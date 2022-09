Valančiūnas apie teisėjų akibrokštą: „Tarpklasinėse geriau būna“

Uz lietuva

viskas cia bus gerai nepanikuojam. per tris pralaimejimus pasidarem nedideli +- tasku santyki. su Vengrais ji atstatysim. lemiamos varzybos pries bosnius, jie gali ir laimet dar vienas is likusiu triju, bet negali laimet dvieju is triju vazrybu. aisku musu vazybos su jais bus lemiamos,bet ten panasu pakaks ir vienos tasko pergales. o ketvirta vieta yra nieko tokio grupej, netgi geriau nei trecia ar antra. budami ketvirti zaisim su pirma a grupes komanda tai bus ispanai, o jie tikrai iveikiami. tada ketvirfinali musu lauks Kroatai arba Italai,bet panasu,kad bus Kroatai,o tai dekingi varzovai Ketvirfinaliui. jei uzimtume antra arba trecia vieta,kas dabar jau aisku nerealu, butume gave arba serbus arba graikus ketvirfinalyje. taip kad mums kortos cia dar geriau sukrenta, teks tik ispanus iveikt astunfinali ir nepratrysti pries bosnius. viskas musu rankose,svarbu tiketi ir palaikyti rinktine.