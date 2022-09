Sireika lemiamu metu pasigedo išreikšto lyderio: „Neturime žudikų“

A.

teisingai ivardino, kad gali Jokubaitis imtis ant savęs. bet tas tik dabar atrado, kad reikia atsiriboti nuo socialinių tinklų (viename komentare). gal jie ten komunikuoja per facebooko pragrameles per championata, o per pertraukas naršo internete. lyg ne. luderis yra tas, kas moka islaikyti saltus nervus. man atrodo, Grigonis ir Brazdeikis gaketu buti tokie. fak klystu, Brazdeikiui del kalbos gakimai subku įsilieti. arba susiformavusios kokios šaikos, lošusiu Zalgiryje ir ji ignoruoja. Grigonis orie gero gynejo irgi oabezdeti gali, per mažai fiziškumo, ka turi Brazdeikis. gali lemiamu metu imtis iniciatyvos ir Sabas, bet reikia kad visi atsitrauktu konkreciai issivestu savo žmones. panašu kad tokie variantai nebuvo atidirbinejami. o bendrai, viskas dar gali buti gerai.