, Xavi Lopezas-Arostegui (3/5 trit., 6 rez. perd.) ir Rudy Fernandezas (3/4 trit.) po 9.