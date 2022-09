Skaudus dūris: rinktinė krito po dviejų pratęsimų

Sorry, bet treneris yra... Pavardinam kodėl: 1. Vietoje to, kad Sabonį laikyti ant pakeitimo su JV ir turėt du gana stiprius centrus, buvo pakeistas penketas su Eigirdu ir Echodu (nu, nes gi Sabonis tikrai negali lošt kaip atsarginis, bet ar tikrai?). Rezultatas -5 ir 4 pražangos 2 kėlynyje per 1:45min. WOW. Jau po antros pražangos, reikėjo keitimų, ASAP, bet buvo toliau tempiama ir sugadintas visas kelynys, kai neįmanoma buvo gintis, gavus 4 komandines, o vokiečiai po to darė ką norėjo. 2. Nenoras matyt, kad JV lošia stabiliai ir jie su Saboniu paprasčiausia neveikia. Ant pakeitimo taip, kažkam reikia susitvarkyt su ego, bet taip jau yra. Sabonis pratęsimo metu, vėl grybavo, 2+1 padarė, neuždengė įkirtimo į baudos aikštelę ir jau turim -5. Pratęsimą laisvai galima buvo imt, bet vėl - trenerio sprendimai. Žodžiu, ką mačiau per rungtynes, tai kaip JV ir kiti srėbė trenerių keitimų privirtą š... Dar visko buvo galima būtų buvę išvengti, jei bent keitimai būtų buvę savailaikiai. Ai, dar Echodo gynyba mldc, +6 pratęsime, kai jį akivaizdžiai atakavo.