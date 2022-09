Lietuvių skautingas: kaip stabdyti Luka Dončičių?

Galit zvengt, bet Donciciu duociau dengt Sabui. Nieko nepadarytu, apart savo step backu. Kiek NBA teko matyt Donciciaus bandymu 1on1 apeit SAba, ne karto nesigavo. Ant koju atstovi pukiai, jo pastumt nepastums, sakau, liks tik step backai. Ir is vis as negaliu pakest, kai "egzpertai" sako, kad Sabonio silpnoji vieta gynyba. Dar reiketu paieskoti tokio auksto zmogaus, kuris taip gerai gintusi issikeitimuose ir sitaip atsilaikytu ant koju pries maziukus. Cia vien todel, kad NBA lygoje neblokuoja metimu, tai debiloidu jankiu poziuris, kad aukstas blogai ginasi, jei bloku nepadaro. Ir sitas naratyvas atkeliavo iki musu. Bet SAbas yra vienas geriausiai besiginanciu centru pasaulyje!!!