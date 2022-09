Nuotr.: Ž.Vingelis/LKF

Su Lietuvos rinktine Europos čempionate debiutuojantis Ignas Brazdeikis semiasi patirties pirmajame tokio lygio turnyre.

Kanadoje užaugęs talentas pirmuosius savo įspūdžius lygino su prisiminimais koledžų krepšinyje. Konkrečiai – su žaidimu finaliniame NCAA turnyre „Kovo beprotybėje“.

„Man tai neabejotinai nauja patirtis, – paklaustas tinklalapio BasketNews, Kiolne kalbėjo Brazdeikis. – Tokios rungtynės, pati aplinka… Man tai kažkiek primena „Kovo beprotybę“ dėl bendro organizavimo, žaidimo vienoje arenoje, komandos būna šalia viena kitos. Aš tiesiog džiaugiuosi dėl kiekvienos akimirkos. Priimu pirmąją patirtį žaidžiant tokiame turnyre. Svarbiausia būti susikoncentravusiu, mokytis iš patirčių ir išlaikyti aukštą pasitikėjimą.“

23-ejų krepšininkas NCAA rungtyniavo atstovaudamas Mičigano universitetui. Jis po metų atsispyrė į NBA, kur pradėjo profesionalo karjerą.

Žaidimas Lietuvos nacionalinėje komandoje – naujas etapas gyvenime.

Brazdeikis pirmajame Europos čempionato mače su Slovėnija stojo į akistatą su viena ryškiausių pasaulio žvaigždžių Luka Dončičiumi.

Išeivijos lietuvis kilo nuo suolo ir per 15 minučių įmetė 8 taškus (2/5 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir surinko 5 naudingumo balus.

Lietuva starte 85:92 patyrė pralaimėjimą.

„Pasitaikė atkarpų, kai nežaidėme pagal planą ir kaip turėjome elgtis aikštelėje, – sakė Brazdeikis. – Išskirčiau greitą puolimą, lengvus taškus. Tokiose atkakliose rungtynėse pergalę lemia smulkios detalės. Manau, turime išlaikyti geresnę koncentraciją ir išlikti visiems kartu, kai pasitaiko sunkesni momentai. Bet manau, kad mes atsitiesime po pralaimėjimo, kuris šitai komandai buvo pirmasis. Turime pasimokyti iš to ir žvelgti tolyn.“

Ignas Brazdeikis Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: SF Amžius: 23 Ūgis: 201 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Pačiam Brazdeikiui teko gintis prieš Dončičių ir pajusti, ką reiškia stabdyti Slovėnijos vunderkindą.

„Kai kurie švilpukai prieš jį aiškiai buvo abejotini, – kalbėjo lietuvis. – Tokios superžvaigždės gauna tokius švilpukus. Tiesiog reikia nenusileisti ir daryti, ką gali geriausia. Negalima per daug koncentruotis ties tuo ir žiūrėti į galimus sukontroliuoti dalykus.“

Kas yra sunkiausia plušant su Dončičiumi?

„Nepasakysiu nieko konkretaus, Luka – geras krepšininkas, – kalbėjo Brazdeikis. – Neaukštinu žaidėjų, kai esu aikštelėje, tai tiesiog krepšinis.“

Rinktinės naujokas per pastarąsias trejas rungtynes, įskaitant atranką į 2023 m. pasaulio čempionatą, surinko 18 taškų. Prieš tai per tris mačus su Nyderlandais ir Ispanija krepšininkas per vieną susitikimą vidutiniškai fiksavo 17 taškų rezultatyvumą.

„Neabejotinai daug ką lemia ritmo jautimas, – sakė Brazdeikis. – Rungtynės nėra tokios pat trukmės, kaip NBA. 40 minučių mače nebūna tiek daug galimybių ir mažiau vietos klaidoms. Reikia toliau tęsti tai, ką darau, greitai pamiršti klaidas ir judėti į priekį.“

Lietuvos ir Slovėnijos rungtynes stebėjo 14,465 žiūrovai. „Lanxess“ arenoje susirinko virš 3 tūkstančių lietuvių, kurie žalia atributiką spindėjo tribūnose, ir kūrė fantastišką atmosferą.

„Nuostabu, – apie fanus kalbėjo Brazdeikis. – Aišku, girdėjau pasakojimus, kokie neįtikėtini ir pamišę yra Lietuvos sirgaliai, bet dabar pats asmeniškai patyriau tą energiją. Lakstė šiurpuliukai ir mėgavausi palaikymu rungtynėse.“

Kitas lietuvių iššūkis Europos čempionate – šeštadienio mačas su Prancūzija, kuri pirmajame mače 63:76 nusileido Vokietijos krepšininkams.

„Prancūzai – labai aukšti, turi gerus metikus ir bendrai yra solidi komanda, – apie būsimus varžovus komentavo Brazdeikis. – Jie taip pat yra atletiški. Svarbu bus eliminuoti jų greitą puolimą ir apriboti jų šansus užpulti. Puolime mums reikia tiesiog žaisti savo žaidimą.“

Kazio Maksvyčio komentaras prieš rungtynes su Prancūzija:

Rudy Goberto komentaras prieš rungtynes su Lietuva: