Galingas Giannio sugrįžimas į rinktinę: rezultatyvumas – lyg NBA

siaip pasiziurejius jis 2019 metais irgi gerai zaide..15 tasku per maca...bet jis greit prisirinkdavo prazangu...ypac puolime..gal neturejo dar pagarbos ar dar kazkas..nes tos puolime baudos net visi ekspertai sako kad labai abejotinos...jei salia giannio budavai galedavai kristi ir teisejai iakart jam puolime bauda duodavo,net 2 is 5 macu jis isibaudavo..tai aisku stats nebuvo tokia ispudinga nes mazai zaide tik 25 min per maca