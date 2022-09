Drama EČ starte: pirmavę lietuviai lemiamu metu krito prieš Slovėniją

Pykit nepykit bičiuliai, bet pasakysiu taip, kol Valančiūnas žais rinktinėje nematysim mes ne tik, kad medalių bet vargiai ir ketvirtfinalius perlipt išeis. Yra priežastis kodėl Raptors jį iškeitė į Gasolį ir kodėl jis visad marinuojamas ant suolo 4 kėliniuose. Jo tie 15-20 taškų tiesiog neatsveria 30-40 grynai tik per jį praleidžiamų ir tiek. Dončičius iš Tobey padarė vos ne Hakeemo ar Kareemo reinkarnaciją per mūsų medinį Jonuką ir tik per jį pralaimėjom šitas varžybas 4kėl nors slovėnai ir ypač Luka šiandien atrodė laaaabai silpnai. Sorry, nemalonu taip sakyt, bet tiesa yra tiesa.