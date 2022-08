Biručio ir Lukošiūno vedamas „Žalgiris“ išvargo pergalę prieš lenkus

Nuotr.: L. Žemgulis

Sunkia pergale pasirengimą sezonui pradėjo Kauno „Žalgiris“.

Gintaro Krapiko auklėtiniai namuose 90:83 (28:22, 19:26, 19:21, 24:14) palaužė Liublino „Polski Cukier Pszczolka Start“ krepšininkus.

Rezultatyviausiai kauniečių ekipoje žaidė 18 taškų surinkęs Laurynas Birutis (6 atk. kam.) ir 16 pelnęs Karolis Lukošiūnas.

13 taškų, 4 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus pridėjo Edgaras Ulanovas.

„Žalgiryje“ debiutavę Keenanas Evansas ir Kevarriusas Hayesas atitinkamai surinko 9 ir 12 taškų. Evansas pridėjo 8 rezultatyvius perdavimus, aukštaūgis Hayesas – 9 atkovotus kamuolius.

Beveik visą mačą abi komandos žengė koja kojon ir likus 5 minutėms iki mačo pabaigos lenkai turėjo 3 taškų pranašumą (77:74), tačiau šeimininkai spurtavo 12:0 ir po Manto Kalniečio dvitaškio likus 2 minutėms įgijo 9 taškų pranašumą (86:77), kurio Liublino klubas nebepanaikino.

„Žalgiriui“ padėti negalėjo rinktinėse esantys Arnas Butkevičius, Ignas Brazdeikis, Lukas Lekavičius, Tyleris Cavanaugh, o nuo suolo mačą stebėjo Dovydas Giedraitis bei Rolands Šmits.

Kitas mačas taip pat namuose laukia su Rostoko „Seawolves“ (Vokietija) komandos.

Rugsėjo 12 d. kauniečiai susitiks su Malagos „Unicaja“, o rugsėjo 13 d. – su Madrido „Real“ krepšininkais. Tikėtina, kad Ispanijoje „Žalgiris“ sužais ir dar vieną kontrolinį mačą su viena iš vietos komandų.

Visą statistikos protokolą rasite čia.

„Žalgiris“: Laurynas Birutis 18 (6 atk. kam.), Karolis Lukošiūnas 16 (4/9 trit.), Edgaras Ulanovas 13 (5 rez. per.), Kevarriusas Hayesas 12 (9 atk. kam.), Mantas Kalnietis 11, Keenanas Evansas 9 (8 rez. per., 3 per. kam.), Tomas Dimša 5 (1/7 trit.), Kajus Kubilickas, Liutauras Lelevičius, Gytis Nemeikša po 2.

„Polski Cukier Pszczolka Start“: Clevelandas Melvinas 22, Kacperas Mylnarskis 17, Michalas Krasuskis 11.